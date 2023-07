Wie is Oleksandr Syrsky, de ‘meest succesvolle generaal van de 21ste eeuw’?

Al maanden steunt het Oekraïense leger op het militaire genie van Oleksandr Syrsky. De generaal hield vorig jaar de Russische aanval op Kiev tegen en leidt nu het Oekraïense tegenoffensief. ‘Hij kan echt in het hoofd van de vijand kijken.’

Vierenhalf uur slaap, zoveel staat Oleksandr Syrsky (57) zichzelf toe sinds het begin van de oorlog. In een zeldzaam interview met de Britse krant The Guardian vertelde hij dat het vroeger meer was. Maar ook niet zoveel. “Misschien was het toen vijf uur”, lachte hij. “Of vijfenhalf uur op een zondag.”

Syrsky heeft meer dan genoeg om hem wakker te houden.

Als baas van de Oekraïense landmacht, met de rang van kolonel-generaal, zit hij erg hoog in de Oekraïense legerleiding. Terwijl legerbaas Valery Zalushny het grote uithangbord is van de Oekraïense strijdkrachten komt het plannen van de operaties aan Syrsky toe.

Voor hij zichzelf te rusten legt, zit hij met zijn neus nog even in de boeken die op zijn nachtkastje liggen. De auteurs ervan zijn onder meer oude Grieken. Toen de Britse krant hem sprak, las hij het werk van de Pruisische generaal en militaire theoreticus Carl von Clausewitz.

Veel over het privéleven van Syrsky komen we in zijn interviews niet te weten, enkel over zijn passie voor geschiedenis vertelt hij honderduit. “De oude Grieken gebruikten eigenlijk al dezelfde principes om oorlog te voeren als wij”, zei Syrsky. “Die blijven altijd hetzelfde. Alleen het materiaal is gesofisticeerder geworden.”

Rommel en Patton

Het lijkt erop dat Syrsky stilaan zelf in de rij met grote strategen uit de geschiedenis past. Her en der wordt hij al de meest succesvolle generaal van de 21ste eeuw genoemd. Zijn militair vernuft moet volgens oud-kolonel Roger Housen niet onderdoen voor dat van de Duitse generaal Erwin Rommel of van andere ronkende namen uit de krijgsgeschiedenis. “Ik zou hem in de Champions League van de generaals plaatsen”, zegt Housen. “Hij zit echt in die klasse van George Patton of Dwight Eisenhower.”

Behalve van oude Grieken en Amerikaanse generaals die de nazi’s versloegen heeft Syrsky vooral veel van zijn vijand geleerd: Syrsky is namelijk opgeleid door de Russen. Hij werd in 1965 geboren in Novinki, een plattelandsdorp ten oosten van Moskou. In de Russische hoofdstad studeerde hij in 1986 af aan een van de meest prestigieuze militaire academies in de toenmalige Sovjet-Unie. Hij werd er klaargestoomd om ten oorlog te trekken tegen de VS en West-Europa.

Overleg tussen Zelensky en Syrsky in Charkiv. Beeld Photo News

Maar als jonge officier werd hij naar Afghanistan gestuurd, waar de Sovjet-troepen zich in 1989 moesten terugtrekken. Voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 werd hij ook nog in Tadzjikistan en Tsjechië gestationeerd. Door zijn ervaring kent hij het Russische leger vanbinnen en vanbuiten. “Een enorm voordeel”, zegt Housen. “Hij kan nu echt in het hoofd van zijn tegenstander kijken, omdat hij zelf in het Russische systeem is opgeleid.”

Die kennis heeft dus al vruchten afgeworpen. Syrsky, die al sinds 2014 tegen door Rusland gesteunde separatisten vecht, kon bij de invasie heel snel de zwaktes van Vladimir Poetins troepen uitbuiten. Het Russische leger heeft een top-downcommandostructuur, waardoor lagere officieren weinig initiatief kunnen nemen. Dat maakt dat Russische eenheden zich moeilijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

“Maar op het slagveld moet je juist kansen grijpen wanneer ze zich voordoen”, zegt Housen. “Syrsky heeft zijn officieren juist aangemoedigd om die te benutten. Bij het begin van de invasie liet hij zijn troepen toe om hit-and-runtactieken te gebruiken om de Russen aan te vallen en snel terug te trekken.”

De Oekraïense generaal is vooral legendarisch geworden door zijn verdediging van Kiev. Het Russische leger dacht de Oekraïense hoofdstad in enkele dagen in te nemen. Zware Oekraïense tegenstand, onder meer bij de luchthaven van Hostomel, dwarsboomde die plannen. President Volodymyr Zelenski gaf Syrsky later de titel van Held van Oekraïne, de hoogste Oekraïense onderscheiding, voor zijn persoonlijke moed en bijdrage aan de bescherming van de natie.

Blitz bij Charkiv

In het najaar van 2022 was Syrsky ook de architect van het blitzoffensief bij Charkiv, waarbij de Oekraïense troepen in korte tijd duizenden vierkante kilometers heroverden. De eerste zet bij dat offensief was om de Russen te laten geloven dat de Oekraïners diep in het zuiden, bij Cherson, zouden aanvallen. “Toen hij zag dat de Russen hun troepen bij Charkiv weghaalden en er gaten kwamen in hun linies heeft hij besloten om het gaspedaal volledig in te drukken”, zegt Housen.

Voor het huidige offensief liggen de kaarten weer anders. Een flukse doorbraak in het oosten van Oekraïne zit er niet in omdat mijnenvelden en zwaar versterkte Russiche stellingen het zeer moeilijk maken om op te rukken. Oekraïne probeert nu met acties zoals het bombardement op de Krimbrug de Russische aanvoerlijnen af te snijden. Dat past volgens Housen dan weer in de militaire theorie die Syrsky van de NAVO heeft geleerd.

Housen: “In de jaren tachtig zouden de Amerikanen een Sovjet-invasie in Europa tegenhouden door eerst de kop van de aanval af te remmen en dan te focussen op het vernietigen van de logistiek en de versterkingen. Dat heette toen follow-on forces attack. Syrsky bouwt dus zowel op Russische als op Amerikaanse theorieën. Hij kan het beste van beide werelden combineren.”