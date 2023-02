Wie niet juicht voor Poetin is de klos in Rusland, ook schoolkinderen

Wie in Rusland kritiek heeft op de oorlog tegen Oekraïne loopt het risico opgepakt te worden. Sommigen komen er met een boete vanaf, bekende figuren verdwijnen voor jaren in de gevangenis. Zelfs minderjarigen worden bestraft als ze hun stem tegen de oorlog verheffen.

“Denk je soms dat je, omdat je minderjarig bent, hier van niemand op je flikker krijgt?”, kreeg de 16-jarige scholier Andrej op het politiebureau te horen nadat hij in de stad Vladimir was gearresteerd bij een demonstratie van een handvol actievoerders tegen de oorlog die president Poetin een jaar geleden lanceerde.

Op school was de jongen eerder al in de problemen gekomen door zijn reputatie als aanhanger van de gevangen oppositieleider Aleksej Navalny. Toen hij eens onderweg was naar een betoging van de oppositie, werd hij door de politie uit de bus gehaald. Waarschijnlijk had een van de leraren hem aangegeven, vertelde hij de onafhankelijke nieuwssite Vjorstka.

Boete

Ook ditmaal deed de school een duit in het zakje bij het onderzoek tegen hem. In een rapport voor de commissie voor jeugdzaken beschreef de schoolleiding hem als een ijverige scholier, maar wel iemand “die actief Aleksej Navalny steunt en de autoriteiten beticht van corruptie”. Hij kwam ervan af met een boete.

Een 17-jarige scholiere uit Dagestan kreeg op school bezoek van twee agenten omdat ze “Nee tegen de oorlog, Poetin is een duivel” had geroepen. Ze deed dat in een opwelling nadat de directrice van de school de leerlingen had gefeliciteerd met de definitieve inname van de door het Russische leger kapotgeschoten stad Marioepol.

Ouderlijke macht

Onder druk van de politie boden zij en haar moeder in een videoboodschap op de sociale media hun verontschuldigingen aan. Haar moeder kreeg volgens de onafhankelijke site Vjorstka een officiële waarschuwing wegens “het niet voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de opvoeding van minderjarigen”.

Die nauwelijks verhulde waarschuwing dat zij uit de ouderlijke macht zouden kunnen worden gezet, wordt tegenwoordig door de Russische autoriteiten vaker gebruikt om ouders van politiek lastige kinderen onder druk te zetten.

Het past allemaal in de oorlogstaal die het Kremlin sinds het begin van de ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne in Rusland spreekt. Op school krijgen alle leerlingen sinds een half jaar elke maandag een les onder de titel: 'Belangrijke gesprekken’. In de praktijk komt het neer op een half uur overheidsindoctrinatie naar voorbeeld van de militair-patriottische opvoeding die de scholieren in de Sovjetperiode kregen.

Kritische ouders klagen dat hun kinderen volgepropt worden met pure oorlogspropaganda: het Westen is erop uit Rusland te vernietigen met hulp van Oekraïne en de ‘nazi's’ die daar aan de macht zijn. Hoogtepunt van de militair-patriottische campagne is 23 februari, wanneer overal in Rusland de ‘Dag van de Verdedigers van het Vaderland’ wordt gevierd.

‘Nalatigheid bij de opvoeding’

Formeel is het niet verplicht de ‘Belangrijke gesprekken’ bij te wonen, maar wie niet meedoet, komt dat duur te staan. De moeder van een meisje van 10 uit Moskou dat de patriottische lessen had overgeslagen, kreeg bezoek van agenten van ‘Tsentr E’, een ‘anti-extremisme’-eenheid, die hun appartement binnenste buiten keerden. Uiteindelijk werd zij veroordeeld wegens “nalatigheid bij de opvoeding” van haar kind.

Scholieren krijgen in het kader van de patriottische lessen ook de opdracht geld en spullen in te zamelen voor de Russische troepen in Oekraïne. Ook moeten ze in de klas briefkaarten schrijven voor de soldaten aan het front. Een jongen die erbij schreef dat hij hoopte dat de soldaat “niemand zou doden” kreeg volgens de oppositiesite ‘Huidige Tijd’ een uitbrander van zijn lerares: “Wie heeft jou gevraagd je mening te geven?”

“De autoriteiten proberen kleine soldaatjes te produceren”, constateerde Tatjana Tsjervenko, een wiskundelerares uit Moskou die vorig jaar werd ontslagen na haar weigering mee te doen aan de patriottische lessen.

Leerlingen vertellen dat zij door hun klasgenoten als landverraders worden behandeld wanneer zij kritische geluiden laten horen. Dat is niet zonder risico: In het heersende oorlogsklimaat is klikken bijna een daad van vaderlandsliefde geworden.

Het effect is dat sommige ouders, net als onder het communistische Sovjetsysteem, bang worden om zelfs thuis vrijuit te spreken. Kunnen ze hun kritische denkbeelden delen met hun kinderen, zonder dat die op school in de problemen komen door de ‘opruiende’ taal die hun ouders aan de keukentafel laten horen?