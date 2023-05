Zelensky haalt voor miljarden nieuwe Europese wapens binnen: optimisme in Oekraïne groeit

De Duitse regering zegde de Oekraïense president zaterdag aan de vooravond van zijn bezoek een pakket wapens toe ter waarde van 2,7 miljard euro. Zelensky had toen al een partij ultramoderne Britse Storm Shadow kruisraketten binnen die sneller, verder en nauwkeuriger kunnen toeslaan dan de huidige raketten waarover Oekraïne beschikt. In het nieuwe Duitse pakket zit onder meer het gloednieuwe IRIS-T luchtafweersysteem. Zondagavond reisde Zelensky door naar Parijs, waar hij nog meer wapens hoopt binnen te halen.

Zelensky krijgt van zijn donoren steeds meer, steeds betere en steeds nieuwere wapens en dat sterkt duidelijk zijn vertrouwen in een goede afloop van de oorlog. Dat blijkt ook uit de toon van de afgelopen week, die steeds optimistischer wordt. Aan Oekraïense kant wordt niet meer getwijfeld aan de overwinning. Zelensky zelf voorspelt dat die overwinning zelfs dit jaar nog een feit zal kunnen zijn, en ook volgens zijn opperbevelhebber, Valeri Zaloezjny, is de eindzege nog maar een kwestie van tijd.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky samen met Duits bondskanselier Olaf Scholz bij een bezoek aan een Duitse militaire basis nabij Aken op zondag. Beeld AFP

Russisch leger is nog ‘schaduw van zichzelf’

Het Britse ministerie van Defensie doet mee aan het optimisme. Het stelt dat de Russische legermacht in Oekraïne op papier weliswaar hetzelfde is als een jaar geleden, maar in werkelijkheid bestaat hij nu grotendeels uit onervaren, “slecht getrainde gemobiliseerde reservisten” die “veelal beschikken over verouderd materieel”. Die legermacht zou nog maar een schaduw zijn van het leger dat op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel.

Voortekenen van een ommekeer in de oorlog waren afgelopen week bij Bachmoet zichtbaar. Daar gingen Oekraïense troepen voor het eerst in de aanval, en slaagden ze erin enkele kilometers op te rukken en daarmee de Russische winst van maanden van bloedige gevechten in een paar dagen ongedaan te maken. De leider van de Russische Wagner-militie, Jevgeni Prigozjin, was woest, en haalde fel uit naar het Russische leger dat posities in de steek liet waar de Wagner-huurlingen zo zwaar voor hadden gevochten. Het Russische ministerie van Defensie had het over een terugtrekking naar ‘geschiktere defensieve posities’.

Verwarring

Volgens The New York Times is er behalve groeiende onenigheid ook sprake van verwarring, en maken al die nieuwe wapens de Russen erg ongerust. In het Russische Bryansk, op 50 kilometer van de Oekraïense grens, verloor de Russische luchtmacht in één dag twee straaljagers en twee helikopters, een ongekend zware klap. Ze zouden zijn neergehaald, melden Russische bronnen, zonder dat duidelijk werd door wie. Oekraïne deed er het zwijgen toe.

Oekraïense militairen vuren een raket af bij de frontlijn in de regio Zaporizja. Beeld REUTERS

Dit soort successen versterkt de ongerustheid aan Russische kant, maar maakt vooralsnog geen einde aan de oorlog. De Oekraïense opperbevelhebber Zaloezjny zei in een interview met het Oekraïense Euromaidan Press dat de strijd in Bachmoet onder normale omstandigheden allang beslecht had moeten zijn. “In Afghanistan stopte Rusland nadat er vijftienduizend doden waren gevallen. Nu zijn de Russische verliezen veel en veel groter, en nog houdt dat ze niet tegen om door te gaan. Een mensenleven is in Rusland kennelijk het goedkoopste wat er is. Ze vallen aan als een horde.”

Volgens Amerikaanse schattingen zijn alleen sinds december al 20.000 Russische militairen omgekomen, en raakten er 80.000 gewond, de meesten rond Bachmoet.