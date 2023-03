▶ ‘We moeten stoppen... Dat zegt u beter aan Poetin’: antwoord van Italiaanse premier Meloni over hulp aan Oekraïne gaat viraal

Meloni kreeg woensdag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Rome een vraag van een parlementslid van de oppositiepartij Vijfsterrenbeweging over de militaire steun aan Oekraïne. Dat gebeurde in aanloop naar de Europese top van donderdag en vrijdag. Of Italië in de plaats van wapens te sturen niet meer moet inzetten op vrede met Rusland, klonk het.

“Mevrouw Scutellà zegt ons te stoppen… Ik denk dat u dat beter aan meneer Poetin zou zeggen”, zo begon de premier haar repliek. “En het verbaast me dat u dit aankaart, want het zegt iets over uw positie. Want de hulp stoppen, betekent de invasie van Oekraïne goedkeuren. Dat moet bij naam genoemd durven worden.”

Meloni is naar eigen zeggen “niet zo hypocriet om een invasie met het woord ‘vrede’ te verwarren”. “Ik denk niet dat we de invasie van Oekraïne mogen toelaten. Dat betekent niet dat we niet aan een vredesplan of een oplossing voor het conflict moeten werken. Denkt u nu echt dat er iemand van oorlog houdt? Dat iemand het fijn vindt in deze positie te zitten? De situatie is iets complexer dan de propaganda het doet uitschijnen.”

‘Wat zijn de voorwaarden voor vrede?’

Want wat zijn de voorwaarden voor vrede, vraagt Meloni retorisch aan het oppositielid. “Kan u me zeggen wat de voorwaarden zijn om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten? Ik heb het hier al eerder gezegd en ik zal het nog eens zeggen. Vindt u bijvoorbeeld dat we Rusland wel of niet eerst moeten vragen om de vijandelijkheden te stoppen en zijn troepen terug te trekken van het Oekraïense grondgebied? Vindt u dat de grenzen van Oekraïne aangepast moeten worden, en hoe dan? En vindt u dat de regio’s die Rusland bezet en waar het referenda heeft georganiseerd aan Moskou moeten worden gegeven of niet?”

“Dat is wat ik eerst graag wil horen wanneer we serieus over vrede spreken”, besluit Meloni. “Anders gaat het gewoon om propaganda tegen een soevereine natie, tegen een vrij volk en tegen het internationaal recht.”

Meloni’s antwoord werd onder andere op Twitter gedeeld door Andri Jermak, adviseur van de Oekraïense president Zelensky, en werd daar alleen al meer dan 150.000 keer bekeken. “Een geweldige toespraak door Giorgia Meloni. Bedankt voor uw onophoudelijke steun aan Oekraïne”, schrijft Jermak. “Nogmaals bedankt dat u de essentie van deze oorlog begrijpt, en er de waarheid over vertelt. We appreciëren uw hulp en toewijding enorm. Samen zullen we winnen.”

Verdeeld

Meloni zei een dag eerder in de Senaat ook al dat de regering Oekraïne zal blijven steunen, ondanks peilingen die aantonen dat de Italiaanse bevolking erg verdeeld is over de kwestie. In een bevraging door de krant Corriere della Sera eind februari bleek 45 procent van de Italianen tegen wapenleveringen te zijn, en slechts 34 procent voor. 21 procent gaf geen antwoord op de vraag.

Maar Oekraïne steunen “is het juiste op het vlak van onze waarden en belangen”, aldus Meloni. “Het Oekraïense volk verdedigt de waarden van vrijheid en democratie waarop onze beschaving is gebaseerd, en die de fundamenten van het internationale recht vormen.”

Meloni zit met de onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne wel gewrongen in haar eigen regering, waar coalitiepartner Forza Italia veel meer de Russische kaart trekt. Partijleider Silvio Berlusconi, een oude vriend van Russisch president Poetin, legde vorige maand de schuld voor de oorlog nog bij Oekraïens president Volodymyr Zelensky. “Ik zou nooit met hem gepraat hebben, want ik beoordeel het gedrag van die man zeer negatief”, klonk het ook nog. Tot nog toe steunde de regering, waarin behalve Meloni’s rechtse partij Fratelli d’Italia en Forza Italia ook nog de uiterst rechtse Lega-partij zit, de wapenleveringen aan Oekraïne wel unaniem.