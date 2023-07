Voorzichtigheid over het Oekraïense tegenoffensief blijft geboden, ook in deze nieuwe fase

Het lijkt er sterk op dat het Oekraïense leger deze week een nieuwe fase van zijn tegenaanval tegen het Russische leger in het zuiden en oosten van het land is gestart. Acht weken na de lancering van het tegenoffensief worden de aanvallen effectief fel opgedreven en wordt er lichte vooruitgang geboekt, blijkt uit de eerste beelden.

Of hiermee nu echt dé hoofdaanval is gelanceerd, blijft giswerk. Vermoedelijk worden nog altijd grote aantallen reserve-eenheden en volledige brigades met gepantserd materiaal uit het Westen achter de hand gehouden. Nadat eerdere aanvallen begin juni mislukten en afhankelijk van de bron tot een vijfde van het ingezette materiaal verloren ging, veranderde Oekraïne van tactiek. Geconfronteerd met het gebrek aan luchtoverwicht en immense mijnenvelden werden de frontale aanvallen on hold geplaatst.

Tegelijkertijd werden vooral doelwitten tot ver áchter het front bestookt in een poging de Russische logistiek te breken. De hoop is dat de opmars richting de Zee van Azov ineens veel sneller kan gaan indien bij een uiteindelijke doorbraak van de eerste Russische linie zou blijken dat de aanwezigheid van de vijand in het hinterland zwaar is uitgedund. Op die manier wordt de Russische landbrug in Zuid-Oekraïne in tweeën gesplitst en komt de Krim ineens binnen Himars-bereik. Twee vliegen in één klap. Als ondertussen in het oosten ook Bachmoet nog eens volledig omsingeld kan worden, zelfs drie.

Toch past voorzichtigheid. Vrijdag waarschuwde de Australische generaal-majoor Mick Ryan, veelgevraagd expert over de oorlog, opnieuw voor al te veel optimisme. “Het blijft een ongelooflijk moeilijke opdracht”, waarschuwde hij een tv-interview. Volgens hem begrijpen zelfs veel militaire experts uit het Westen de aard en de omvang van de oorlog niet, ondanks alle hulp die ze leveren. “In het hele Westen is in de militaire kringen niemand te vinden die in zijn carrière zo’n veldslag als deze heeft meegemaakt. Het is generaties geleden dat er nog een conflict van deze omvang heeft plaatsgevonden.”

Ook bij ons blijven militaire analisten voorzichtig. Het Oekraïense leger kampt met veel uitdagingen, bovendien ontbreekt het Oekraïne nog altijd aan middelen die normaal gezien absoluut noodzakelijk zijn om een aanval tegen een grootmacht als Rusland te lanceren, in de eerste plaats luchtoverwicht, maar ook voldoende mijnopruimingsmiddelen. “Het doel van het westerse beleid zou moeten zijn om Oekraïne de militaire middelen te geven die het nodig heeft om te winnen, in plaats van het onder druk te zetten om te onderhandelen zodat onze bezorgdheid over Russische escalatie weggenomen zou worden”, schreef The New York Times-columnist Bret Stephens deze week.

En al in april waarschuwde militair historicus Kris Quanten van de Koninklijke Militaire School in Brussel voor de “immens moeilijke opdracht” door de gelaagde Russische verdediging met loopgraven, mijnen, artillerie en andere obstakels. Hij heeft helemaal gelijk gekregen.

Bovendien zet ook Rusland zelf druk op de Oekraïense verdediging. In het noordoosten van Oekraïne voert het Russische leger opnieuw felle offensieve operaties uit en wordt er beperkt terrein gewonnen. Daardoor wordt Oekraïne gedwongen om zelf ervaren troepen naar daar te sturen, troepen die niet meer voor het offensief kunnen worden ingezet. Het maakt het dilemma voor het land alleen maar groter.

President Volodymyr Zelensky deze week in de historische Transfiguratiekathedraal van Odessa die zwaar beschadigd raakte bij een Russisch bombardement. Beeld AFP

Oekraïens president Zelensky bezocht deze week de Transfiguratiekathedraal van Odessa, die in UNESCO-Werelderfgoed gebied ligt en zwaar beschadigd raakte bij een Russisch bombardement. Dat Russisch president Vladimir Poetin zijn eigen symbolen aanvalt in een historische multi-etnische stad die voor de overgrote meerderheid Russischtalige inwoners kent, is een bewijs “dat er voor hem geen grenzen meer zijn”, zegt Rusland-kenner Derk Sauer dit weekend in een interview met De Morgen. “Het is allang geen militair conflict meer, waar twee legers elkaar bestrijden, maar een strijd waar Rusland gewoon op alle fronten vernietigt.”

Sauer verwijst ook naar de bombardementen op de graan- en haveninfrastructuur van Odessa, “minstens zo erg als de kathedraal”. “Ze proberen de levenslijn van Oekraïne - graan exporteren - stil te leggen en zo ook een deel van de wereld te verhongeren.”

Niet toevallig gebeuren die aanvallen op de Oekraïense graansilo’s net nadat Poetin vorige week eenzijdig uit de graandeal met Oekraïne is gestapt. Met een bijzonder doorzichtig en al even cynisch manoeuvre probeerde hij een paar dagen later op de Russisch-Afrikaanse top in Sint-Petersburg gratis Russisch graan aan te bieden aan de Afrikaanse landen in ruil voor steun op het wereldtoneel. Het toont nogmaals aan dat Poetin totaal geen interesse heeft in vreedzaam samenleven met een zelfstandige Oekraïense buurstaat.

Ook deze artikels schreven we deze week over de oorlog in Oekraïne

• Deze Oekraïense soldaten vechten in eigen streek: ‘Herinner je hoe goed je je voelde in je stad. Dat hebben ze je afgenomen’

Oekraïne laat soldaten uit de bezette gebieden meestrijden voor de herovering van de dorpen en steden waaruit ze verdreven zijn door het Russische leger. “Ik wil mijn ouders zien, hoe sneller hoe beter.”

Onvermoeibaar vecht het team van revalidatiecentrum Unbroken in de Oekraïense stad Lviv voor de levens van oorlogsslachtoffers. Tijd voor vakantie is er niet. ‘We hebben al een schuldgevoel als we het ziekenhuis verlaten om thuis een paar uur te slapen.’

Het Russische leger houdt openbare showprocessen om deserteurs te berechten. Om anderen af te schrikken, krijgen zij voor een publiek van honderden soldaten lange celstraffen. Het parlement werkt aan een wet waardoor deserteurs zelfs het Russische staatsburgerschap kunnen verliezen.

Ondanks China’s bewering van neutraliteit, rijzen er vragen over hun steun aan Rusland in de oorlog in Oekraïne. De rode lijn vanuit de EU is helder: lever geen wapens. Maar veel materieel valt in een grijs gebied.

Het Russische parlement heeft een wet aangenomen die Russische gouverneurs het recht geeft in hun eigen regio legertjes te formeren. De regionale legertjes moeten het gat opvullen dat het huurlingenleger Wagner achterlaat, nu het verbannen is naar Wit-Rusland.