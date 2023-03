Waarom Oekraïne de Russische Kinzhal-raketten vreest: ‘Legerleiding staat voor serieus dilemma’

Een rakettenregen op verschillende doelen in Oekraïne, dat was het antwoord van Rusland op een raid van Oekraïense special forces. Maar door gebruik te maken van geavanceerde Kinzhals stuurde Moskou vooral ook een boodschap naar Kiev.

Een luchtalarm. Een vuurbal en een ontploffing. Over heel Oekraïne deed dit tafereel zich donderdag voor. De Russen bestookten met een grootschalige raketaanval doelwitten in tien Oekraïense regio’s. Cruciale infrastructuur, zoals de stroomtoevoer naar de kerncentrale van Zaporizja, werd daarbij geraakt.

Maar ook op gewone woonblokken kwamen raketten neer. In de regio rond Lviv, die heel ver van het front verwijderd is, kwamen er minstens zes mensen om het leven, toen er Russische raketten insloegen in woongebied.

Hoe dan ook wilden de Russen een duidelijk statement maken met hun vergeldingsaanval. Ze gebruikten dan ook enkele van hun meest geavanceerde raketten. In totaal werden 81 projectielen afgevuurd, waaronder zo’n zes Kinzhal-raketten. Die zijn ‘hypersonisch’, wat betekent dat ze minstens vijf keer sneller vliegen dan de snelheid van het geluid.

De Kinzhal zou, naar verluidt, zelfs mach 12 halen, wat twaalf keer sneller is dan de geluidssnelheid. De Oekraïense luchtafweersystemen staan er machteloos tegenover, zegt oud-kolonel en defensie-expert Roger Housen. “De raketten hebben een onvoorspelbare baan. Terwijl ze op hun doelwit afgaan, bewegen ze van links naar rechts. Ook dat maakt het heel moeilijk om ze uit de lucht te halen.”

De Verenigde Staten en andere NAVO-landen beschikken niet over zulke hypersonische raketten - volgens Housen zitten de Amerikanen zo’n 2,5 jaar achter op de Russen in de ontwikkeling ervan. Met de aanval van donderdag leveren de Russen dus een sterk staaltje propaganda af. Nieuwsmedia van over heel de wereld hebben het ondertussen over deze Russische superraket, waar het Westen nog geen antwoord op heeft.

Protest in Boedapest, Hongarije. Beeld REUTERS

De Kinzhal is eigenlijk een stevige upgrade van een oude korteafstandsraket, de Iskandr. Die krijgt een veel sterkere motor en een heel geavanceerd geleidingssysteem. Terwijl de Iskandr vanop een vrachtwagen wordt afgevuurd, gebeurt het lanceren van een Kinzhal met een Mig 31-straaljager. Het vliegtuig stijgt op met de raket aan de buik en lanceert ze in volle vlucht.

Hypersonische raketten vliegen eerst naar de hoogste lagen van de atmosfeer, waar de aarde eindigt en de ruimte begint. Ze halen hun hoge snelheid uit de zwaartekracht die hen vervolgens terug naar het aardoppervlak trekt.

Omdat ze zo snel gaan, kunnen heel kleine afwijkingen ook grote gevolgen hebben. Als een stuurvleugel een klein beetje verkeerd staat, landt de raket erg ver van haar doel. Dat kan verklaren waarom zo’n Kinzhal op een auto in Kiev is terechtgekomen. De waarde van dat doelwit: nul.

Een belangrijke vraag is hoeveel van die raketten Rusland in zijn arsenaal heeft. Geschat wordt dat het er nu een vijftigtal zijn. In principe is de Kinzhal dus een sterk omgebouwde oude raket, wat het eenvoudig maakt om er nieuwe te produceren.

Maar volgens Housen botsen de Russen daarvoor op een tekort aan hoogtechnologische onderdelen. Van de oude rakettypes hebben ze wel nog grote stocks uit de Koude Oorlog.

President Poetin inspecteert Russische wapensystemen in Toela, even ten zuiden van Moskou. Beeld ZUMA Press

Luchtafweer

De balans van donderdag toont wel aan dat de Russische rakettenregen vrij effectief is geweest. Volgens Oekraïne troffen 47 van de 81 afgevuurde projectielen doel. Dat is een veel hogere succesratio dan anders. De verklaring ervoor ligt niet bij de Kinzhal-raketten - want dat waren er maar zes - maar wel bij een betere Russische tactiek.

De Russen hebben hun lessen getrokken uit de voorbije maanden en hebben geleerd hoe ze de Oekraïense luchtafweersystemen beter kunnen omzeilen, ziet Housen.

“Eerst vuren ze alleen maar ‘brol’ af, om de Oekraïense luchtafweersystemen te overspoelen, bijvoorbeeld Iraanse Shahed-drones, of ongeleide raketten. Daarna komen hun moderne Kalibrs. Omdat de Oekraïense luchtafweer dan al verzadigd is door de andere projectielen, dringen die makkelijker door.”

Met raketten valt de loop van de oorlog niet te keren. Maar het doel van zo’n raketaanval gaat wel veel verder dan propaganda. De Russen verplichten de Oekraïners zo om hun luchtafweer over heel het land te verspreiden.

“Eigenlijk hebben ze te weinig luchtafweer om zowel hun steden als hun legereenheden te beschermen”, zegt Housen. “Het is ook een serieuze rem om een groot tegenoffensief te lanceren. Want dan moeten ze hun troepen van meer luchtafweer kunnen voorzien. Het plaatsen van zulke systemen zet de Oekraïense legerleiding dus voor een serieus dilemma.”

Vergelding

De grootschalige raketaanval kwam er volgens Moskou overigens als een vergelding voor een Oekraïense operatie op Russische bodem. Al dissen beide kampen een ander verhaal op over de omstandigheden van die actie. Vorig weekend voerden special forces van het Kraken-regiment een raid uit in de Russische regio Bryansk, op de grens met Wit-Rusland. De elitetroepen brachten er een observatietoren tot ontploffing, zegt Oekraïne.

Volgens de Russische geheime dienst FSB ging het echter om Russische vrijwilligers die in dienst van Oekraïne vechten. Eerder werden zij ook al in verband gebracht met de aanslag op de dochter van Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin.