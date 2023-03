Wagnerbaas deelt video waarin hij doodskisten op truck laadt: ‘We sturen een nieuwe lading Oekraïense soldaten naar huis’

“Ze hebben moedig gevochten, maar zijn gesneuveld”, klinken de woorden van Prigozjin. In de video zijn Russische huurlingen te zien die houten kisten dichttimmeren. Of hier effectief de lichamen van Oekraïense soldaten inzitten is moeilijk te verifiëren.

Prigozjin leidt het huurlingenleger Wagner dat mee strijdt aan de kant van Rusland. Hij deelde de voorbije dagen meerdere keren video’s van aan het front. Zo toonde hij drie mannen - een oudere man en twee jongeren - die krijgsgevangen lijken te zijn en die hij laat smeken om hulp. De video’s zien er zorgvuldig geregisseerd uit. Wagner deelde ook beelden waarop huurlingen te zien zijn die met hun vlag zwaaien bovenop een zwaar beschadigd gebouw in de stad.

Het Wagner leger is niet onbesproken en staat bekend om een zeer harde en mensonterende oorlogsvoering. Daarnaast zou de groep in het verleden heel veel soldaten hebben geronseld in gevangenissen.

