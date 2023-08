‘We hebben te maken met tegenstanders die voor niets terugdeinzen’: expert over de steeds driestere Russische spionagetechnieken

De oorlog in Oekraïne maakt van Rusland een paria en dat heeft ook gevolgen voor de inlichtingendiensten van het land. Nu Europa steeds meer diplomaten bant en zo spionage bemoeilijkt, kiest Moskou voor een driestere en riskantere aanpak om informatie te verkrijgen. ‘De sfeer is heel grimmig.’

Twee jaar geleden zou de arrestatie van Russische spionnen in Europa een hoofdpunt in alle journaals geweest zijn, maar sinds de invasie van Oekraïne zijn de tijden veranderd. Wanneer de BBC dinsdag over een grootschalige veiligheidsoperatie bericht, schrikken weinigen dan ook van het nieuws dat drie Bulgaren zich in het Verenigd Koninkrijk voor mogelijke spionage-activiteiten en banden met het Kremlin moeten verantwoorden.

De voorbije maanden arresteerden ook landen als Slovenië en Griekenland wat in het jargon ‘illegalen’ worden genoemd, spionnen die zich voor een lange periode schuilhouden in een westerse samenleving en er een eigen leven proberen uit te bouwen. Daarbij dringt zich de vraag op of Rusland plots meer spioneert of dat Europa de activiteiten gewoon beter kan ontmaskeren. Het antwoord ligt deels bij de veranderingen die het internationale spionageapparaat de voorbije jaren onderging.

“De Russen organiseren hun spionage traditioneel volgens een piramidemodel”, zegt inlichtingenexpert Kenneth Lasoen (UAntwerpen). Helemaal bovenaan staan daarbij de inlichtingenofficieren die onder een diplomatieke dekmantel opereren. Zij bouwen een breed netwerk van informanten in de samenleving uit, al weten uiteraard niet al hun contacten dat ze bij spionage betrokken worden. Het belangrijkste voordeel van die aanpak is dat de spionnen - als iemand hen betrapt - enkel het land uitgezet kunnen worden, verdere vervolging is niet mogelijk.

Het probleem is alleen dat Rusland sinds de oorlog in Oekraïne steeds meer een paria in diplomatieke kringen wordt. In de eerste drie maanden van het conflict alleen al werden meer dan 450 diplomaten van Russische ambassades verdreven, dat aantal is sindsdien alleen maar opgelopen.

Het Kremlin kan het zich niet veroorloven om de informatiekrater te laten gapen. “Rusland is bijvoorbeeld bezig met een upgrade van zijn raketsystemen, maar heeft kennis van technisch materieel nodig dat hier geproduceerd wordt. Door het embargo moet het op zoek naar andere manieren om eraan te komen”, vertelt Lasoen.

Inlichtingenexpert Kenneth Lasoen (UAntwerpen). Beeld Thomas Sweertvaegher

Aangezien de als diplomaat vermomde spionnen de noodzakelijke informatie niet meer zo makkelijk kunnen vergaren, doet het Kremlin steeds vaker een beroep op de zogenaamde illegalen. Soms gaat het om Russen die jarenlang undercover in een ander land leven en zo proberen om geheimen te ontfutselen, maar ook niet-Russen worden gerekruteerd. In april vorig jaar werd daarbij nog een Rus met een vals Braziliaans paspoort tegengehouden op Schiphol. Hij wilde bij het Internationaal Strafhof in Den Haag infiltreren.

“De sfeer is heel grimmig”, zegt Lasoen. “In de jaren tachtig was er nog een soort broederschap. In sommige cafés konden CIA- en KGB-agenten nog een glas met elkaar drinken en de volgende dag weer tegenover elkaar staan. Nu is er een echte oorlogsmentaliteit.” In het conflict met het Westen is Rusland bereid om alle middelen in te zetten om informatie te vergaren en opponenten te straffen.

Onderzoeksmedium The Insider bracht dinsdag zo de verhalen van drie Russische journalisten en mensenrechtenactivisten die waarschijnlijk vergiftigd werden toen ze vorig jaar door Europa reisden. Het regime van Poetin doet wel vaker een beroep op dergelijke vormen van geweld, al is het er de voorbije jaren niet eenvoudiger op geworden. Dubbelspion Sergei Skripal werd in 2018 vergiftigd in het Verenigd Koninkrijk door twee agenten van de militaire inlichtingendienst die een reisvisum hadden. Aangezien dergelijke visa sinds de invasie sowieso een stuk lastiger te verkrijgen zijn voor Russen, wordt het ook moeilijker voor spionnen om die paden te bewandelen.

Ons land neemt een bijzondere positie in voor de Russische spionnen. De aanwezigheid van de NAVO en de Europese instellingen maken van Brussel een interessant doelwit, al merkt Lasoen wel op dat er hier nog geen grof geweld gebruikt wordt. Dat wil niet zeggen dat onze inlichtingendiensten de komende jaren niet voor grote uitdagingen staan om de spionage van de Russen tegen te gaan. “We hebben te maken met tegenstanders die voor niets terugdeinzen, terwijl onze diensten geblinddoekt en met handen en voeten gebonden zijn”, aldus de inlichtingenexpert.

Westerse diensten moeten zich aan veel meer wetten houden en dat maakt het niet altijd evident om in het spionageveld te opereren. Op vlak van signal intelligence, waarbij elektronische signalen onderschept worden, krijgt de Staatsveiligheid bijvoorbeeld minder speelruimte. Begrijpelijk, want de bezorgdheden rond privacy zijn terecht, maar anderzijds ook frustrerend wanneer blijkt dat op de daken rond de Russische ambassade in Brussel 17 schotelantennes staan die voor spionage gebruikt kunnen worden.

De sfeer zal de komende tijd alleen nog maar somberder worden, verwacht Lasoen. “Wie onder meer voor de EU werkt en makkelijk aan documenten kan komen, kan actief getarget worden. Een gokverslaving of een alcoholprobleem: vijandige inlichtingendiensten komen er snel op uit en kunnen het gebruiken om mensen te chanteren.”