Voorbereidingen Oekraïens lente-offensief lijken nu echt begonnen: een na ander Russisch oliedepot gaat in vlammen op

De laatste ontploffingen dateren van afgelopen nacht: in een olieraffinaderij bij de Zuid-Russische stad Krasnodar brak brand uit nadat de site in het plaatsje Ilski volgens het Russische staatspersagentschap TASS getroffen werd door een drone. Minstens één opslagtank vloog in brand, die na twee uur geblust kon worden. Ook in Novosjachtinsk in de buurregio Rostov vond een explosie plaats bij een olieraffinaderij.

Afgelopen nacht ontstond brand in een olieraffinaderij in Ilski, nabij de Krim. Beeld AP

Krasnodar en Rostov liggen niet ver van de grens met Oekraïne, aan de overzijde van de Zee van Azov. In het gebied is veel olie-industrie gevestigd. De nacht ervoor kwam al een drone neer in het plaatsje Volna, aan de Straat van Kertsj nabij de Krim-brug, en veroorzaakte de ontploffing daar een grote brand in een opslagtank met olie.

Een grote rookpluim is te zien nabij de Krimbrug, woensdagochtend, na een drone-aanval op een oliedepot in Volna, Rusland. Beeld REUTERS

De meest spectaculaire aanval vond in het weekend plaats, toen brandstoftanks in de havenstad Sebastopol in brand vlogen, op het door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. Ook die brand zou het gevolg zijn geweest van aanvallen met drones. De rookwolk was tot ver in de omgeving te zien.

Volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst zouden in totaal zeker tien olietanks verwoest zijn, op een oppervlakte van zowat 1.000 vierkante meter. “Hun totale volume is ongeveer 40.000 ton”, zei woordvoerder Andri Joesov. Officieel wees Kiev de verantwoordelijkheid voor de aanval van de hand, maar volgens de door Rusland benoemde gouverneur van Sebastopol, Michail Razvozjajev, was een Oekraïense droneaanval wel degelijk de oorzaak van de ontploffing.

Joesov benadrukte dat dergelijke ontploffingen nog zouden gebeuren en raadde mensen op de Krim aan om uit de buurt van militaire installaties te blijven. Het betrokken depot werd volgens hem gebruikt door de Russische Zwarte Zeevloot, die op het schiereiland gestationeerd is.

De rookwolk na de drone-aanval op het oliedepot van Sebastopol zaterdag. Beeld REUTERS

Behalve de oliedepots vonden deze week ook al twee incidenten plaats waarbij Russische goederentreinen ontspoorden na een explosie. Dat gebeurde twee keer in de regio Brjansk, net ten noorden van de grens met Oekraïne. De Russische spoorwegen hadden het over “een illegale inmenging in de werkzaamheden van het spoorwegverkeer”.

Beeld van het wrak van een van de ontspoorde goederentreinen in Brjans. Beeld AFP

Het Oekraïense leger heeft geen van die aanvallen bevestigd, maar Kiev eist bijna nooit de verantwoordelijkheid op voor aanslagen in Rusland of in de door Rusland bezette gebieden. Toch wijst niet alleen de timing, maar ook de locatie van de aanvallen, dicht bij de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne, erop dat ze deel uitmaken van de voorbereidingen van het verwachte Oekraïense lente-offensief, om zo de Russische logistieke bevoorrading zo veel mogelijk schade toe te brengen.

Dat vermoedt ook professor Militaire Geschiedenis en kolonel Kris Quanten, in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Duidelijk’ van De Morgen. Een offensief verloopt altijd in meerdere fasen, legt hij daarin uit. “Dat is het isoleren van het slagveld. Dat gaat om aanvallen in de diepte, gericht tegen logistieke depots om de bevoorrading van het slagveld te bemoeilijken. Als je ziet wat er nu de laatste dagen gebeurt, kan je wel de indruk krijgen dat de Oekraïners al bezig zijn met die eerste fase.”