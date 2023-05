Voor en na: hallucinante beelden tonen complete verwoesting in Bachmoet

Oekraïense troepen claimden gisteren dat ze de voorbije dagen zo’n 20 vierkante kilometer terrein heroverd hebben rond Bachmoet. Er is al dagen grote onduidelijkheid over de militaire situatie rond de stad in het oosten van het land. Russische en Oekraïense verklaringen spraken elkaar vaak tegen.

Er is grondgebied heroverd in de noordelijke en de zuidelijke voorsteden van de stad, klonk het gisteren vanuit het Oekraïense ministerie van Defensie. Tegelijk zou de Russische krijgsmacht “in zekere zin” ook successen boeken, onder meer door delen van de stad te verwoesten met artillerie, en versterkingen de stad binnen te halen. Het Oekraïense leger zou nu nog enkel een aantal gebouwen in het uiterste westen van de stad, links op de onderste slider, in handen hebben.

Onderstaande beelden zijn gemaakt door het Amerikaanse satellietbedrijf Maxar. Het linkse beeld toont telkens de situatie op 8 mei 2022, voor de grondoorlog om Bachmoet in augustus van start ging dus. Het rechtse beeld dateert van twee dagen geleden, 15 mei 2023. Beweeg de slider naar links en rechts om de verschillen te zien.

School en flatgebouwen:

Het universiteitsgebouw en omgeving:

Een school en flatgebouwen:

Het theatergebouw:

Een van de wijken van Bachmoet:

De volledige stad: