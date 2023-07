Wagner-soldaten oefenen aan Poolse grens: ‘Poetins nieuwe kans om het Westen te bedreigen’

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland lopen de spanningen op, nu blijkt dat Wagner-soldaten opleiding geven aan het Wit-Russische leger. Blijft het bij een rondje diplomatiek bekvechten of dreigen er grotere incidenten?

1. Waarom is Polen ongerust?

Even terugspoelen naar de laatste episode in de reeks over de opstand van Wagner tegen de Russische legerleiding. Die eindigde met een verbanning van het huurlingenleger naar Wit-Rusland. Daar werden de huurlingen door president Aleksandr Loekasjenko met open armen ontvangen. Zijn regime pocht nu ook met filmpjes waarin Wagner-strijders opleiding geven aan Wit-Russische speciale eenheden.

Omdat die trainingen op enkele kilometers van de Poolse grens plaatsvinden wordt Polen behoorlijk zenuwachtig. De Poolse regering heeft al gereageerd door troepen naar de oostelijke grens te sturen. Polen wil zo tonen dat het klaar is om een eventuele aanval af te slaan.

De aanwezigheid van Wagner heeft een kettingreactie in gang gezet. Duitsland laat verstaan dat het Polen in het geval van een aanval te hulp zal schieten, waarop Vladimir Poetin ook hard uithaalt. Hij zegt dat hij een aanval op Wit-Rusland zal vergelden als ware het een aanval op Rusland zelf.

2. Is een aanval op Polen realistisch?

Nee, en daar is een heel simpele reden voor. Als Wit-Russische soldaten met hun helpers van Wagner een voet op Pools grondgebied zetten, dan kan de NAVO het veelbesproken artikel 5 activeren, wat betekent dat de volledige militaire alliantie in actie komt om Polen te helpen.

Na de veldslagen in Oekraïne en de opmars in Rusland stelt de slagkracht van het huurlingenleger ook niet zoveel meer voor. Alle ‘vrijwilligers’ die de organisatie in de gevangenissen kon ronselen, moest Wagner na de opstand laten gaan. Alle tanks en artilleriestukken heeft Wagner moeten teruggeven aan het reguliere Russische leger. Wat overblijft zijn volgens oud-kolonel Roger Housen de purs et durs, de huurlingen die gehard zijn door de strijd in de verschillende landen waar Wagner actief is.

“Het kamp van Wagner in Wit-Rusland bevindt zich ten zuidoosten van Minsk en bevat een driehonderdtal tenten”, zegt Housen. “De maximale capaciteit van het kamp is zesduizend huurlingen. Vorige dinsdag waren er nog maar tweeduizend strijders in het kamp aanwezig. Als je daarmee rekening houdt, is de dreiging van een aanval op Polen of Oekraïne heel klein.”

3. Bezorgt Wagner Poetin nog steeds hoofdpijn?

Nee, eigenlijk lijkt het er meer op dat hij een manier gevonden heeft om het huurlingenleger in zijn voordeel uit te spelen. Ook al is een inval vanuit Wit-Rusland niet 100 procent realistisch, toch moeten Polen en ook Oekraïne er wel rekening mee houden. Oekraïne moet dus een reservemacht paraat hebben om die dreiging het hoofd te bieden. Die troepen kan Kiev niet ergens anders inzetten.

Ook toont Poetin dat hij nog steeds sterk genoeg staat om het de NAVO moeilijk te maken. “Dit geeft hem nu opnieuw de gelegenheid om het Westen te bedreigen”, zegt Housen. “Poetin heeft zelf een hele reeks escalaties in gang gezet toen hij vorige maand aankondigde dat hij nucleaire wapens in Wit-Rusland zou plaatsen. Het is niet duidelijk of hij dat ook echt heeft gedaan.”

Een Poolse familie neemt een kijkje aan de genspost in Bialowieza. De Poolse regering heeft onlangs extra troepen naar dit gebied gestuurd. Beeld Getty Images

4. Wat zei Poetin nog?

De verklaring dat Rusland zou terugslaan bij een agressie op Wit-Rusland was maar een klein stukje uit Poetins speech. Die omvatte een vrij lange geschiedenisles. Hij wees erop dat het westen van Polen Duits grondgebied was tot Sovjet-leider Jozef Stalin het na de Tweede Wereldoorlog aan Polen schonk. Maar ook zei hij dat de beoogde militaire alliantie tussen Litouwen, Polen en Oekraïne een verdoken poging is van Polen om het westen van Oekraïne in te nemen.

“Dat is compleet uit de lucht gegrepen”, zegt KU Leuven-historicus Idesbald Goddeeris, die gespecialiseerd is in de geschiedenis van Polen. “Het is wel zo dat het westen van Oekraïne eeuwenlang tot Polen heeft behoord en er in de Tweede Wereldoorlog moordpartijen zijn geweest tussen Polen en Oekraïners. Poetin verwijst naar de historische spanningen die er tussen de twee landen zijn geweest om aan te tonen dat de huidige solidariteit weinig historische wortels heeft.”

Het zal niet lukken om de twee landen op die manier uit elkaar te spelen, voegt Goddeeris eraan toe. Die heeft hij door de invasie van Oekraïne net heel sterk verenigd. Maar Poetin gebruikt historische voorbeelden wel vaker om de Russische bevolking mee te krijgen in zijn narratief om oorlog te voeren.

5. Waar ligt de toekomst van Wagner?

Daarover zwijgt Poetin dan weer in alle talen. De huurlingen hebben de Russische legerleiding niet op de knieën gekregen. Maar de openlijke muiterij heeft ook niet het einde betekend voor de organisatie. Dat komt omdat ze door haar activiteiten in Afrikaanse landen en in Syrië nog steeds heel sterk staat.

In ruil voor militaire steun aan dictatoriale regimes in Afrika kan de organisatie heel wat inkomsten uit goudmijnen opstrijken, die ook naar de Russische staatskas vloeien. De beschuldigingen van oorlogsmisdaden neemt het Kremlin er dan maar bij.

De rol van Wagner in Oekraïne is uitgespeeld, zegt Housen, maar in de andere landen kan de organisatie gewoon verder doen. “Misschien zal het huurlingenleger nog van naam veranderen”, zegt Housen. “Maar Rusland zal Wagner zeker niet in de vuilbak gooien. Daarvoor is de organisatie een veel te nuttig instrument.”