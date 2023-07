‘Zelensky heeft al bij al niet te klagen over de voorbije NAVO-top’: Willy Claes over de oorlog in Oekraïne

‘We zitten in de kwadratuur van de cirkel: Oekraïne mag niet verliezen van de VS, maar Rusland evenmin.’ Willy Claes (84), voormalig hoofd van de NAVO, laat zijn licht schijnen op de oorlog in Oekraïne.

De NAVO-top in Vilnius begin deze week noemt gewezen SP-minister Willy Claes een succes. Of toch wanneer je de lat voor succes op een haalbare hoogte legt. “Het resultaat van de top beantwoordt aan hetgeen mogelijk is.”

Het goede nieuws: Zweden maakt zijn intrede in de NAVO, met de toestemming van Turkije.

“Turks president Recep Erdogan heeft verdorie weer handig genegotieerd. Hij heeft een miljardendeal uit de brand gesleept rond de levering van Amerikaanse F-16’s. Er komt een Turkse dronefabriek in Oekraïne. En het zou me niet verbazen als zijn eis voor toetreding tot de EU nog iets opgeleverd heeft rond bijvoorbeeld versoepelde visumregels.

“Dit alles ondanks een uiterst zwakke uitgangspositie. Want er wordt gezegd: ‘De Amerikanen hebben Erdogans arm omgewrongen.’ Sorry, die arm was al omgewrongen. Erdogan zit economisch zo diep in de put dat hij geen andere keus heeft dan toenadering te zoeken tot het Westen en dus weg te blijven van Rusland. Vandaar ook de bevrijding van de door Rusland aan hem toevertrouwde Azov-commandanten. Tot woede van Moskou.”

Oekraïens president Volodymyr Zelensky had meer verwacht van de NAVO-top.

“Ik zal het nog eens herhalen: in de NAVO is het de Amerikaanse stem die telt. En het is vanaf dag één van de oorlog duidelijk dat de VS onder geen enkel beding een risico willen lopen wat betreft de mogelijke toepassing van artikel 5 (als een NAVO-lid aangevallen wordt, moet het hele bondgenootschap te hulp schieten, JVH). In géén enkel geval zullen de Amerikanen dus een land dat openlijk in oorlog is met Rusland toelaten tot de NAVO.

“Zelensky heeft al bij al niet te klagen. Dat bijvoorbeeld het toetredingsproces is ingekort voor Oekraïne is wel ’t een en ’t ander voor een land dat inzake democratisering en strijd tegen corruptie nog werk heeft. Zelensky is deze week veel dichter bij een NAVO-lidmaatschap gekomen. Om nog te zwijgen over alle militaire hulp.”

Volgens Rusland vormt de levering van westerse F-16’s ‘een nucleair risico’.

“Bij de NAVO had ik destijds een Amerikaanse viersterrengeneraal als rechterhand. Op zijn bureau stond een lege fotokader, met daarin alleen de tekst ‘Russia = 6.000 nuclear warheads’. Telkens als ik mij nerveus maakte in het onvoorspelbare gedrag van Russisch president Boris Jeltsin, waarschuwde hij me: ‘Mister secretary-general, don’t forget it.’

“Of men in Rusland die uitspraak rond de levering van F-16’s nu meent of niet: voorzichtigheid is geboden. Dit is geen verraad aan Oekraïne of onze principes, maar wel onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de toekomst van deze planeet. Zeker met het Kremlin van vandaag. De beschikbare informatie wijst erop dat Russisch president Vladimir Poetin zich ingraaft. Dat hij meer dan ooit angstcomplexen ontwikkelt.”

Willy Claes. Beeld Tim Dirven

Is er nog een gesprek mogelijk met Poetin?

“Een ernstige dialoog lijkt me vandaag uitermate moeilijk – over om het even wat. Al was zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov de laatste weken wel in Washington om het Russische voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad zelf waar te nemen. Hetgeen zelden gebeurt. Hij is zijn tijd dan ook niet gaan ‘verbeuzelen’ in die raad. Hij heeft informele contacten gelegd met niet-gemandateerde Amerikaanse ambtenaren. Dit kan een aanzet vormen tot iets.

“We kunnen rond Oekraïne niet eeuwig in de kwadratuur van de cirkel blijven vastzitten. Van Washington mag Oekraïne de oorlog niet verliezen, maar Rusland evenmin. Dan breng je Poetin in een onmogelijke positie en is het gevaar op een nucleaire confrontatie reëel. Er is in mijn ogen dus maar één oplossing: vroeg of laat moet het tot vredesgesprekken komen. Ik suggereer dit ook aan de vrienden die ik nog heb in de VS.”

Luisteren ze?

“De fundamentele vraag hierbij is hoe het zit met de verhouding tussen de VS en China. Want de Chinezen zullen ons absoluut moeten helpen om tot vrede te komen. Er zijn nu voorzichtige contacten, dat is goed, maar je kan niet voorbij aan de Amerikaanse douanebarrières tegen 1.300 Chinese bedrijven. Aan het exportverbod voor gevoelige technologie. Aan het feit dat China niet meer communiceert met het Pentagon.

“We moeten als Westen streven naar een modus vivendi met China – waarbij ik niet pleit voor de aanvaarding van de ideologie van het regime. Eerlijk gezegd: de houding van zowel de Democraten als Republikeinen, die een soort Amerikaanse alleenheerschappij over de wereld willen behouden, lijkt me niet realistisch.”

Iets anders: u wordt soms genoemd als vervanger voor Meryame Kitir als rood boegbeeld in Limburg.

“Naar het voorbeeld van president Joe Biden zeker? (lacht) U spreekt hier tot iemand die dit jaar zijn 85ste verjaardag viert. Daar moet ik toch eens heel goed over nadenken. Ik blijf een partijman en ik zal Conner Rousseau proberen te helpen waar ik kan in een Limburgse afdeling die fel verzwakt is, maar daaruit de conclusie trekken dat ik klaarsta als toekomstig mandataris, zo ver ben ik zeker nog niet.”

“Hoe ik naar de meldingen en klacht tegen Rousseau kijk? Ik heb vertrouwen in Conner en in zijn verklaringen. In deze tijden van ultramoderne mogelijkheden is het sowieso opletten voor de vervalsing van gegevens. We moeten ons allemaal behoeden voor smerige aanvallen onder de gordel. Hopelijk is iedereen zich hier bewust van.”

Onlangs vertelde Paul Goossens dat er bij de redding van De Morgen in de jaren 80 ook sprake van was om die operatie te bekostigen met geld uit een gasakkoord met Algerije. U was toen de bevoegde minister.

“Dat idee heeft destijds even op tafel gelegen, maar ik heb het nooit gesteund. Het is bekend dat ik met mijn ‘klak’ rondgegaan ben voor De Morgen. Dat klopt. Maar het gasakkoord met Algerije was een aangelegenheid van Distrigas. Daar stond een vooraanstaand liberaal, Jacques van der Schueren, aan het roer. U kan zich voorstellen dat die man sowieso geen zin had in zo’n avontuur ten voordele van De Morgen. Trop is te veel. En in dit geval was het trop.”