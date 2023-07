Waar is de 2,9 miljard euro van Abramovitsj gebleven? Oekraïense oorlogsslachtoffers blijven in de kou

In mei 2022 stopte het bijna twintigjarige succesbewind van Abramovitsj bij Chelsea. Hij had dankzij immense investeringen van Chelsea een Europese voetbalgrootmacht gemaakt met onder meer vijf titels in de Premier League en twee Champions League-triomfen. De Russische invasie in Oekraïne luidde het einde van zijn tijdperk in: door zijn banden met president Vladimir Poetin viel Abramovitsj onder de sancties van de Britse regering tegen Russische oligarchen. Hij zag zich gedwongen Chelsea van de hand te doen.

De verkoop bracht een recordsom op in het voetbal. Een consortium rond de Amerikaanse miljardair Todd Boehly legde bijna 5 miljard euro op tafel: circa 2,9 miljard euro voor de aandelen plus een akkoord om 2 miljard te investeren in Chelsea. Abramovitsj zelf mag geen cent van de 2,9 miljard euro ontvangen. De Britse overheid bevroor de som die geparkeerd staat op een rekening van Fordstam, een holding van Abramovitsj. Overeengekomen is dat het geld zou gaan naar een liefdadigheidsstichting voor Oekraïense oorlogsslachtoffers. Abramovitsj kwam zelf met dat idee op de proppen, al mag hij ook op geen enkele manier betrokken zijn in de verdeling van de gelden.

In mei 2022 eindigde het succesvolle tijdperk, alias 'The Roman Empire' van Abramovitsj bij Chelsea met de gedwongen verkoop, die 2,9 miljard euro voor de aandelen opbracht. Beeld AFP

Anderhalf jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is dat geld evenwel nog steeds niet bij het beoogde doel. Mike Penrose, aangeduid om het liefdadigheidsfonds te beheren, zit daar verveeld mee. De ex-directeur van Unicef UK had bij de opstart verklaard dat het fonds “het gezicht van humanitaire hulp kan veranderen”, maar deed intussen al zijn beklag over het “bureaucratisch moeras” waarin de gelden vastzitten.

De Britse autoriteiten hebben de gelden nog steeds niet vrijgegeven en verschuilen zich op hun beurt achter de Europese Unie, die geen groen licht gaf. De voorwaarden van de EU bepalen dat het geld alleen naar slachtoffers binnen de grenzen van Oekraïne mag gaan, en niet naar de miljoenen Oekraïense vluchtelingen naar het buitenland of slachtoffers in Afrika die onrechtstreeks getroffen zijn door tekorten aan Oekraïens graan.

“Maandenlange gesprekken met de Britse regering hebben tot nu niets opgeleverd dat in de buurt komt van een doorbraak”, zei Penrose in juni aan The New York Times. “Ze blijven maar zeggen ‘ja, ja, ja’ maar we krijgen het (geld, BF) nooit.”

De Britse overheid bevroor de gelden van de Chelsea-verkoop door de banden van Roman Abramovitsj met de Russische president Vladimir Poetin. Beeld Getty Images

De Britse overheid zou beducht zijn dat een deel van de gelden op een andere manier toch terugvloeit naar Rusland of Abramovitsj. Maar intussen woedt de oorlog voort en groeit de behoefte aan steun, meent Penrose: “Er is alleen wat moed en een standpunt van de Britse regering nodig om het juiste te doen en alle oorlogsslachtoffers van Oekraïne te helpen, terwijl we heel goed weten dat we het niet naar Rusland kunnen sturen.” Aan de Engelse krant The Times zei hij borg te staan dat de gelden niet in verkeerde handen zullen komen: “Ik kan verzekeren dat noch ik, noch ons gewaardeerde bestuur naar de gevangenis wil gaan.”

Liefdadigheidsinstellingen zoals Oxfam dringen aan om de patstelling te doorbreken en het geld vrij te geven voor humanitaire organisaties die alle slachtoffers van de oorlog steunen, ook buiten de grenzen van Oekraïne.

Bijkomende complicatie: Abramovitsj heeft een rechtszaak lopen voor het Europese Hof van Justitie om de financiële sancties tegen hem op te heffen. De EU beschreef Abramovitsj als een oligarch die dankzij zijn nauwe banden met Vladimir Poetin “een bevoorrechte toegang heeft tot het hoofd van het Kremlin” en stelt dat die connecties Abramovitsj geholpen hebben om zijn vermogen van miljarden op te bouwen.

Abramovitsj ontkent die financiële banden met het Kremlin en startte daarom een procedure voor de EU. “Hij is simpelweg gestraft omdat hij de beroemdste Russische zakenman is en dat politiek moest gebeuren, ook al gaat het om een manifeste fout”, stellen zijn advocaten. Dat Abramovitsj evenwel politiek invloed heeft in zijn thuisland valt moeilijk te ontkennen. Na de invasie van Rusland in Oekraïne wierp hij op als bemiddelaar in vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland en zet hij zich in voor humanitaire reddingsmissies.

Abramovitsj dook eind maart 2022 op in vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne in het Turkse Istanbul. Beeld AFP

Volgens The Athletic brengt Abramovitsj zijn huidige leven door tussen Sotsji in Rusland, het Turkse Istanbul en Tel Aviv - hij verkreeg door zijn joodse roots in 2018 het Israëlische staatsburgerschap. In Istanbul heeft Abramovitsj een riant optrekje. Turkije onderhoudt zowel met Oekraïne als met Rusland goede relaties en neemt niet deel aan de economische sancties tegen Rusland. Ook is hij al gespot op huizenjacht in Dubai als veilige haven voor gesanctioneerde rijke Russen. Volgens Bloomberg bezit Abramovitsj vandaag nog een geschat vermogen van een kleine 7 miljard euro, al is dat flink gedaald tegenover 17 miljard euro eind 2021.