Zet Oekraïne met 82ste brigade zijn ultieme troefkaart in? ‘Had ze liever nog even niet zien verschijnen’

Het lijkt erop dat het Oekraïense leger een van de krachtigste brigades die het tot nog toe achter de hand hield, heeft ingezet aan het front. De 82ste brigade zou momenteel hevig slag leveren om Robotyne in de provincie Zaporizja. De meer dan 60 ton zware Britse Challenger 2-tanks, Duitse Marder- en Amerikaanse Stryker-pantservoertuigen moeten waarschijnlijk een doorbraak helpen forceren. Toch is hun inzet niet per se goed nieuws.

Het Russische leger zou zich volgens gelokaliseerde beelden en berichten van Russische oorlogsbloggers na intense Oekraïense aanvallen uit het noordelijke deel van Robotyne hebben teruggetrokken. Tot afgelopen weekend was het dorp nog volledig in Russische handen. Het Oekraïense leger zou het zowel vanuit het noorden frontaal aanvallen als het via een flankbeweging uit oostelijke richting proberen te omsingelen.

Uit beelden blijkt bovendien dat de 82ste ‘Air Assault’-brigade bij de aanval is ingezet. Die brigade geldt als een van de zwaarste van de in totaal negen die in het Westen zijn opgeleid en met westers militair materiaal zijn uitgerust. Het magazine Forbes noemde ze in mei nog “belachelijk krachtig”. Volgens de Pentagon-documenten die in het voorjaar uitlekten, beschikt de brigade van 2.000 tot 2.500 militairen over 14 Britse Challenger 2-tanks, 40 Duitse Marder-pantservoertuigen, 90 Amerikaanse Stryker-voertuigen en 24 M119-houwitsers.

#NewsMap

More visual evidence that Russia lost its positions N-W of #Robotyne to Ukrainian forces over the past days. pic.twitter.com/a5pEenJQDa — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) 15 augustus 2023

Vertrouwen op doorbraak

Geen van die vier types voertuigen en wapens werd sinds het begin van het Oekraïense tegenoffensief begin juni gespot aan het front, tot nu. Vermoed wordt dat ze achter de hand werden gehouden tot de Russische verdediging voldoende is uitgedund. Mogelijk betekent de inzet van de brigade dan ook een nieuwe fase van het Oekraïense tegenoffensief, dat de afgelopen twee en een halve maand slechts moeizaam verliep.

“Het is voorlopig nog niet duidelijk of de brigade volledig is ingezet”, zegt luitenant-kolonel Tom Simoens (Koninklijke Militaire School Brussel). “Mogelijk gaat het slechts om een deel ervan.” Op een video die op Russische militaire Telegram-kanalen wordt gedeeld is bijvoorbeeld slechts één Amerikaanse Stryker te zien die door een Russische kamikazedrone wordt achtervolgd. De drone raakt het pantservoertuig wel, maar het is niet duidelijk hoe zwaar de beschadiging is. Gezien de Russen de video meteen na de impact knippen, kan worden verondersteld dat de Stryker niet al te zwaar gehavend is.

Een ander militair kanaal toont wel een brandende Stryker. Volgens het kanaal kon het Russische leger al drie Strykers uitschakelen, al noemt het de situatie in Robotyne voor de Russen “ernstig”. De Verenigde Staten zegden alles samen tot nog toe 189 Strykers toe aan het Oekraïense leger.

Een brandende Amerikaanse Stryker nabij Robotyne. Beeld rv

Nog een andere video toont voor het eerst een Duits Marder-pantservoertuig. Veertig van zulke voertuigen die door het Duitse leger worden gebruikt, zijn al geleverd, zestig andere zijn nog in voorbereiding.

Een Duits Marder-pantservoertuig nabij Robotyne. Beeld rv

Een vierde beeld toont een opvallende aangepaste Britse Challenger 2-tank (zie foto boven). Bovenop de 64 ton zware tank hebben de Oekraïners een ijzeren constructie gemonteerd die als een soort vangnet moet dienen waarop eventuele Russische kamikazedrones zich te pletter vliegen.

De afgelopen maanden is gebleken hoe kwetsbaar het Oekraïense leger is voor die drones, mede door een acuut gebrek aan luchtafweer. Gezien Rusland ook de Oekraïense steden dag na dag blijft bestoken met drones, moet Oekraïne vaak onmogelijke keuzes maken tussen die steden of de aanvalstroepen aan het front.

‘IJzeren vuist’

Robotyne bevindt zich tussen de Dnjepr-rivier in het westen en de aanvalsas van Velyka Novosilka in het oosten, waar deze week ook al het dorpje Oerozjajne werd bevrijd. Via Robotyne lijkt het Oekraïense leger de stad Tokmak te viseren, om uiteindelijk te proberen door te stoten richting Melitopol en zo de Russische landbrug in het zuiden van het land in tweeën te splitsen. Tussen Robotyne en Tokmak ligt er echter nog steeds meer dan 20 kilometer, met drie in de diepte uitgebouwde Russische verdedigingslinies van antitankgrachten, mijnenvelden, bunkers en loopgraven.

Om die reden noemt Simoens de verschijning van de brigade verrassend. “Ik had ze eerlijk gezegd liever nog even niet zien verschijnen. De 82ste brigade geldt als een snelle ijzeren vuist die Oekraïne in reserve hield om een doorbraak te kunnen forceren. De Challengers zijn hele krachtige tanks, terwijl de Strykers met hun hoge snelheid ideaal zijn om een bres in de verdedigingslinie te exploiteren. Mogelijk ziet Oekraïne nu dus een opportuniteit waar wij geen zicht op hebben, ook al zitten ze nog ver van de belangrijkste verdedigingslinie. Toch vrees ik meer dat dit pure noodzaak is omdat de eerder ingezette brigades afgewisseld moeten worden. Maar met opnieuw een in het Westen getrainde brigade die in de strijd wordt geworpen, is de vraag dan of er dan nog voldoende overblijft. Hoeveel troefkaarten hebben ze hierna nog achter de hand?”

De komende dagen zal moeten blijken of deze ‘verse’ brigade een doorbraak kan forceren. Begin juni mislukten de eerste serieuze aanvalspogingen van het Oekraïense leger met materiaal uit het Westen. Meerdere Leopard 2-tanks en Bradley-pantservoertuigen liepen vast op de uitgebreide Russische mijnenvelden, waarna ze werden uitgeschakeld door artillerie, antitankwapens en gevechtshelikopters. “Op zich zijn verliezen normaal”, zegt Simoens. “Dat is de prijs die je betaalt voor een aanval. Maar de vraag is wat er tegenover staat qua terreinwinst. En dat is voorlopig miniem.”