Wagner-baas blijft Russische legertop bedreigen, ditmaal met zijn ultieme troefkaart

De dreigementen van Jevgeni Prigozjin aan de Russische legertop worden steeds driester. De baas van het private huurlingenleger Wagner legt nu zijn ultieme troefkaart op tafel: geef ons munitie of we trekken ons terug uit Bachmoet. De oorlog met de ‘klootzakken’ in het Kremlin lijkt compleet.

“Kijk, hier liggen onze jongens, hun bloed is nog warm. Film ze maar allemaal en luister naar mij, klootzakken. Dit zijn verdomme vaders en zonen. Sjojgoe! Gerasimov! Waar is verdomme onze munitie? Kijk dan naar ze, klootzakken.”

Kokend van woede nam Jevgeni Prigozjin donderdagavond laat een video op, achter het front in Bachmoet. Achter hem, in een veld, lagen de lichamen van tientallen strijders van zijn private huurlingenleger Wagner. Het waren de Russische slachtoffers van een zoveelste dag straatgevechten in de frontstad in Oost-Oekraïne. Slachtoffers die volgens Prigozjin niet allemaal hadden moeten sterven, als Wagner maar genoeg munitie had gekregen van minister van Defensie Sergej Sjojgoe en opperbevelhebber Valeri Gerasimov.

“Jullie zitten in dure clubs, jullie kinderen genieten van het leven en maken YouTube-video’s, terwijl wij geen munitie hebben”, ging de tirade verder. “En jullie denken het recht te hebben te beschikken over het leven van deze strijders. Ze kwamen vrijwillig naar hier en stierven zodat jullie je konden volvreten in jullie kantoren.”

Met de verklaring in de hand dreigde Prigozjin er vrijdag mee Bachmoet tegen volgende week woensdag te verlaten. Beeld via REUTERS

‘Wonden likken’

Een tweede salvo in de regelrechte oorlogsverklaring volgde amper enkele uren later, met zowel een nieuwe video als een schriftelijke mededeling. “Ik richt me officieel tot de chef van de generale staf, de minister van Defensie, de opperbevelhebber en het Russische volk. Ik verklaar namens de Wagner-strijders en namens het Wagner-commando dat we op 10 mei 2023 gedwongen zijn posities in Bachmoet over te dragen aan eenheden van het ministerie van Defensie.”

Blijven vechten zonder munitie zou Wagner “tot een zinloze dood veroordelen”, aldus Prigozjin. Wat er tegen woensdag “nog rest van Wagner” zal naar de kazernes achter het front gestuurd worden “om zijn wonden te likken”.

Prigozjin ligt al maandenlang in de clinch met “de semi-militaire bureaucraten in het Kremlin”, die volgens hem jaloers zijn op het succes van Wagner en hem zijn groeiende invloed en populariteit niet gunnen. Volgens Prigozjin zijn de Wagner-strijders de enigen die vooruitgang boeken in het oosten van Oekraïne, en is de bijna-verovering van Bachmoet enkel en alleen aan hen te danken.

Deadline 9 mei

Volgens Prigozjin had hij de opdracht gekregen om Bachmoet tegen 9 mei volledig in te nemen. Dat is ook bijna gelukt: na maanden van bloedige strijd heeft Rusland ongeveer 90 procent van de stad in handen.

“Maar sinds 1 mei hebben de bureaucraten ons bijna volledig afgesneden van munitie. Door een tekort van 90 procent nemen onze verliezen elke dag exponentieel toe. Desondanks hebben we besloten om onze posities te houden en het offensief te blijven aanhouden tot 10 mei, om de Overwinningsdag van 9 mei niet te verstoren.” Komende dinsdag herdenkt Rusland de overwinning van het Rode Leger op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.

Of Prigozjin zijn dreigement ook zal uitvoeren, valt af te wachten. Mogelijk gaat het om een poging de Oekraïners in de val te lokken met lokale tegenaanvallen. Oekraïne controleert nu enkel nog het uiterste westelijke deel van Bachmoet, maar lijkt nog altijd niet van plan de stad op te geven. De laatste dagen verschoof het front effectief nog amper.

Propaganda

Sowieso vormen de uitspraken een onderdeel van een propagandaoorlog met de bedoeling zo heroïsch mogelijk uit de strijd te komen. Blijft de munitie achter, dan is het nu al duidelijk wie de zondebok is. Komt de bevoorrading wél opnieuw op gang, dan heeft de afpersing gewerkt. “En als Bachmoet dan uiteindelijk zou worden veroverd, kan Prigozjin met de eer gaan lopen en benadrukken dat het Russisch leger en zijn leiders geen enkel doel van hun winteroffensief hebben bereikt”, zegt Rob Lee, analist bij het Amerikaanse Foreign Policy Research Institute, in een analyse. “Weinig waarschijnlijk dat Sjojgoe en Gerasimov uitkijken naar dat moment.”

Nochtans kreeg Wagner lang een voorkeursbehandeling, zegt Lee nog. Dat er nu munitie wordt achtergehouden, komt waarschijnlijk vooral doordat het leger zich voorbereidt op het verwachte Oekraïense tegenoffensief, en is in die zin te begrijpen. “Het ministerie van Defensie moet het hele front verdedigen, terwijl Prigozjin zich enkel iets aantrekt van Bachmoet.”

Cateraar

Vraag is dan ook hoe ver de legerleiding, en vooral president Poetin zelf, het nog willen laten komen met Prigozjin. De man die ooit begon als de favoriete cateraar van de president lijkt nu echt volledig uit de gratie te zijn gevallen. Prigozjin is niet vergeten hoe Poetin begin dit jaar zijn favoriet, generaal Sergej Soerovikin, aan de kant schoof als hoogste commandant in Oekraïne ten voordele van Gerasimov. Die beslissing werd al gezien als een poging om Prigozjins ambities - die op termijn misschien ook wel politiek kunnen zijn - te kortwieken.

Keer op keer leek het de voorbije weken dan ook dat het dat het kookpunt bereikt was. Toch leek ook het Kremlin telkens te beseffen dat het de goedkope Wagner-troepen met hun duizenden gerekruteerde gevangenen nodig had, als het nog ergens wilde geraken met zijn winteroffensief. Aan die clementie kan weleens een einde komen, nu dat offensief mislukt is en de slagkracht van Wagner zwaar is afgenomen - volgens de VS stierven sinds december 20.000 Russen in Oekraïne, van wie de helft Wagner-strijders.