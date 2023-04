‘Voor ons is het niet afgelopen als Oekraïne de oorlog wint’: in Oekraïne vechten ook Tsjetsjeense strijders mee

In Oekraïne vechten Tsjetsjeense groeperingen zowel tegen als met de Russen. Beiden kunnen elkaars bloed drinken. ‘Voor ons is het niet afgelopen als Oekraïne de oorlog wint. We stoppen pas als Tsjetsjenië onafhankelijk is.’

Of we het adres meteen willen deleten als we aankomen, hadden de Tsjetsjenen gevraagd. Bij aankomst op de plek in een buitenwijk van Kiev moeten we een gebouw met bewaker door en worden we op een binnenplein ontvangen door een boom van een kerel die zich voorstelt als Tor. “We moeten voorzichtig zijn, het stikt hier nog altijd van de Russische spionnen. En ze zoeken ons, zoveel is zeker.”

Dat laatste is niet overdreven. De gevreesde troepen van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov die in Oekraïne met de Russen meevechten, beter bekend als de Kadyrovtsy, zijn absoluut uit op het vel van de Tsjetseense bataljons die strijden aan de kant van de Oekraïners.

We gaan het geïmproviseerde kantoor binnen waar we Tors collega ontmoeten, een zekere Maga ‘Make America Great Again’, zoals hij zich grijnzend voorstelt. Beide mannen maken deel uit van het Djochar Doedajev-bataljon dat al sinds 2014 actief is in Oekraïne.

Momenteel strijden vijf Tsjetsjeense gevechtseenheden mee met het Oekraïense leger, waarvan Djochar Doedajev en het Sjeik Mansoer- bataljon de bekendste zijn. De groepering van Tor en Maga is tussen de 200 en 300 man groot, klinkt het. Maga is waarnemend commandant, Tor is “gewoon een slimme soldaat”.

“Onze eenheid vecht aan de frontlinies”, zegt Tor. “We kunnen niet precies zeggen waar allemaal, maar het gaat onder andere om Bachmoet. Het ligt wat moeilijk omdat we vrijwilligers zijn, we worden niet betaald en beschermd door de overheid.”

Reden is dat niet iedereen in Djochar Doedajev ‘officieel’ in Oekraïne aanwezig is, legt Maga uit. “We hebben mensen zonder nationaliteit, zonder papieren. Ze komen van overal.”

Slechte reputatie

Tijdens de Tsjetsjeense oorlogen van 1994-1996 en 1999-2010 waarbij de Russen de Tsjetsjeense deelrepubliek Itsjkerië binnenvielen om net als in Oekraïne de bevolking te komen ‘bevrijden’, ontvluchtte meer dan 30 procent van de bevolking het land en verspreidde zich over Europa, het Midden-Oosten en in Oekraïne. Het zijn onder anderen deze mensen of de nazaten ervan die nu de wapens opnemen tegen de Russen. De hoofdstad Grozny werd in ’94-’95 volledig tot puin herleid, vergelijkbaar met het Marioepol van nu. De motivatie van de Tsjetsjeense gewapende groeperingen om de Russen tegen te houden zit dus diep. “Intussen zijn we wel een volwaardig onderdeel van het Oekraïense leger, we vechten zij aan zij”, zegt Tor. “We volgen hun bevelen op, we ondernemen geen enkele actie uit eigen beweging.”

In het Sjeik Mansoer-bataljon zitten meer moslims dan in Djochar Doedajev maar beide groeperingen bestaan uit alle mogelijke nationaliteiten en religies, vertelt Tor. “Japanners, christenen, ongelovigen, alles en iedereen is welkom in de strijd tegen Rusland.”

Toen IS in Mosoel en Raqqa de scepter zwaaide, hadden de Tsjetsjenen binnen de beweging een barslechte reputatie. Ze stonden bekend als barbaren die onthoofdden, verkrachtten en erop los moordden. “Dat krijgen we nog altijd voor onze voeten gegooid”, zegt Tor. “Maar wíj zijn geen radicale jihadisten of kruisvaarders, religie heeft er niets mee te maken. We vechten voor onze vrijheid. Als we de Russen nu niet tegenhouden, staan ze straks aan de grenzen van Europa. Voor ons is het bovendien niet afgelopen als Oekraïne de oorlog wint. We stoppen pas als Tsjetsjenië onafhankelijk is.”

De troepen van Ramzan Kadyrov die in Oekraïne vechten, gaan dan weer wel prat op hun nietsontziende imago. Ze worden in verband gebracht met de moorden, martelingen en verkrachtingen van de burgerbevolking vorig jaar in Boetsja en Borodjanka. In dezelfde periode loofde Kadyrov op Telegram 500.000 dollar uit per hoofd van de commandanten van de ‘Oekraïense nationalisten’, waaronder ook het bataljon van Maga en Tor.

Waarnemend commandant Maga (l.) en soldaat Tor van het Djochar Doedajev-bataljon. Beeld RV

“We hebben nooit tegenover de Kadyrovtsy gestaan aan de frontlinies”, klinkt het fel. “In maart vorig jaar stonden ze op de eerste rij om oorlogsmisdaden te plegen, nu zijn ze nergens meer te bespeuren aan het front. Ze zijn aanwezig in de door Russen bezette gebieden waar ze mensen gevangenhouden en martelen. Ook zouden ze maar wat graag onze koppen zien rollen. Maar onze motivatie is sterker dan die van hen. Net als de Oekraïners vechten wij voor de vrijheid, Kadyrovs mannen voor geld.”

400 jaar strijd tegen de Russen

Hun eigen eenheden worden financieel gesteund door vrijwilligers wereldwijd, klinkt het. “Van Australië en Japan tot Europa en de VS.” Ze zijn nu voor een korte rustperiode in Kiev, binnenkort gaan ze terug naar het front in het oosten van het land. Wanneer en waar weten ze niet. Net zoals ze geen idee hebben wanneer het langverwachte tegenoffensief van Oekraïne begint: “Toen het tegenoffensief begon in Izjoem afgelopen september, wisten we tot de avond voordien niet dat we er naartoe moesten”, vertelt Tor. “Pas op het allerlaatste moment hoorden we dat we ons moesten klaarmaken voor vertrek. Zelfs onze commandanten wisten pas waar we zouden vechten tot het begon.”

Ze zijn maar een kleine infanterie-eenheid, zegt Tor. Maar wel een die tot de laatste snik zal vechten. Wie onze geschiedenis kent, weet dat we al 400 jaar tegen de Russen strijden. En het zal pas over zijn als we Tsjetsjenië terug hebben. Maar eerst Oekraïne.”

Dat ze wachten op meer westerse wapens, vooral op de Leopard-tanks uit Duitsland, benadrukken beide mannen. Zo lang dat er moppen over ontstaan: “Ken je die van de Oekraïner die tegen de Duitser zegt: ‘Wat is dat toch met jullie tanks? Vroeger (in 1941-1944, JdR) waren jullie er als de kippen bij, nu moeten we er zo lang op wachten.’” Waarop een bulderend gelach volgt.