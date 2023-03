VS en Rusland proberen als eerste drone te vinden, veel Russische schepen in Zwarte Zee

Volgens Amerikaanse functionarissen zijn Russische marineschepen al in het gebied waar de verkenningsdrone terechtkwam, nadat die werd geraakt door een Russisch gevechtsvliegtuig. Oekraïne zegt dat een ongewoon groot aantal Russische schepen, twintig, nu in de Zwarte Zee is. Volgens Kiev heeft dat mogelijk te maken met de bergingsoperatie.

Terwijl de Russen donderdag naar restanten van de Reaper zochten, gaf het Amerikaanse leger dramatische beelden vrij van de confrontatie op dinsdag. Te zien is hoe twee Russische Su-27's de drone onderscheppen en tot twee keer toe kerosine over de Reaper gooien. Bij de tweede onderschepping komt een Su-27 nog dichterbij en raakt de drone. Hierna is te zien dat een van de bladen van de propeller is beschadigd. Rusland ontkende tot nu toe dat het de drone had geraakt.

De Amerikanen zetten de MQ-9 Reaper, hun voornaamste aanvals- en verkenningsdrone, sinds de Oekraïne-invasie in boven de Zwarte Zee om de Russen te bespieden. De drone wordt onder andere gebruikt om Russische troepenbewegingen en operaties van de Zwarte Zeevloot in de gaten te houden. In Afghanistan en Irak werd de Reaper, die bewapend kan worden met een antitankraket, jarenlang door de CIA en de luchtmacht gebruikt om terreurverdachten te doden.

Berging moeilijk

Als delen van de Reaper in handen komen van de Russen kan dat de VS in grote verlegenheid brengen. Moskou zou erachter kunnen komen waarvoor de drone dinsdag werd ingezet. De Reaper kan 27 uur in de lucht blijven en dankzij de infraroodcamera dag en nacht beelden maken. De Russen kunnen ook proberen de hypermoderne drone, die wordt beschouwd als een van ’s werelds beste, na te bouwen. Iran claimt dit te hebben gedaan met de RQ-170 Sentinel, de geheimste Amerikaanse spionagedrone. Deze stealthdrone viel in 2011 in Iraanse handen.

Maar volgens de VS is er waarschijnlijk niets meer over van de Reaper. De 11 meter lange en 2.200 kilo zware drone heeft volgens het Amerikaanse leger de klap in de Zwarte Zee niet overleefd. “Hij is waarschijnlijk in stukken gebroken”, aldus Amerika’s hoogste militair generaal Mark Milley woensdag. “Er is mogelijk niet veel meer te bergen.” Milley, stafchef van de krijgsmacht, zei dat de VS precies weten waar de drone in zee neerstortte.

Het is daar zo’n 1.200 tot 1.500 meter diep. “Elke bergingsoperatie zal vanwege de diepte heel moeilijk zijn”, aldus Milley. Een extra probleem is dat de Amerikaanse marine geen schepen heeft in de Zwarte Zee. “Maar wij hebben wel een heleboel bondgenoten en vrienden in het gebied”, zei Milley, doelend op onder andere NAVO-lidstaten Roemenië en Turkije. Met die landen zal nu een zoektocht worden gestart naar restanten van de Reaper.

Informatie snel gewist

Ook Rusland erkent dat een bergingsoperatie niet makkelijk zal zijn. “Ik weet niet of we ’m kunnen vinden”, geeft secretaris Nikolaj Patroesjev van de Nationale Veiligheidsraad toe. “Wij gaan er zeker aan werken, hopelijk natuurlijk met succes.” Zelfs als de Russen erin slagen om belangrijke delen van de Reaper te bergen, zijn de VS niet ongerust dat gevoelige informatie in handen van Moskou komt. Milley: “Wij hebben bepaalde maatregelen genomen. Wij zijn er vrij zeker van dat wat van waarde was, niet langer meer van waarde is.”

De generaal zei niet welke voorzorgsmaatregelen de luchtmacht had genomen voordat de Reaper in zee belandde. Amerikaanse functionarissen bevestigden tegenover CNN echter dat de militairen die bij de drone-operatie waren betrokken, van afstand gevoelige informatie hebben gewist.

De Reapers worden bestuurd door dronepiloten op Amerikaanse bases, vaak duizenden kilometers verderop. Zo werden de drones die in Afghanistan en Irak jacht maakten op terreurverdachten van Al Qaida en IS bestuurd door piloten in de Amerikaanse staat Nevada.

Iranian forces launching Shahed-191 UAV (copy of the American RQ-170 Sentinel UAV) from Toyota Tundra. pic.twitter.com/HDQPIgP0Cp — Clash Report (@clashreport) 15 maart 2023

In handen van Iran

Als het de Russen toch lukt om belangrijke delen van de Reaper te vinden, dan kunnen ze in handen vallen van Amerika’s aartsvijand Iran. Moskou heeft al diverse Amerikaanse wapens die in Oekraïne zijn buitgemaakt, zo meldde CNN maandag, doorgespeeld aan Teheran. Het gaat onder andere om de Javelin-antitankraket, de modernste van de VS, en de Stinger-luchtdoelraket. Het Kremlin probeert zo Iran, dat honderden kamikazedrones aan Rusland heeft geleverd, te vriend te houden.

De Iraniërs halen de Amerikaanse hightechwapens helemaal uit elkaar en proberen door ‘reverse engineering’ ze na te maken. In 2016 toonde Iran een aanvalsdrone die uiterlijk veel leek op de jaren eerder neergeschoten Amerikaanse Sentinel. Israël bevestigde in 2018 dat de Iraanse drone geavanceerd was. Toen werd een Shahed 191 neergehaald die Israël was binnengedrongen.