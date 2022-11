Zelensky’s ‘communicatieblunder’ over raketten in Polen is verrassend. Hij beging hem dan ook niet zomaar

De raketten die dinsdag in Polen neerkwamen, hebben ook de relatie tussen Oekraïne en het Westen getroffen. Terwijl men internationaal aanneemt dat de projectielen afkomstig waren van Oekraïense luchtafweer, blijft Kiev mordicus beweren dat ze van Rusland kwamen. Kampt president Zelensky voor het eerst met een communicatieprobleem?

Wanneer dinsdagavond twee raketten inslaan in het Poolse grensgebied met Oekraïne, is dat een stresstest voor het Westen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag bepaalt immers dat een aanval op één een aanval op allen is, waardoor een verdere escalatie van het conflict plots heel dichtbij komt. Terwijl Pools president Andrzej Duda en NAVO-topman Jens Stoltenberg kalm blijven en om bijkomend onderzoek vragen, is het voor president Volodymyr Zelensky al snel duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor de inslag draagt.

“Rusland doodt tot waar het kan komen. Vandaag heeft het Polen bereikt”, schrijft hij op zijn Twitter-account. Het is een voortvarende houding die Oekraïne niet overal in dank afgenomen wordt. Zeker wanneer de Poolse president woensdag aangeeft dat het niet om een intentionele aanval ging. Later geven de Verenigde Staten ook aan dat het hoogstwaarschijnlijk is dat een Oekraïense luchtafweerraket in Polen terechtkwam. Amerikaans president Joe Biden verwoordde het nog explicieter. “Dat is niet het bewijs”, antwoordde Biden donderdag kort maar duidelijk op Zelensky’s beweringen.

De statements van de NAVO-lidstaten maken weinig indruk op Kiev. Zelensky blijft volhouden dat het om een Russisch projectiel ging en gaat zo in tegen de westerse consensus. Die houding is opmerkelijk. De sterke communicatiestrategie van de Oekraïense president zorgde er de voorbije maanden voor dat hij de sympathie van het Westen won en de strijdvaardigheid zijn eigen troepen versterkte. Gehuld in zijn militaire plunje stond hij via een videoverbinding verschillende parlementen te woord en met zijn snedige tweets presenteerde hij zich als een toegankelijk leider.

Reputatie op het spel

Voor buitenstaanders is het moeilijk te begrijpen waarom hij die reputatie op het spel zou zetten door schijnbaar het licht van de zon te ontkennen. Maar volgens expert politieke communicatie Peter Van Aelst (UAntwerpen) kan langdurige stress tot dergelijke uitschuivers leiden. “Hij zit in een situatie waarbij een agressor al maanden aanslagen pleegt. In zo’n oorlogsdynamiek kan het gebeuren dat je je voorzichtigheid te snel achterwege laat en meteen naar Rusland wijst.”

Een eenmalige blunder is inderdaad mogelijk, maar dat scenario valt moeilijk te rijmen met de manier waarop Oekraïne sinds dinsdag met de opmerkingen van de NAVO omgaat. Tijdens een persconferentie in Brussel herhaalde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag dat het incident in Polen wellicht veroorzaakt werd door een Oekraïense luchtafweerraket, maar dat de finale verantwoordelijkheid nog steeds bij Rusland ligt. Toch bleven de Oekraïners bij hun eerdere standpunt.

In april was Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen op bezoek in Kiev. Het risico bestaat dat de tegenstrijdige berichten tot spanningen tussen Zelensky en de NAVO leiden. Beeld ANP / EPA

Oleksii Danilov, de voorzitter van de Oekraïense Veiligheidsraad, liet weten dat hij over een “bewijs van een Russisch spoor” beschikte. Zelensky kreeg dan weer de toestemming van Polen om zelf onderzoekers naar de plaats van de raketinslag te sturen. Hij wilde het onderzoek naar de verantwoordelijkheid niet alleen in de handen van de Amerikanen en de Polen laten liggen.

No-flyzone

De volharding toont dat Zelensky zich in een positie manoeuvreerde waar hij moeilijk uit raakt. Maar volgens militair expert Luc De Vos had hij nog een andere reden om zo fel te reageren. “Oekraïne wil meer luchtafweerraketten krijgen van het Westen en wil ook dat er een no-flyzone boven zijn grondgebied ingesteld wordt.”

Op die manier zou er een einde kunnen komen aan de Russische bombardementen waardoor grote delen van het land nu zonder water, gas en elektriciteit zitten. “Het moment om die dingen opnieuw te vragen diende zich aan door de raketinslag in Polen”, aldus De Vos. Dat kan verklaren waarom Oekraïens minister van Defensie Oleksii Resnikov het incident in de nacht van dinsdag op woensdag al aangreep om zijn eigen militaire wensen onder de aandacht te brengen. “Dit is de realiteit waarvoor we gewaarschuwd hebben”, schreef hij in een oproep aan het Westen om het luchtruim boven zijn land te sluiten.

Wederzijdse belangen

Zolang het onderzoek nog loopt en het Westen geen concrete bewijzen kan voorleggen, bestaat het risico dat de tegenstrijdige berichten tot spanningen tussen Zelensky en de NAVO kunnen leiden. “Tijdens een oorlog is er fake news in beide kampen. Tot nu toe schreven we dat vooral toe aan de Russen, maar nu lijken de Oekraïners er, in mindere mate, ook gebruik van te maken”, zegt De Vos.

Het Westen heeft volgens hem wel veel begrip voor Zelensky’s stressvolle situatie, waardoor zijn uitschuiver waarschijnlijk weinig impact zal hebben op de onderlinge relatie. “Het zal niet tot een intrekking van de steun leiden, daarvoor zijn de wederzijdse belangen te groot”, zegt defensiespecialist Dick Zandee van het Instituut Clingendael.

Als de NAVO straks kan aantonen dat de raketten die twee Polen het leven kostten van Oekraïne waren, is de kans volgens Zandee groot dat Zelensky zijn standpunt alsnog bijstuurt. Donderdagmiddag leek de president zijn bocht alvast in te zetten. “Het is onmogelijk om vandaag iets specifieks te zeggen. Pas na het onderzoek is het mogelijk om conclusies te trekken”, zei de president tijdens een persconferentie. Om er meteen daarna toch aan toe te voegen dat de raket “vast en zeker” van Rusland was.