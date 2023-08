Zijn vredesgesprekken in Oekraïne een optie? ‘Niemand kan de Russen dwingen om aan tafel te gaan zitten’

Sinds het tegenvallende Oekraïense tegenoffensief gaan er weer ballonnetjes op om over vrede te onderhandelen. De EU-buitenlandchef Josep Borrell wil er alvast eind deze maand een vergadering over. Maar is die piste wel realistisch?

Quo vadis Europa, zo heette de conferentie waar Borrell begin deze week op te gast was in de Spaanse stad Santander. Het opzet was om te spreken over de toekomst van Europa, maar het belangrijkste gespreksonderwerp werd de oorlog in Oekraïne. Naderhand gaf Borrell nog een persconferentie, waarop hij een zeer opvallende uitspraak deed.

Hij wil eind september een overleg om te praten over vrede. Dat zou volgens een diplomaat, die wordt geciteerd in Politico, kunnen plaatsvinden in de marge van een VN-vergadering in New York. De meeting zou volgens Borrell verder gaan op de gesprekken die er tijdens een conferentie begin deze maand in het Saudische Jeddah zijn geweest.

Daar kwamen veertig landen, waaronder ook China, samen om met Oekraïne ideeën uit te wisselen over hoe ze vredesgesprekken zouden kunnen voorbereiden. Met een nieuw overleg kan de internationale gemeenschap “druk zetten op Rusland om de oorlog te stoppen”, aldus Borrell. “Alleen Rusland is met de oorlog begonnen en alleen Rusland kan er een eind aan maken.”

Maar Rusland zal dus zelf niet aan tafel komen zitten. Ook op de samenkomst in Saudi-Arabië waren de Russen er niet bij. De Oekraïense president Zelensky gaf na die conferentie alvast aan dat Oekraïne geen millimeter van zijn oorspronkelijke grondgebied wil prijsgeven. Een conclusie over hoe het pad naar vrede moest worden bewandeld, werd er in Jeddah niet bereikt.

Tegenoffensief

De Oekraïners lijken daar ook geen oren naar te hebben. Zij zijn juist bezig met een poging om hun verloren grondgebied te heroveren. Maar dat tegenoffensief lijkt vast te lopen op de Russische verdediging. Bovendien wordt het Oekraïense leger zwaar gehinderd door alle landmijnen die de Russen hebben gelegd. Net omdat het succes van het tegenoffensief uitblijft, zijn er nog al ballonnetjes opgegaan om vrede te sluiten.

Vorige week stelde Stian Jenssen, de stafchef van NAVO-baas Jens Stoltenberg, tijdens een panelgesprek in Noorwegen dat Oekraïne eventueel grondgebied zou kunnen afstaan. In theorie zou Oekraïne de annexatie van de Krim bijvoorbeeld kunnen erkennen. Maar zoiets is voor Kiev vloeken in de kerk. De stafchef van Zelensky noemde het voorstel “belachelijk”.

Jenssen zei later nog dat hij zich verkeerd had uitgedrukt. Maar ook al trok de stafchef van Stoltenberg zijn woorden weer in, de geest lijkt al wel uit de fles. “In NAVO-kringen is dat idee al sinds het begin van het conflict aanwezig”, zegt professor internationale politiek en defensiespecialist Sven Biscop (UGent / Egmont Instituut). “Het doel van de NAVO is altijd geweest om Oekraïne in een zo goed mogelijke positie te krijgen om dan naar onderhandelingen te gaan.”

Het besef is er volgens Biscop bij de NAVO altijd geweest dat het voor Oekraïne niet zou lukken om het volledige oorspronkelijke territorium te bevrijden. Daarvoor ontbreekt het gewoon aan militaire slagkracht.

In zijn panelgesprek in Santander ging Borrell ook nog uitvoerig in op de wapenleveringen die er tot nog toe zijn geweest. Volgens hem is er te veel geaarzeld om Oekraïne van wapens te voorzien. Uit angst voor escalatie werden er aanvankelijk geen tanks, daarna geen kruisraketten of gevechtsvliegtuigen geleverd. Maar keer op keer zijn westerse landen toch overstag gegaan. “Als de beslissingen sneller waren genomen, dan was de oorlog misschien een ander pad op gegaan”, zegt Borrell. “We hadden in elk geval levens kunnen redden.”

Borrell nam zo de verdeeldheid bij de westerse landen op de korrel. Sommige landen waren veel terughoudender dan andere om met wapens over de brug te komen. Het Westen heeft Oekraïne nu wel genoeg wapens gegeven om stand te houden, maar niet om de Russen definitief te verdrijven. “Borrell beweert dat er geen beleid is geweest rond de wapenleveringen en in de praktijk komt het daar inderdaad op neer”, zegt historicus Tom Simoens (Koninklijke Militaire School).

Ondertussen ziet Simoens dat de stocks in Europa nagenoeg leeg zijn en dat wapens leveren dus alsmaar moeilijker wordt. “Nog eens een groot pakket sturen met tanks en pantservoertuigen, zoals het Westen heeft gedaan voor het tegenoffensief, is niet meer mogelijk”, zegt de historicus. “Sommige landen hebben zichzelf al behoorlijk pijn gedaan om zware artilleriestukken te leveren.”

Raketten

Veel nieuwe wapenleveringen moet Oekraïne niet meer verwachten. Zweden heeft net nog een verzoek voor jachtvliegtuigen afgewezen, omdat het land er anders zelf te weinig heeft. De VS houden het been stijf en willen geen ATACMS-raketten leveren, waarmee Oekraïne Russische opslagplaatsen zou kunnen treffen. De schrik in Washington is nog steeds dat Kiev er doelen in Rusland mee zou treffen.

Oekraïne zal de oorlog niet winnen op het slagveld, zien de experts. Maar als het niet wil praten over het afstaan van grondgebied heeft het ook weinig zin om te onderhandelen. “Ook aan Russische kant is er geen bereidheid om te onderhandelen”, ziet Biscop. “Het Westen kan Oekraïne dwingen om aan tafel te gaan zitten. Maar er is niemand die de Russen kan dwingen om dat te doen.”