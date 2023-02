Zijn we vertrokken voor een nieuwe nucleaire wapenwedloop? ‘Rusland en de VS kunnen snel opschalen’

De Russische president Vladimir Poetin zei het vorige week bijna terloops: Moskou schort het nucleaire New START Treaty met de VS op. Waarom is dat zo belangrijk? ‘Zonder dit verdrag verdubbelen de operationele arsenalen van Rusland en de VS.’

Een nucleaire wapenwedloop leek in deze jonge 21ste eeuw een kwalijke geest uit het verleden. Je moet al 50-plusser zijn om je de hoogoplopende spanningen in de Koude Oorlog te herinneren.

En die spanningen waren er wel degelijk: de bezorgdheid over de opstelling van Russische SS20-kernwapens achter het IJzeren Gordijn werd gevolgd door de overkomst van Amerikaanse Pershing II-kruisraketten met kernkoppen. Die belandden in 1983 onder meer op de Belgische basis van Florennes, en ze bleven er tot 1988.

Nu liggen er in enkele NAVO-lidstaten, waaronder België, nog tactische kernwapens. Er staan geen strategische kernraketten meer opgesteld, en dat is ook niet de intentie van de NAVO-lidstaten. Maar met zijn toespraak vorige week zette de Russische president Vladimir Poetin bestaande nucleaire verdragen wel op lossere schroeven.

Wegens de oorlog in Oekraïne schort Poetin het Nieuwe START-verdrag op, zo kondigde hij aan. Dit verdrag uit 2011 plaatste limieten op het aantal strategische, offensieve, kernwapens dat beide landen mogen hebben. Ze kwamen ook overeen om elkaar daarop te controleren. Sinds de coronapandemie lagen deze verificatiemissies al de facto stil. Nu ze voor onbepaalde duur zijn opgeschort, groeit de vrees dat Rusland zijn kernwapenarsenaal weer wil uitbouwen.

Als Moskou het verdrag niet wil verlengen, wat ten laatste in 2026 moet gebeuren, is de kans reëel dat de VS in een reactie zullen herbewapenen. Beide landen hebben volgens een rapport van de Amerikaanse Federation of Scientists (FAS) het potentieel om dat relatief snel te doen, wat betekent dat we plots weer dicht bij een nieuwe kernwapenwedloop tussen de grootmachten staan. “Als beide landen een maximaal aantal kernkoppen in raketten plaatsen, dan kunnen hun operationele arsenalen ongeveer in omvang verdubbelen”, stelt de FAS.

‘Rusland kan snel opschalen’

Rusland heeft volgens de FAS-analisten een aanzienlijke capaciteit om zijn intercontinentale raketten (ICBM’s) operationeel uit te rusten met kernkoppen die het nog in voorraad heeft. “Alles bij elkaar kan Rusland van zijn huidige 1.674 operationele ladingen vrij snel opschalen naar 2.629 strategische kernkoppen”, op land, ter zee en in de lucht.

“Zonder de beperkingen die New START oplegt, kan de Russische landmacht haar intercontinentale raketten doen toenemen van ongeveer 834 naar zo’n 1.197 kernkoppen”, klinkt het. “Kernkoppen aan boord van onderzeeërs kunnen van een geschatte 640 nu toenemen naar ongeveer 832.”

Tot slot kunnen Russische bommenwerpers “relatief snel geladen worden met honderden kernwapens. Ervan uitgaande dat nu vijftig Russische strategische bommenwerpers actief zijn, spreken we dan al snel over een omvang van nog eens 600 kernkoppen.”

De VS kunnen van de weeromstuit opschalen van een geschatte 1.670 operationele ladingen naar 3.570 strategische kernkoppen. Dat komt doordat de huidige 400 operationele intercontinentale raketten zijn uitgerust met slechts één kernkop, maar er wel elk drie kunnen dragen.

Amerikaanse onderzeeërs kunnen hun Trident-raketten desgevallend opnieuw uitrusten met acht kernkoppen in plaats van de huidige vier à vijf. Grosso modo kunnen dan permanent 1.920 kernkoppen onder Amerikaanse vlag onder het oceaanoppervlak varen.

Dat proces zou enkele maanden duren. Amerikaanse bommenwerpers, zoals de B-52 en de B-2, daarentegen kunnen erg snel uitgerust worden met een geschatte 700 kruisraketten en bommen met nucleaire lading.

Dit soort strategische kernwapenwedloop heeft volgens de FAS-onderzoekers heel wat negatieve neveneffecten. Met name China kan dan in de verleiding komen om zijn kernwapenarsenaal ook op te schalen van enkele honderden kernwapens naar het niveau van Rusland en de VS. Peking koestert die ambitie overigens al langer. India en Pakistan zouden dan volgen.

Meer tactische kernwapens?

Ook voor Europa zijn er dan gevolgen. De onderzoekers wijzen immers op het risico dat Moskou en Washington door de ontrafeling van het New START-verdrag in de verleiding kunnen komen om ook hun arsenaal aan niet-strategische kernwapens uit te breiden, waaronder de tactische ‘kleine’ kernbommen die vanuit gevechtsvliegtuigen op een slagveld kunnen worden gegooid. Voor Rusland bestaat de vrees dat het meer tactische kernwapens gaat ontplooien dicht bij de NAVO, onder meer op het grondgebied van Wit-Rusland.

De NAVO zelf ontplooit als afschrikking al lang tactische kernwapens in Europa, momenteel nog in vijf lidstaten, waaronder België. Op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel liggen volgens de recentste FAS-gegevens zo’n tien tot vijftien nucleaire vliegtuigbommen. Er is in de elf WS3-bunkers echter ruimte voor 44 tactische kernwapens, waardoor de NAVO tegenover tegenstrevers zoals Rusland voortdurend kan spelen “met strategische ambiguïteit” over hun werkelijke aantal. Net nu ontstaat zo’n moment. De VS zijn namelijk begonnen met de vervanging van het B61-11-type kernwapen door het nieuwere B61-12, ook op Kleine Brogel.

In november vorig jaar kreeg het transporttoestel C-17A Globemaster III de veiligheidstoelating om ze over te vliegen van de VS naar Europa, een operatie die volgens de FAS-experts voor de eerste maanden van dit jaar gepland staat. De nieuwe aantallen zijn classified, topgeheim.