Wagner-leger stopt met rekruteren in Russische strafkampen, animo onder gevangenen neemt af

Het Russische huurlingenleger Wagner stopt met het rekruteren van gevangenen uit de strafkampen voor de strijd in Oekraïne. Belangrijkste reden is waarschijnlijk dat de animo onder de gevangenen afneemt.

Via zijn persdienst liet Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin weten dat zijn huurlingenbedrijf “helemaal is opgehouden” met het werven van vrijwilligers uit de strafkampen en gevangenissen. In ruil voor een halfjaar dienst bij Wagner werd de gedetineerden naast een voor Russische begrippen royaal maandsalaris ook gratie beloofd.

Hoeveel gevangenen Wagner op die manier heeft weten te rekruteren, is niet zeker. Uit gegevens van het Russische gevangeniswezen FSIN leidde de onafhankelijke site Mediazona af dat het in ieder geval om ruim 23.000 man zou gaan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie schatte de oogst op 40.000 gevangenen. Dat komt overeen met de schatting van Roes Sidjasjtsjaja (Rusland achter de tralies), een onafhankelijke organisatie die voor de belangen van Russische gedetineerden opkomt.

Eind vorig jaar begon Wagner een tweede rekruteringsronde in de strafkampen, maar die verliep volgens Mediazona een stuk minder soepel dan de eerste. Zo stroef zelfs dat Prigozjin zich niet meer vertoonde in de strafkampen. In plaats daarvan stuurde hij zijn medewerkers langs de detentiecentra.

‘Training op het slagveld’

In kampen waar Wagner eerst honderden gevangenen binnen wist te halen, melden zich nu maar enkele tientallen aan. Ook in de strafkampen is het doorgedrongen hoe hoog de verliezen zijn onder de gerekruteerde gevangenen, die vaak zonder noemenswaardige training naar het front worden gestuurd. “Jullie training is op het slagveld”, zouden rekruten te horen hebben gekregen.

Hoe zwaar de verliezen zijn, is onduidelijk. Volgens sommige berichten zou hoogstens de helft van de gevangenen die zich hebben aangemeld het overleven. Maar bij de recente slag om Soledar zou slechts een vijfde van de ingezette gevangenen het hebben overleefd.

De gevangenen worden ook afgeschrikt door de verhalen over de wrede praktijken binnen het huurlingenleger. Rekruten die weigeren naar het front te gaan of de benen proberen te nemen, worden geëxecuteerd. Een deserteur die weer in handen van Wagner was gekomen, werd zelfs voor het oog van de camera met een sloophamer doodgeslagen. “Een hondse dood voor een hond”, constateerde Prigozjin tevreden.

Op vrije voeten

Prigozjin gaat er prat op dat de eerste gevangenen die er een halfjaar dienst op hebben zitten, inmiddels op vrije voeten zijn. Maar vooralsnog lijkt het om een beperkt aantal mensen te gaan. Wagner wordt ervan beschuldigd dat het de omvang van de verliezen opzettelijk geheim houdt. Familieleden van gesneuvelde gevangenen zouden vaak te horen krijgen dat zij worden ‘vermist’. Op die manier hoeft het huurlingenleger het achterstallige salaris niet uit te betalen aan de familie en blijft ook de beloofde schadeloosstelling uit.

Wagner stuitte bij zijn tweede rekruteringsronde volgens Mediazona ook op steeds meer tegenwerking van de kampautoriteiten. Die zijn er niet altijd happig op om de gedetineerden te laten gaan, omdat de kampen (en de kampdirecteuren) verdienen aan de dwangarbeid die de gevangenen verrichten in de zogenoemde ‘promzony’, industriële zones.

Mogelijk is het Kremlin ook tot de conclusie gekomen dat het Wagner niet langer nodig heeft om de tekorten aan troepen op te vullen. Een groot deel van de ongeveer 300.000 reservisten die vorig jaar september werden gemobiliseerd, staat klaar voor een verwacht nieuw offensief tegen Oekraïne.