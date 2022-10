Wagner-militie, ooit Poetins elite, nu in verval: ‘Ze zetten de deur open voor een zootje ongeregeld’

Teruggeslagen bij Bachmoet. Een verdedigingslinie van bedenkelijke kwaliteit in de Donbas. De Russische Wagner-privémilitie maakt geen al te beste beurt. Dat is niet alleen slecht nieuws voor Poetin, maar ook voor Wagner-leider Jevgeni Prigozjin.

De Russische paramilitaire organisatie Wagner speelt een hoofdrol in de strijd rond het Oekraïense stadje Bachmoet. Russische troepen verloren er in amper 48 uur ruim 2 kilometer terrein waarvoor maanden was gevochten.

“De Russen lijken nu terug een beetje terrein te winnen”, zegt militair historicus Kris Quanten (Koninklijke Militaire School). “Maar het verloopt erg moeizaam en ze betalen er een erg zware prijs voor. Het sneuvelpercentage ligt er heel hoog.”

Dat lijkt op het eerste gezicht weinig steek te houden. Louter vanuit militair strategisch oogpunt is een inname van Bachmoet van beperkt belang, want het maakt geen deel uit van een gecoördineerde militaire operatie. Volgens de Amerikaanse denktank The Institute for the Study of War (ISW) is de poging “operationeel irrelevant”.

Op psychologisch vlak is de operatie volgens Quanten des te belangrijker, en wel op twee manieren. “Poetin kan wel een opsteker gebruiken om aan de Russische bevolking te tonen dat het goed gaat”, zegt Quanten. “Daarnaast wil de Wagner-militie zelf haar macht tonen en het beter doen dan het Russische leger. De inname van Bachmoet zou een belangrijk signaal zijn.”

De Wagner-groep wordt gefinancierd door zakenman Jevgeni Prigozjin, ook wel ‘Poetins chefkok’ genoemd, verwijzend naar de cateringcontracten met de overheid die hem rijk maakten. De militie ontleent haar naam aan componist Richard Wagner, een naam die zou verwijzen naar de nazisympathieën van oprichter en voormalig elitesoldaat Dmitri Oetkin. De huurlingen kwamen eerder al in actie in onder meer Syrië en Libië en stonden de separatisten bij in de Donbas.

Druk van Tsjetsjenen

Prigozjin liet zich al kritisch uit over de prestaties van het Russische leger in Oekraïne en liet zich ontvallen dat de Russische militairen zich verschuilen achter Wagners rug. Door met zijn militie uit te blinken op het slagveld, hoopt Prigozjin volgens het ISW ook politieke macht te verwerven.

De denktank ontwaart binnen het Kremlin twee facties: een gematigd kamp dat op onderhandelingen aanstuurt en een kamp pro-oorlog. “Prigozjin voelt in die radicalere vleugel ook de hete adem van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov in de nek”, zegt Quanten. “Die is met zijn eigen privémilitie actief en probeert ook bij Poetin in de gunst te komen.”

De militie rekruteerde vorige maand zelfs nieuwe manschappen in gevangenissen, in een poging vers bloed naar de frontlijn te kunnen sturen. Daarmee lijkt de militie het geweer van schouder te veranderen, zegt Kenneth Lasoen, die aan het Clingendael Instituut paramilitaire organisaties bestudeert.

“Poetin zet Wagner al langer in om het vuile werk op te knappen, omdat ze onder de radar kan opereren en zich niet aan internationale regels hoeft te houden. Maar terwijl de militie voordien onder voormalige militairen het neusje van de zalm rekruteerde, zet ze nu de deur open voor een zootje ongeregeld dat enkel als kanonnenvlees moet dienen.”

De Amerikaanse krant The Washington Post meldt hoe de dode huurlingen zich opstapelen rond Bachmoet. “Je zou bijna denken dat de militie betaald wordt om een vast aantal aanvallen per dag uit te voeren”, zegt Tom Simoens (Koninklijke Militaire School). “Dat zou verklaren waarom ze zo blijven beuken. Maar als ze erin slagen de stad te veroveren, zal de prijs die daarvoor is betaald van ondergeschikt belang zijn. Zo gaat het altijd bij de Russen.”

Ook de verdedigingslinie die de Wagner-­groep opwerpt in de Donbas dient vooral propagandadoelen. “Het moet aantonen dat Wagner niet zomaar uit een stel vechtersbazen bestaat, maar dat de militie ook in staat is complexe infrastructuurwerken aan te pakken”, zegt Quanten.

De combinatie van loopgraven, antitankgrachten en betonnen ‘drakentanden’ moet Oekraïense tegenoffensieven stuiten. Maar militaire experts stellen zich vragen bij de degelijkheid van die verdedigingsgordel. “De amateuristische manier waarop de verdedigingslinie is aangelegd doet vermoeden dat ze niet lang stand zal houden”, zegt Quanten.

Creativiteit

Tot dusver maakt Wagner geen al te beste beurt, vindt ook de Nederlandse oud-generaal Mart de Kruif. “Ze presteren matig en doen het niet beter dan het reguliere leger”. De Kruif ziet daar meerdere verklaringen voor. “De militie wordt op dezelfde manier geleid: heel erg van bovenaf, met weinig ruimte voor creativiteit. Daarnaast zijn veel ervaren militieleden gesneuveld en is het ‘vers bloed’ vaak onervaren. De omstandigheden waarin Wagner hier moet opereren zijn bovendien heel anders dan bij hun eerdere activiteiten pakweg in Syrië: bij dit soort operaties is coördinatie met luchtsteun en andere legereenheden cruciaal, en die ontbreekt.”

Zal de Wagner-groep in zijn opzet slagen? Quanten acht de kans relatief klein. “In het voordeel van de Russen speelt wel dat ze een enorme reserve aan mankracht hebben en niet op een mensenleven meer of minder kijken.”

Als een verovering van Bachmoet uitblijft en de Oekraïense troepen straks door de Wagner-linie banjeren, zou dat volgens Quanten een blamage zijn voor de militie. “Als ze op het terrein niet het verschil kan maken, zal Prigozjin in het Kremlin invloed verliezen. De inzet is bijzonder hoog.”