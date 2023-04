Wachten op de vermiste matrozen van de Moskva: de ondergang van het Russische vlaggenschip

De ondergang van het Russische vlaggenschip Moskva is precies een jaar na dato nog altijd in nevelen gehuld. Wat gebeurde er op die 14de april op de Zwarte Zee? Hoeveel slachtoffers vielen er? Het Nederlandse dagblad de Volkskrant zoekt contact met nabestaanden en probeert de vermiste matrozen te identificeren.

In Krasnoretsjenka, een Russisch dorp van vijf straten, op ruim 600 kilometer van de Zwarte Zee, zit Nadezjda te hopen dat haar broer nog thuiskomt. Victor was als dienstplichtige aan boord van de Moskva, het vlaggeschip van de Russische marine. Hij zou op 9 juli vorig jaar weer thuiskomen. Maar Victor kwam niet terug, schrijft Nadezjda via een berichtendienst.

Net als de meeste van de bijna vierhonderd opvarenden van de Moskva was Victor verteld dat hij de Zwarte Zee zou opgaan voor een training. In werkelijkheid werd het schip in stelling gebracht voor de invasie van buurland Oekraïne. Op 14 april zonk de Moskva. Daar ligt het sindsdien, zo’n 50 meter onder het wateroppervlakte. Victor, die nog 22 jaar moest worden, is officieel vermist.

Nadezjda is sindsdien niet de enige die wacht op informatie over wat er precies met het schip en de bemanning is gebeurd. Ook de familie en vrienden van dienstplichtigen Mark, Vitali en Sergei willen weten waar ze zijn.

Wat gebeurde er met het Russische vlaggenschip en met deze vier jonge Russische matrozen? Hoe lukte het, het op papier veel zwakkere, Oekraïne om de Moskva tot zinken te brengen? Op basis van gesprekken met nabestaanden en experts en door analyse van openbare bronnen is een gedetailleerder beeld te geven van de manier waarop het Russische vlaggenschip tot zinken werd gebracht en het aantal slachtoffers.

Dag 1 van de invasie

De Moskva, een marinegrijze kruiser van de klasse Slava (Russisch voor ‘glorie’), krijgt in 2000 de status van vlaggenschip van de Zwarte Zee-vloot. Uitvalsbasis: de havenstad Sebastopol op de Krim. Al voor de verovering van de Krim in 2014 was het toegestaan dat Russische schepen van deze haven gebruikmaakten, sinds de inname staat Sebastopol volledig onder controle van Rusland. In 2020 roept de Russische marine de Moskva uit tot ‘krachtigste schip van de Krim’. Ondanks die status verkeert het schip bij het begin van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 in niet al te beste staat. Zo is het radarsysteem al tientallen jaren oud.

Satellietbeeld van Slangeneiland. Beeld DigitalGlobe/Getty Images

Rusland zet zijn vlaggenschip al op de eerste dag van de invasie in. Het wordt wereldberoemd als het voor de kust van het Oekraïense Slangeneiland ligt en de daar gelegerde Oekraïense soldaten sommeert zich over te geven. Het antwoord, te horen op een opname die later door Oekraïne werd vrijgegeven: ‘Russisch oorlogsschip, val dood.’ Dan stopt de opname.

De geluidsband staat meteen symbool voor de onverzettelijkheid van de Oekraïners. Het Oekraïense staatspostbedrijf laat als eerbetoon een postzegel maken van een soldaat die vanaf de kust zijn middelvinger opsteekt naar de verderop gelegen Moskva. De postzegel komt uit op 12 april, vlak voordat het vlaggenschip zou vergaan.

Een van de opvarenden is de Russische Sergei. Op zijn pagina op het Russische sociale medium VKontakte deelt hij selfies bij een boksbal en foto’s van snelle auto’s. Sergei werd begin deze eeuw geboren in een dorp van tweehonderd inwoners, hij diende sinds mei 2021 in het leger. Sergei zou in een goudmijn gaan werken, maar de dienstplicht weigeren of ontlopen kon hij niet. Dat zou de familie-eer te veel aantasten. Zijn vader en zijn ooms dienden ook in het leger.

Ook Mark is aan boord van de Moskva, een blonde jongeman van begin 20 met zachte gelaatstrekken uit Sint-Petersburg, die van computerspellen en rotsklimmen houdt. En Vitali, net 21 geworden, een pezige jongen uit Nikolajevsk-na-Amoere, een grauwe stad aan de uiterste oostkust van Rusland, vlak bij de Japanse Zee.

Een stip op de radar

De Moskva vaart in februari en in maart vanuit thuisbasis Sebastopol de Zwarte Zee op, en keert telkens ook weer terug naar de haven, zo is te zien op satellietbeelden. Op 10 april vertrekt de Moskva voor de laatste keer uit Sebastopol. Die dag heeft Sergeis moeder ook voor het laatst contact met haar zoon. Sergei en zijn moeder schreven twee keer per week, zegt ze later in een interview.

De Oekraïense kustwacht ziet op 13 april aan het einde van de middag opeens iets bijzonders op de radar, blijkt uit een reconstructie van de onlinekrant Oekraïnska Pravda, op gezag van tientallen anonieme bronnen binnen het leger. Een stip, maar veel verder uit de kust dan wat het bereik van de radar is. Is het de Moskva? De kustwacht zou het schip theoretisch helemaal niet moeten kunnen waarnemen. Het bereik van de radar is slechts 18 kilometer en de Moskva ligt op zo’n 100 kilometer.

Muurschildering van de iconische zegel waarop een Oekraïense soldaat de Moskva gebaart op te hoepelen voor de kust van Slangeneiland. Beeld NurPhoto via Getty Images

Die dag is het oppervlak van de Zwarte Zee koud, maar op anderhalve kilometer hoogte is de lucht juist relatief warm, blijkt uit een temperatuurprofiel van het Nederlands meteorologisch instituut (KNMI). Een fenomeen dat temperatuurinversie wordt genoemd. Bij temperatuurinversie komt een relatief koude stroom lucht van zee onder een relatief warme luchtlaag van land. Op grotere hoogte is de lucht dus warmer. Dan kan super-refractie of ducting optreden, legt radarexpert Hidde Leijnse van het KNMI uit. “Er ontstaat dan iets wat lijkt op een luchtspiegeling. De elektromagnetische puls van een radar, die normaal gesproken min of meer rechtdoor gaat, buigt af richting het aardoppervlak. Je kunt dan opeens over de horizon ‘kijken’ en objecten zien die veel verder liggen dan het bereik van de radar.” Dit komt ook voor bij de weerradars van het KNMI, zegt Leijnse, en 50 tot 200 kilometer is typisch de afstand waarop de radar dan iets vlak boven het zeeoppervlak registreert dat het normaal niet ziet.

De divisie van de Oekraïense krijgsmacht in Odesa die de Neptunus-antischeepsraketten bedient, is bekend met dit fenomeen. Toch twijfelt de commandant nog even. Dan besluit hij twee oranje raketten van 5 meter lang en 870 kilo zwaar op het doel af te vuren, schrijft Oekraïnska Pravda. De R-360 Neptunus is een antischeepsraket, een door de Oekraïners omgebouwde Russische Kh-35. Na afvuren scheert de Neptunus laag over het water, zodat de radars ze moeilijk kunnen detecteren, tot hij doel treft. Experts zijn achteraf verbaasd: ze gingen ervan uit dat de Neptunus nog niet gevechtsklaar zou zijn. De Neptunus-divisie van het Oekraïense leger was pas sinds maart 2021 aan het trainen met het wapen, en er is niets bekend over een eerdere inzet van het wapen. Maar, blijkt later uit de reconstructie van Oekraïnska Pravda, al in de eerste dagen van de invasie schiet Oekraïne Neptunus-raketten af op drie Russische amfibische voertuigen. Russische marineschepen detecteren die raketten op tijd en vernietigen ze.

Het brandende schip Moskva. Beeld rv

Een ander scenario

Of de aanval op de Moskva echt zo gegaan is, betwijfelt Henk Warnar, docent maritieme krijgskunde aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. “Een gereflecteerde radarecho zal waarschijnlijk niet nauwkeurig zijn. Het is maar de vraag of deze beperkte informatie voldoende is om tot inzet van twee dure raketten te besluiten.” Warnar vermoedt dat de waarneming ‘de intel-keten heeft getriggerd’: de kustwacht heeft hoogstwaarschijnlijk van een (westers) land met geavanceerde apparatuur aanvullende nauwkeurige informatie gekregen waar de Moskva precies lag. Bewijs voor westerse betrokkenheid is er tot nu toe niet. Wel zeiden anonieme bronnen binnen het Amerikaanse leger in mei vorig jaar tegen NBC News dat de VS de locatie van het schip deelden met Oekraïne.

Oekraïners betogen met een doek van de beroemde postzegel in Krakau, Polen. Beeld NurPhoto via Getty Images

Oekraïne wil alleen kwijt dat het de Moskva kon zien met hulp van ‘speciale radarapparatuur’, zegt woordvoerder Natalia Humeniuk van de zuidelijke Oekraïense strijdkrachten. Op de vraag of de kustwacht hulp heeft gehad van een ander land zegt ze geen commentaar te willen geven. Humeniuk zegt dat de legerleiding grapt dat Oekraïne ‘hulp van boven’ heeft gekregen.

De Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov zei eerder deze week details over de operatie geheim te houden zodat Oekraïne Rusland opnieuw kan verrassen op zee. “We wachten op het juiste moment voor een herhaling.”

“Ik zou graag details willen delen, maar ik heb een afspraak met de bevelhebber van de Oekraïense vloot Oleksi Nejizjpapa, die er met zijn team voor heeft gezorgd dat dit (het zinken van de Moskva, PS) is gebeurd. Ik kan nu niet alle details openbaren”, aldus Reznikov.

Rusland ontkent op 14 april eerst alles. Zo zou het schip niet eens betrokken zijn bij de ‘speciale militaire operatie’. Al snel moeten de Russen wel toegeven dat er iets met het schip aan de hand is.

Dezelfde dag duikt een korte video op van het schip waarop het naar stuurboord helt en er dikke rookpluimen uit het ruim komen. De reddingssloepen ontbreken aan boord van het schip, de video is vanaf een ander vaartuig gemaakt. Op het moment van de video drijft de Moskva nog, wat doet vermoeden dat de bemanning deels zal zijn gered. De zee is die 14de april kalm, het stormt niet.

Toch is dat wel de Russische verklaring voor wat er vorig jaar april gebeurde op de Zwarte Zee: munitie aan boord van de Moskva zou zijn ontploft, waarna er brand uitbrak. Toen een ander schip de Moskva terug probeerde te slepen naar Sebastopol stak er een storm op en verging het vlaggenschip. Nog altijd is dat de Russische versie van de ondergang van de kruiser.

Eén dode?

Het precieze aantal slachtoffers is (nog altijd) onbekend. Net als Victor zijn Vitali, Sergei en Mark volgens de Russische autoriteiten officieel vermist. Het aantal vermisten is 27, zo maakten de Russische autoriteiten op 23 april bekend. Rusland houdt sindsdien vol dat bij de gebeurtenis één dode viel. Dat is officier Ivan Vachroesjev, schrijft zijn vrouw later op Russische sociale media. De overige 396 opvarenden zouden zijn gered.

Oekraïense soldaten planten de vlag op Slangeneiland. Sinds eind juni vorig jaar is het eiland weer in handen van Oekraïne. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De Volkskrant vond onder meer door gezichtsherkenningssoftware toe te passen op portretten die door Oekraïne zijn verspreid, de namen van vijftien matrozen die hoogstwaarschijnlijk zijn omgekomen bij de gebeurtenis. Ze worden op sociale media door vrienden en familie herdacht. Rusland heeft niet bekendgemaakt wie aan boord van de Moskva waren toen hij zonk.

Om te bewijzen dat in elk geval het grootste deel van de opvarenden is gered, publiceerde het Russische ministerie van Defensie op 16 april een deels geluidloze video. Daarin staat de bemanning opgesteld terwijl de bevelhebber van de Zwarte Zee-vloot Nikolai Jevmenov de troepen inspecteert. De beelden zijn gemaakt in Sebastopol, zo is te zien aan de gebouwen, de begroeiing en het lijnenpatroon op het asfalt waarop de militairen staan. Het is ongeveer een uur rijden van waar de Moskva lag. Het is niet te achterhalen wanneer de beelden zijn gemaakt.

De moeder van Sergei, de jongen met de boksbal op zijn VKontakte, vermoedt dat de video van voor de ondergang van het schip is. Ze zegt op 21 april tegen de Siberische tak van Radio Free Europe haar zoon te herkennen in de video.

Vertwijfeling

Een enkele nabestaande laat in de dagen na het vergaan van de Moskva openlijk van zich horen. Dmitri Sjkrebets is de vader van Igor, een van de scheepskoks. Al een paar dagen na de gebeurtenis schrijft hij lange aanklachten tegen de Russische legerleiding op VKontakte, het Russische Facebook-alternatief. Hij wil opheldering over wat er met zijn zoon is gebeurd. Rusland wil alleen kwijt dat hij vermist is. De Volkskrant zoekt contact met hem en kan ook enkele vragen stellen, “ik heb toch niets meer te verliezen”, schrijft Sjkrebets. Dan stopt hij met antwoorden.

De hoop dat hun zoon nog levend thuis komt, hebben de ouders van Igor Sjkrebets allang opgegeven. Samen met de nabestaanden van zestien andere vermisten spanden ze een zaak aan bij de Nachimovski-districtsrechtbank in Sebastopol op de Krim. Daar verklaarde rechter Vjatsjeslav Radovil in de zomer van 2022 alle zeventien opvarenden dood. Ze zijn zolang vermist dat de rechter het aannemelijk acht dat ze niet meer in leven zijn.

Een Oekraïner in Kiev heeft een reeks postzegels gekocht die het incident op Slangeneiland herdenken. De postzegel met de soldaat met de middelvinger en de Moskva is een hit onder postzegelverzamelaars. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De zeventien opvarenden krijgen daarna de status van ‘veteraan van de speciale militaire operatie’, wat volgens vader Dmitri Sjkrebets betekent dat Rusland erkent dat de Moskva wel degelijk betrokken was bij de oorlog. Een vrouw met dezelfde achternaam als de vermiste Victor en Nadezjda en vermoedelijk hun moeder, is een van de nabestaanden die zich melden bij de rechtbank. De Volkskrant legt het vonnis aan Nadezjda voor, daar reageert ze niet op.

‘We blijven wachten’

Het zinken van de Moskva is in Oekraïne een herinnering aan waar het land toe in staat is. Soms is die herinnering fysiek: op het strand van Odesa spoelen onaangebroken zakjes drinkwater aan, bedoeld als noodrantsoen voor de bemanning van de Moskva. In het Wetenschapsmuseum van Lviv in Oekraïne kunnen bezoekers een plastic replica van het schip laten zinken in een aquarium. De postzegel met de soldaat met de middelvinger en de Moskva is een hit onder postzegelverzamelaars. Sinds eind juni vorig jaar is Slangeneiland weer in handen van Oekraïne.

De nabestaanden van de bemanning zijn bijna een jaar later niets wijzer. Ze kunnen alleen nog hopen. Eind oktober was Mark jarig, de jongen met de zachte gelaatstrekken uit Sint-Petersburg. Zijn moeder wenst hem op VKontakte een fijne verjaardag. “We wachten elke dag op je, de hele dag. We blijven wachten.”

Ook Nadezjda blijft wachten, op haar broer Victor. Zolang ze niet zeker weet dat hij ten onder ging met de Moskva, blijft het tegendeel ook mogelijk. “We hopen dat hij leeft”, schrijft ze. “We geloven dat hij leeft.”

Met medewerking van Joelia Bezborodko, Joris Heijkant, Tom Vennink en Xander van Uffelen.