Waren de vrouwen die door Poetin werden ontvangen wel echt ‘moeders van Russische soldaten’?

De ontmoeting met de “moeders van Russische militairen” vond vrijdag plaats op Novo-Ogaryovo, een landgoed van Poetin ten westen van Moskou. Om niets aan het toeval over te laten werd de meeting vooraf opgenomen. De deelnemers bleken allemaal trouwe bondgenoten van de president en de belangrijkste zaten naast hem.

Aan de linkerkant van Poetin - in een bruin jasje - was regisseur Olesya Shigina te zien. Zij is bekend om haar patriottische films. Eén daarvan is ‘De Weg’, over twee vrienden die een reis dwars door Rusland ondernemen. Ze trekken van Moskou naar Roesski in het verre oosten, een klein eiland ten zuiden van Vladivostok. Onderweg stoppen ze bij kloosters, logeren ze bij Russische families en schetsen ze een beeld van hoe Rusland leeft. Meer recent verspreidde ze via sociale media propagandafilmpjes die de oorlog in Oekraïne bewieroken.

Links van Shigina - in het zwarte kleed met de witte kraag - zat Nadezhda Uzunova. Drie jaar geleden was ze nog adviseur voor binnenlands beleid in de Russische republiek Chakassië. Momenteel staat ze aan het hoofd van het ‘Broederschap van Strijders’. Dat is een organisatie die gefinancierd wordt door de overheid, voor de oorlog is en humanitaire hulp inzamelt voor gemobiliseerde soldaten.

Marina Migunova - die gisteren ook uitgenodigd was door Poetin - zit ook in die organisatie. Zij is ook lid van de Openbare Kamer in de stad Orekhovo-Zueva, een orgaan dat toezicht houdt op de activiteiten van de overheid.

Rechts van Poetin - met de zwarte hoofddoek - zat Zharadat Agueva, een lid van de Tsjetsjeense aristocratie. Haar zonen zijn hoge veiligheidsfunctionarissen, die in Oekraïne vechten. Het gaat om Ismail en Rustam Aguev. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov roemde al meermaals de “heldendaden” van Ismail op berichtendienst Telegram en noemde Rustam al herhaaldelijk zijn “broer”.

Beeld AP

Ook aan tafel zaten Olga Beltseva, een functionaris uit Moskou en lid van Verenigd Rusland, de partij van Poetin; Irina Tas-ool, een ambtenaar van de autonome republiek Toeva; en Yulia Belekhova. Die laatste is hoofd van het uitvoerend comité voor de regio Moskou van het Al-Russisch Volksfront (ONF), een samenwerkingsverband van regeringsgezinde politieke partijen en bewegingen. In 2016 stond ze op de kieslijst van Verenigd Rusland voor de Doema, maar ze haalde het niet.

Het is niet duidelijk of alle vrouwen aan tafel kinderen hebben die in Oekraïne vechten, volgens de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Meduza’.

Families

Families van gemobiliseerde Russen bestempelen het gesprek als een farce die de woede van de bevolking over de oorlog in Oekraïne moest temperen. “Vladimir Poetin, ben je een man of wat?”, aldus Olga Tsukanova van de Raad van Moeders en Vrouwen, een organisatie die de regering heeft verzocht de mobilisatie te stoppen en de soldaten weer naar huis te sturen. Haar 20-jarige zoon is opgeroepen. “Hebt u de moed om ons in de ogen te kijken, niet uitverkoren moeders en echtgenotes die in de zak van het regime zitten, maar echte vrouwen, die uit verschillende steden hierheen zijn gereisd om u te ontmoeten?”