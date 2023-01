‘Wie bedenkt zoiets?’: terwijl de kritiek op de Russische legerleiding nog toeneemt, claimt Oekraïne alweer een verwoestende aanval

In de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne heeft het Oekraïense leger naar eigen zeggen zware verliezen toegebracht aan Russische troepen met een artillerieaanval. Bij het dorp Tsjoelakivka zouden vijandelijke troepen en militair materieel geraakt zijn, zo meldt de Oekraïense generale staf.

“De verliezen van de vijand bedragen 500 doden en gewonden”, klinkt het. De aanval zou plaatsgevonden hebben op oudejaarsavond. De informatie is echter nog niet onafhankelijk geverifieerd, en er zijn ook nog geen beelden van opgedoken. Rusland heeft ook nog niet op het incident gereageerd.

Volgens de Oekraïense generale staf werden een dag later ook Russische eenheden in het dorp Fedorivka getroffen. Hoeveel slachtoffers daar zouden zijn gevallen, is niet bekendgemaakt. Fedorivka en Tsjoelakivka liggen allebei aan de zuidoostkant van de rivier de Dnjepr, in het door Rusland bezette deel van Cherson.

Het vermeende bombardement op Tsjoelakivka zou slechts enkele uren voor de raketaanval op het schoolgebouw in Makiivka in de provincie Donetsk, in de Donbas, hebben plaatsgevonden. Rusland erkende die aanval gisteren wel nadat er tal van beelden op sociale media van waren opgedoken en Oekraïne 400 doden en nog eens 300 gewonden claimde.

Het Kremlin ontkent dat hoge aantal echter en spreekt over 63 doden. Desondanks is het uiterst zeldzaam dat Rusland zo’n hoge tol toegeeft. Het zou voornamelijk gaan om pas gemobiliseerde Russen die zich klaarmaakten om ingezet te worden aan het front.

In of naast het drie verdiepingen tellende gebouw zou ook munitie opgeslagen zijn, net als enkele militaire voertuigen. De Oekraïense generale staf zegt dat er tien voertuigen vernietigd zijn. Er komt in elk geval steeds meer kritiek in Rusland op de combinatie van de hoge concentratie aan troepen in één gebouw en de aanwezigheid van munitie. Vooral de ultranationalistische militaire bloggers roeren zich.

Beeld REUTERS

‘Incompetentie blijft probleem’

“Wie heeft bedacht om zoveel personeel in één gebouw te plaatsen? Zelf een dwaas kan bedenken dat er in het geval van een aanval dan veel gewonden en doden zullen vallen”, schrijft Archangel Spetznaz Z, een defensieblogger met meer dan 700.000 volgers op Telegram.

Ook andere defensiebloggers noemden het een blunder. Zij wijzen erop dat het leger zijn munitie tegenwoordig verspreid opslaat, nadat de Oekraïners enkele grote munitiedepots hadden verwoest met de uiterst trefzekere Himars-raketten. “Je zou denken dat de legerleiding diezelfde aanpak zou volgen bij de legering van grote aantallen militairen”, klonk de kritiek op het pro-Russische Telegram-kanaal Operativnye Svodki. “De incompetentie en het onvermogen om lessen te trekken uit de oorlog blijven een probleem.”

Andrej Medvedev, de ultra-nationalistische journalist en plaatsvervangend voorzitter van het stadsparlement van Moskou, schrijft dat “het plaatsen van militair personeel in gebouwen in plaats van in schuilkelders de vijand in de kaart speelt”. Defensieblogger Vladlen Tatarsky pleit voor een tribunaal voor de Russische legerleiding, die hij omschrijft als “ongetrainde idioten”.

Het is niet de eerste keer dat nationalistische Russische opiniemakers felle kritiek uiten op het Kremlin. In september stelde de bekende nationalist Igor Girkin al dat “als de Kremlin-ouderlingen hun tactieken niet veranderen, we catastrofale verliezen zullen zien”. Girkin is in Nederland tot levenslang veroordeeld voor zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17 in 2014.

Ultranationalistisch blogger Starsje Eddi verkondigde in september ook tegenover zijn bijna 600.000 volgers dat “de Oekraïense strijdkrachten onze leiding compleet hebben weggespeeld”.

Inwoners van de Russische stad Samara namen vanmorgen deel aan een herdenking van de omgekomen Russische soldaten in Makijivka. Beeld REUTERS

Schuld afschuiven

Het Russische ministerie van Defensie probeert nu wellicht de schuld voor zijn slechte operationele veiligheid af te schuiven op ambtenaren en gemobiliseerde troepen van de geannexeerde ‘Volksrepubliek Donetsk’ (DNR), aldus het Amerikaanse Institute for the Study of War.

Politici van de DNR zeggen dat de aanval plaatsvond toen militairen de operationele veiligheid schonden door persoonlijke mobiele telefoons te gebruiken, waardoor Oekraïense troepen een precisieaanval op de basis konden uitvoeren. Aan het Kremlin gelieerde media en enkele militaire bloggers herhalen die bewering en dringen er bij het Kremlin op aan om strengere richtlijnen voor het gebruik van mobiele telefoons in te voeren.

Viceminister van Binnenlandse Zaken van de zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk, Vitaly Kiseljov, bevestigde de berichten van bloggers dat militaire commandanten hebben opgeroepen tot het aftreden van DNR-chef Denis Poesjilin. Sommige DNR-functionarissen van hun kant riepen op tot de bestraffing van de ambtenaar die had besloten de school als onderkomen te gebruiken.

“Het Russische ministerie van Defensie heeft mogelijk bewust vertrouwd op DNR-functionarissen om vervolgens de gemobiliseerde soldaten van de Volksrepubliek Donetsk de schuld te kunnen geven van de aanval omdat zij de veiligheidsvoorschriften hebben geschonden. Met als uiteindelijke doel: de leiders van de Volksrepubliek Donetsk als de grootste schuldigen aan te wijzen”, aldus het ISW.

Volgens Russische bronnen heeft de Russische president Poetin het leger en een onderzoekscommissie bevolen het incident te onderzoeken.