Zelensky’s nieuwe ‘autoritaire’ mediawet ‘grootste bedreiging voor vrijheid van meningsuiting’, volgens journalisten

In juni gaf de EU groen licht aan Oekraïne om zich bij de unie aan te sluiten, maar daartoe dient het land wel uitgebreide hervormingen door te voeren. Eén van die voorwaarden is de hervorming van de media. De EU eist dat Oekraïne wetgeving aanneemt om de “invloed van eigen belangen” op de media te bestrijden.

De Oekraïense president heeft gisteren een wet ondertekend die de bevoegdheden van de mediaregulator drastisch uitbreiden. Het kan nu bijvoorbeeld nieuwssites offline halen zonder rechtelijke uitspraak. Journalistenorganisaties beschouwen het als een poging om censuur in te voeren en noemen de wet autoritair, meldt The Kyiv Independent.

In juli drong de Europese Federatie van Journalisten er op aan om het wetsontwerp in te trekken. Volgens de federatie bevat de wet “veel bepalingen die in strijd zijn met de Europese waarden”. Het Committee to Protect Journalists zei dat de wet “de persvrijheid in het land dreigt te beperken en het land zou verwijderen van de normen van de Europese Unie”.

CPJ calls for Ukraine to revise draft media lawhttps://t.co/VgXC7WIXhs — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) 29 juli 2022

In september zei de Nationale Unie van Journalisten van Oekraïne dat de wet “de grootste bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting in de onafhankelijke geschiedenis van Oekraïne was”. De bond voegde eraan toe dat de goedkeuring van de wet “de schaduw van een dictator” over Zelensky zou kunnen werpen.

De autoriteiten hebben de beschuldigingen ontkend.