‘We willen gewoon tegen de Russen vechten, we weten wat ze zijn’: deze vrijwilligers vechten voor Oekraïne uit wraak

Tsjetsjenen, Krim-Tataren en mensen uit de voormalige Sovjetrepublieken, elk met diepe historische grieven tegen Moskou, nemen nu gretig de wapens op voor Kiev.

De scherpe klap van een sluipschuttersschot klonk door de besneeuwde vallei. Soldaten in witte camouflage hurkten laag en schoten op de tegenoverliggende heuvel om dekking te bieden terwijl vier mannen een gewonde evacueerden.

De oefening maakte deel uit van een schietoefening voor nieuwe rekruten, vlak buiten de Oekraïense hoofdstad Kiev. Maar er was iets ongewoons aan de hand. Want hoewel het een Oekraïense legerofficier was, waren de rekruten leden van een vrijwillig Tsjetsjeens bataljon, onder wie ook enkele Krim-Tataren en Oekraïners.

De Oekraïense militaire bevelhebbers hebben lang gezegd dat ze geen gebrek hebben aan soldaten voor de oorlog, maar ze hebben niettemin duizenden vrijwilligers in hun gelederen verwelkomd, en dus ook buitenlandse burgers. Velen van hen, zoals de Tsjetsjenen, zijn vluchtelingen uit Rusland. Anderen zijn afkomstig uit omringende landen, zoals Georgië, die zich in het verleden hebben verzet tegen Moskou en het leiderschap van president Vladimir Poetin.

“We zagen wat er gebeurde,” zei Moslim Madiyev, een grijsbebaarde plaatsvervangende commandant van het Tsjetsjeense bataljon terwijl hij naar de trainingsoefeningen keek. “Oekraïne heeft geen tekort aan manschappen, maar wij moeten meedoen en deel uitmaken van deze oorlog.”

Veel van de vrijwilligers woonden al in Oekraïne, hetzij voor werk, hetzij om te ontsnappen aan de politieke onderdrukking in eigen land. Maar sommige vrijwilligers hebben problemen gehad met verblijfsvergunningen, terwijl hun gretigheid om mee te vechten argwaan heeft gewekt bij sommige Oekraïense ambtenaren en commandanten, die zeer alert zijn voor saboteurs.

Leden van het Tsjetsjeense bataljon oefenen de evacuatie van een gewonde soldaat. Binnenkort zullen ze dit in het echt doen aan het front als ze reguliere Oekraïense eenheden aflossen. Beeld NYT

Maar de vrijwilligers lijken nu hun plaats te vinden. Madijev, een veteraan van twee oorlogen in Tsjetsjenië tegen Moskou, was een medewerker van Dzjokhar Doedajev, de voormalige Sovjetgeneraal die in de jaren negentig de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië van Rusland aanvoerde. Verbannen uit Tsjetsjenië, vestigde de heer Madiyev zich in 2016 in Oekraïne.

Zijn bataljon, genoemd naar de overleden Tsjetsjeense leider, is een van de verschillende Tsjetsjeense eenheden die zich de afgelopen jaren bij Oekraïne hebben aangesloten in de strijd tegen Rusland, na de opstand in 2014 van door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim. Madiyev weigerde te onthullen hoeveel actieve strijders hij had en zei simpelweg: “We hebben er genoeg.”

Hij sprak over de Russische invasie zoals veel Oekraïners dat doen; dat als Moskou niet wordt gestopt in Oekraïne, veel meer landen in Europa bedreigd zullen worden.

Maar de jongere strijders in zijn bataljon gaan een stap verder.

“Ons doel is de bevrijding van de Tsjetsjeense Republiek Ichkeria,” zei een Tsjetsjeense strijder, die de naam gebruikte van de voormalige zelfverklaarde republiek, “en om alle naties die dat willen, te helpen de vrijheid te verwerven.” Volledig volgens het militaire protocol gaf hij alleen zijn codenaam Maga.

De Tsjetsjenen zijn slechts één voorbeeld van de vele etnische bataljons en regimenten die zich in Oekraïne hebben gevormd sinds de Russische invasie in februari vorig jaar.

Strijders uit Wit-Rusland hebben een regiment van duizenden manschappen gevormd. Andere vrijwilligers komen uit de Kaukasus en Centraal-Azië, of uit etnische minderheden met een grote bevolking in Rusland zoals Tsjetsjenen, Tataren en Turks sprekende groepen.

Almaz Kudabek, de leider van een vrijwilligersbataljon bestaande uit Turkstalige etnische groepen uit de Kaukasus, Centraal-Azië en Rusland, op een basis in de regio Zaporizja. Beeld NYT

De meeste van hen worden gemotiveerd door historische grieven over onteigening en onderdrukking door Moskou. Tsjetsjenen en Tataren behoorden tot de vele groepen die in de jaren veertig onder Stalin met geweld werden gedeporteerd.

Er is ook een groot aantal Russische bannelingen, onder wie Russische nationalisten en neonazi’s die tegen Poetin zijn. Een regiment van duizenden Wit-Russen omvat veel tegenstanders van de president van het land, Aleksandr G. Loekasjenko.

Hun deelname aan de oorlog kan nuttig zijn voor Oekraïne, maar is ook een potentieel explosieve kwestie voor de regering in Kiev, omdat de meesten van hen politieke ambities op lange termijn koesteren om naar huis terug te keren en de Russische en Wit-Russische regering omver te werpen. Oekraïense militaire functionarissen weigerden commentaar te geven op hun gebruik van de vrijwilligersgroepen, terwijl een woordvoerder van de Oekraïense veiligheidsdienst, de S.B.U., zei dat deze niet verantwoordelijk is voor het beheer ervan.

Maar de vrijwilligers zelf zeggen dat zij handelen met medeweten en onder bevel van het Oekraïense leger en de inlichtingendiensten. Veel van hun operaties zijn geheime operaties, waaronder gevaarlijke verkennings- of sabotagemissies achter de Russische linies.

Als reactie op een oproep van de Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, stroomden aan het begin van de oorlog duizenden vrijwilligers binnen uit westerse landen, waaronder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De meesten sloten zich aan bij het Internationale Legioen, dat door de Oekraïense regering is erkend en tot op zekere hoogte in het Oekraïense leger is geïntegreerd.

Tijdens een persconferentie vorige maand zei Oleksii Reznikov, de Oekraïense minister van Defensie, dat het ideologische en politieke voordelen biedt om buitenlandse soldaten naast Oekraïners te laten vechten ter verdediging van de Europese waarden.

Russische vrijwilligers keren terug van een nachtelijke operatie achter de vijandelijke linies. Beeld NYT

Buitenlandse soldaten doen ook waardevolle ervaring op, voegde de minister eraan toe: “De ervaring van de moderne oorlog, de clash van technologieën, drone-oorlog en elektronische oorlogsvoering. Ik denk dat het een win-win uitwisseling is.”

Maar de vrijwilligers uit de voormalige Sovjetrepublieken zijn in veel opzichten nog nuttiger.

Ze hebben een taalkundig voordeel omdat de meesten Russisch spreken, dat veel wordt gesproken in Oekraïne, en soms zelfs Oekraïens, wat de coördinatie met het Oekraïense leger vergemakkelijkt. En sommigen, zoals een groep Georgiërs in het Kavkaz-legioen, hebben ervaring op het slagveld, omdat zij hebben gediend bij de door de NAVO geleide troepenmacht in Afghanistan.

Door hun kennis van Rusland en hun haat tegen Moskou zijn de vrijwilligers goede undercoveroperators voor Kiev. Sommige Oekraïense ambtenaren en wetgevers hebben zelfs hun steun betuigd. Zo heeft het Oekraïense parlement in oktober een motie aangenomen waarin de Tsjetsjeense Republiek Ichkeria wordt erkend als door Rusland bezet gebied.

Maar ze lopen ook aanzienlijke risico’s, gezien de aard van hun werk achter de vijandelijke linies. Niet alleen Russische burgers, maar vrijwel alle door Russische troepen gevangen genomen undercover-soldaten kunnen een harde aanpak verwachten.

Een van de recenter gevormde vrijwilligersbataljons, Turan, bestaat uit Turkstalige etnische groepen uit de Kaukasus, Centraal-Azië en Rusland. Het wordt geleid door een vluchteling uit Kirgizië, Almaz Kudabek, die als kapper heeft gewerkt op Amerikaanse bases in zijn thuisland en in de Afghaanse stad Kandahar.

Een Oekraïense eenheid met Georgische vrijwilligers vlak voor het begin van een operatie bij Kherson, in oktober vorig jaar. Beeld NYT

Kudabek zegt dat hij Azerbeidzjanen, Tataren en Chinese Oeigoeren voor de groep heeft gerekruteerd, en hij spreekt gepassioneerd over de marginalisering en onderdrukking van Turkstalige minderheden in Rusland. Hij zei dat Moskou ten onrechte voornamelijk soldaten voor de oorlog heeft gerekruteerd uit de afgelegen en armere regio’s van Rusland, waaronder die van Turkstalige etnische minderheden, die in veel grotere aantallen zijn gedood dan etnische Russen.

Maar Kudabek zei dat de leden van zijn eenheid dat onrecht in hun voordeel konden gebruiken door in door Rusland bezet gebied te infiltreren voor sabotagemissies en zich zelfs voor te doen als Russische soldaten.

“We willen gewoon tegen de Russen vechten,” zei hij. “We weten wat ze zijn.”

Maar ondanks hun duidelijke meerwaarde voor het Oekraïense leger, klaagden de commandanten van de etnische bataljons over een gebrek aan steun uit Kiev. Zo zei de leider van het Tsjetsjeense bataljon dat de eenheden niet alleen voor hun eigen wapens en munitie moeten zorgen, maar ook voor hun eigen voedsel en brandstof.

De leider van een Russisch regiment, een extreemrechtse nationalist die de codenaam White Rex gebruikt, zei dat hij meerdere obstakels tegenkwam toen hij de eenheid vormde kort nadat de Russen waren binnengevallen.

Leden van een Oekraïense militaire eenheid met Georgische vrijwilligers in de regio Kherson in oktober. Beeld NYT

Hoewel hij en zijn medevrijwilligers al enkele jaren in Oekraïne woonden, werden ze aanvankelijk met argwaan bejegend door Oekraïners die op hun hoede waren voor Russische saboteurs. “We werden onder schot gehouden,” zei hij. “We hadden veel grappige en minder grappige ontmoetingen, maar ik was vastbesloten om dit regiment te hebben.”

Maar ze hebben ook steun gevonden onder Oekraïners.

Een Oekraïense vrijwilligersgroep, Bratstvo, hielp het Russische regiment uiteindelijk een rol te vinden die niet zo veel verschilde van die van de andere etnische bataljons: het opereerde achter de Russische linies en voerde verkennings- en sabotagemissies uit voor het Oekraïense leger.

Vlak voor hij onlangs op een nachtelijke missie vertrok, zei White Rex dat het altijd zijn doel is geweest een manier te vinden om naar huis, naar Rusland, terug te keren. Maar hij zei dat de oorlog hem had geleerd dat de manier om naar Rusland terug te keren het omverwerpen van Poetin en zijn regering was.

“Het Russische vrijwilligerskorps marcheert binnen en vernietigt de huidige regering - dat is de enige manier,” zei hij. “Je kunt een tiran niet overhalen om te vertrekken, en elke andere macht zou worden gezien als indringers.”

© The New York Times