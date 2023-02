Zo voert Rusland de druk op in Bachmoet: grote aantallen moeten het verzet van Oekraïne breken

Russische troepen voeren de druk op de Oost-Oekraïense stad Bachmoet op. Grote aantallen manschappen moeten het verzet van Oekraïne breken en de aanvoerlijnen aanvallen. Het doel van de bloedige operatie? De eerste belangrijke Russische overwinning in maanden.

Dik elf maanden na de invasie van Oekraïne door Rusland wordt er hevig gevochten in Bachmoet en omliggende gebieden. Beide partijen zetten alsmaar meer troepen in, want de inzet is groot: de verovering van Bachmoet is mogelijk cruciaal voor de inname van het hele Donbas-gebied door de Russen, na maanden van bombardementen die weinig winst opleverden.

“De situatie is erg moeilijk”, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onlangs in een nachtelijke toespraak na een ontmoeting met militaire leiders. “Er zijn voortdurend pogingen om door onze verdediging te breken.”

De Russische vuurkracht bleek tot dusver altijd cruciaal om overwinningen te boeken. Maar de strijd om Bachmoet verloopt anders. Volgens het Oekraïense leger en analisten grijpt Moskou daar naar een grovere tactiek en probeert het de stad te veroveren door zijn numeriek overwicht uit te spelen. Het gevolg is dat bij de recente gevechten in en om Bachmoet meer Russische slachtoffers vielen dan in voorgaande maanden.

Oekraïense soldaten op weg naar de frontlinie in Oost-Oekraïne. Beeld NYT

Een deel van Ruslands evoluerende strategie lijkt erin te bestaan de Oekraïense verdediging te overweldigen met golven soldaten. Velen van hen maken deel uit van de 300.000 manschappen die de Russische president Poetin in september opriep. Dat wijkt af van de tactiek bij de zomeroperaties elders in de Donbas, toen steden wekenlang door artillerievuur werden bestookt voor Rusland een aanhoudend grondoffensief lanceerde.

‘Troepen van hogere kwaliteit’

Ook Oekraïne lijdt in Bachmoet zware verliezen. Maar de balans is niet dezelfde voor beide partijen. Michael Kofman, directeur van het Russia Studies Program van CNA, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Virginia, zegt dat de strijd om Bachmoet Rusland meer manschappen kost omdat soldaten vaak te voet vechten, zonder ondersteuning van gepantserde voertuigen.

Maar hoewel de Oekraïense verliezen misschien minder groot zijn, kunnen ze wel pijnlijker zijn, stelt Kofman in een recente aflevering van War on the Rocks, een podcast over militaire zaken.

Veel van de troepen die voor Rusland vechten rond Bachmoet zijn gerekruteerd in gevangenissen en zijn minder goed getraind dan veel van de soldaten waarmee Rusland de oorlog begon. Oekraïne vertrouwt meestal op de nationale garde en andere troepen om zijn belangrijkste verdedigingslinie in Bachmoet te behouden, met goed getrainde infanterie-eenheden die te hulp schieten als die soldaten worden aangevallen of zich terugtrekken.

“Oekraïne is om Bachmoet te verdedigen gedwongen troepen van hogere kwaliteit in te ruilen tegen vervangbare Russische troepen”, zegt Kofman in de podcast. Dat zou “Oekraïense plannen voor een offensief later kunnen belemmeren”.

Kruispunt

Bachmoet heeft volgens militaire analisten grote strategische waarde omdat een aantal snelwegen in de regio er samenkomen.

De inname van deze in de provincie Donetsk gelegen stad garandeert niet dat Moskou snel grote vooruitgang boekt in het oosten, maar het zou de Russische troepen wel in een betere positie brengen.

Ondanks tegenslagen elders in Oost-Oekraïne en in het zuiden hebben de Russische troepen, die vanuit het oosten naar Bachmoet oprukken, de stad sinds afgelopen herfst geleidelijk in het nauw gedreven. In januari namen ze de zoutmijnstad Soledar in, een tiental kilometer oostelijker gelegen.

In het zuiden zeggen Oekraïense soldaten die tot voor kort aan het front vochten dat een verharde weg die hun belangrijkste aanvoerroute naar Bachmoet was nu binnen het bereik van Russische artillerie en tanks ligt, ook al is de weg nog in Oekraïense handen. Oekraïne is nu aangewezen op een weg in westelijke richting naar de stad Tsjasiv Jar, die regelmatig bestookt wordt door de Russen en moeilijker begaanbaar is.

Inwoners van Bachmoet in de straten van de stad. Beeld NYT

In het verleden omsingelden Russische troepen steden vaak en lieten ze het aan Oekraïne over om te beslissen of het kostbare middelen zou inzetten om de stad te verdedigen. Uit de krijgsverrichtingen in en om Bachmoet valt mogelijk af te leiden dat Oekraïne niet terugschrikt voor een directe confrontatie en bereid is daar verliezen voor te lijden, als het op die manier die vijand kan uitputten.

Dinsdag werd ook elders in Donetsk gevochten, met name in de stad Voehledar. Moskou ging over van kleinschalige verkennende aanvallen rond de stad naar een meer geconcentreerde aanval, zei het Britse ministerie van Defensie dinsdag, twee dagen nadat Zelensky Voehledar had beschreven als een van de gebieden “die voortdurend door Rusland worden aangevallen”. De stad, die voor de oorlog ongeveer 14.000 inwoners telde, is nu bijna vernietigd, maar een Oekraïense militaire functionaris benadrukte dinsdag dat ze nog altijd onder Oekraïense controle staat.

Volgens militaire analisten hebben Oekraïense troepen hun posities in en rond Voehledar gebruikt om aanvallen uit te voeren op het belangrijkste spoorwegknooppunt van de regio in de bezette stad Volnovacha, zowat vijftien kilometer verderop, in een poging de Russische bevoorrading te verzwakken. Het hoofd van het regionale militaire bestuur van Oekraïne, Pavlo Kyrylenko, zei dinsdag dat “intense vuurgevechten” plaatsvinden in het gebied.

Nieuwe wapens

In de komende weken en maanden, terwijl beide partijen zich voorbereiden op de verwachte offensieven in het voorjaar, zal Oekraïne worden versterkt met nieuwe wapens, waaronder tanks en raketsystemen geleverd door de Verenigde Staten en andere bondgenoten.

Dinsdag kondigde de Franse minister van Defensie aan dat zijn land 12 extra Caesar-houwitsers aan Oekraïne zal leveren en meer inspanningen zal doen om Oekraïense soldaten op te leiden. Dat is een aanzienlijke vermeerdering van de Franse militaire hulp. Tot nog toe had Frankrijk zich terughoudend opgesteld om zijn geavanceerde artillerie ter beschikking te stellen.

Vorige week kwamen de Verenigde Staten en Duitsland na een langdurige Oekraïense campagne overeen om naast andere militaire hulp ook gevechtstanks aan Oekraïne te leveren. Oekraïne dringt bij zijn bondgenoten ook aan op straaljagers, hoewel de Amerikaanse president Biden zich verzet tegen het sturen van F-16's naar Oekraïne.

Op dit ogenblik geven de vele nieuwe troepen die Rusland in de herfst opriep Moskou wel een voordeel.