‘Wraak van Wagner? Huurlingen zijn trouw aan wie hen betaalt’: defensiespecialist Sven Biscop over dodelijke crash Prigozjin

Na de dood van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin lijkt alles in de richting van de Russische president Vladimir Poetin te wijzen, zegt defensiespecialist Sven Biscop (UGent/Egmont Instituut). ‘Dit is een signaal aan de bevolking: Rusland heeft een sterke leider die aanvaard moet worden.’

Er was eerst veel onduidelijkheid, maar de Russische autoriteiten bevestigen nu toch dat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin is omgekomen in de vliegtuigcrash. Hoe betrouwbaar zijn die verklaringen?

“Als de Russische autoriteiten dit bevestigen, dan ga ik ervan uit dat het waar is. Al kun je daar natuurlijk nooit 100 procent zeker van zijn. Maar omdat ze toch de volledige passagierslijsten hebben vrijgeven, zie ik maar weinig redenen waarom ze daarover gelogen zouden hebben.”

Hoe waarschijnlijk is het dat dit geen ongeluk was en dat Poetin hierachter zit?

“Dat lijkt met het meest waarschijnlijke scenario. Het zou toch een veel te ongelooflijk toeval zijn als een crash met net deze passagiers aan boord een ongeval zou zijn. Poetin heeft al vaker tegenstanders uit de weg geruimd en dit is misschien nog wel een gradatie hoger dan een vergiftiging of een val uit het raam. Maar iemand vermoorden is iemand vermoorden, los van de methode.

“In dat geval heeft Poetin hier de klassieke methode gebruikt die we in de geschiedenis wel vaker zijn tegengekomen: hij heeft Prigozjin eerst in slaap gewiegd. Na zijn muiterij is Prigozjin eerst enkele dagen verdwenen, om dan toch plots weer op te duiken alsof er niets aan de hand was. (Prigozjin mocht in ballingschap naar Wit-Rusland en heeft in Rusland nog enkele vluchten kunnen nemen, TVDW.) Mogelijk was dat een bewuste tactiek van Poetin om Prigozjin minder waakzaam te maken.

“Na de muiterij heb ik altijd gezegd: ik zou nooit meer gerust zijn, mocht ik Prigozjin zijn. Dat lijkt nu uit te komen.”

Het verschil met een vergiftiging of een val uit het raam is dat hier natuurlijk wel wat meer collateral damage bij komt kijken: er zijn in totaal tien mensen gestorven.

“Ik denk niet dat dat voor de Russen echt veel uitmaakt. Een moord is een moord. Misschien zien ze dit ook helemaal niet als collateral damage: er waren ook nog andere prominente figuren aan boord, zoals Wagner-oprichter Dmitri Oetkin. Het kwam Poetin misschien niet slecht uit om hen ineens mee te treffen.”

Prigozjin heeft zich meermaals kritisch uitgelaten over Poetin. Betekent dit dat hij te gevaarlijk werd? Moeten we dit zien als een teken van sterkte van Poetin, of toch eerder van zwakte?

“Paniekvoetbal kunnen we dit zeker niet noemen, aangezien het ondertussen al twee maanden na de mislukte coup van Prigozjin is. Dit is absoluut een weloverwogen actie van Poetin.

“Die muiterij leek wel even een teken van zwakte aan te tonen, maar uiteindelijk was dat na een dag toch al weer opgelost, zij het op een ietwat vreemde manier. Zo zwak stond Poetin dan toch niet.

“Als conclusie kunnen we er zeker van uitgaan dat Poetin nog steeds sterk in het zadel zit. Ik denk dat dit vooral een signaal aan de bevolking is dat Rusland een sterke leider heeft die aanvaard moet worden.”

Zullen de Russische bevolking en het leger dit zomaar pikken? Prigozjin kon toch ook rekenen op een zekere aanhang?

“Die steun voor Prigozjin is heel dubbel. Herinner je die beelden toen de Wagner-colonne tijdens de muiterij oprukte richting Moskou. Ze werden toen wel toegejuicht en niemand stond hen in de weg, maar aan de andere kant: er was ook niemand die meedeed.

“Ga er maar niet van uit dat de bevolking hier echt wakker van zal liggen. Zij kennen Poetin en zijn methodes en zien hier ondertussen een patroon in.”

En binnen de Wagner-groep zelf?

“Prigozjin genoot aanzien binnen de Wagner-groep, maar de vraag is in hoeverre zij echt loyaal zullen blijven. Nu zullen zij zich misschien even laten horen, maar uiteindelijk zijn dat ook huurlingen. Zij zijn trouw aan wie hen betaalt. Of Poetin dat nu zal doen of iemand anders van binnen de Wagner-groep, dat weet ik niet.

“Ik ga er wel van uit dat Poetin de activiteiten van de Wagner-groep in Afrika en het Midden-Oosten zal willen voortzetten. De Wagner-huurlingen die daar nu ontplooid zijn, kunnen daar ook niet zomaar weg. Zij blijven voor Poetin toch een geschikt instrument om zijn belangen te verdedigen, dat bovendien zichzelf betaalt. Mogelijk heeft hij daarvoor al lang een plan klaarliggen.

“Wij in het Westen kunnen deze situatie wel gebruiken in ons narratief. We kunnen ons tot Afrika en het Midden-Oosten richten en zeggen: ‘Kijk wat er gebeurt, is dit nu de partner die jullie willen?’”

Wat betekent dit nu voor de oorlog in Oekraïne?

“Op het terrein verwacht ik niet zo veel impact. De Wagner-groep had in Oekraïne een belangrijke rol te spelen na de eerste mobilisatiegolf, maar die rol is intussen uitgespeeld.

“Bij de Oekraïense strijdkrachten zorgt dit misschien even voor een morele opflakkering, maar als dat zo is, zal dat slechts kortstondig zijn. De situatie op het veld is nu toch eerder een uitputtingsslag.”