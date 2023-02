Vlaming bouwt nieuwe woningen in Oekraïne met gerecycleerd materiaal uit vernielde gebouwen

EU-kopstuk Charles Michel wil dat bevroren Russisch geld straks wordt gebruikt voor de wederopbouw van Oekraïne. Maar we moeten nú handelen, is Bart Gruyaert van mening. De Vlaming bouwt nieuwe woningen in Oekraïne met gerecycleerd materiaal van vernielde appartementsgebouwen. ‘Wachten we tot het einde van de oorlog of laten we de Oekraïners zien dat we het lef hebben om nu iets te ondernemen?’

We missen hem net, hij is juist terug van Oekraïne en zit in België. Wij vice versa. Bart Gruyaert, projectmanager van het Franse afvalverwerkingsbedrijf Neo Eco, reist regelmatig heen en weer naar Oekraïne, het land waarmee hij al jaren een band heeft. De Vlaming is bezig met een grootschalig wederopbouwproject in Hostomel, een voorstad van Kiev waar vorig jaar zware gevechten plaatsvonden. Met gerecycleerd materiaal van door de oorlog verwoeste woningen bouwt Neo Eco straks 456 nieuwe appartementen.

“Ik ben in 2004 met een Oekraïense getrouwd, dus ik ken het land al een tijdje”, vertelt Gruyaert aan de telefoon. “Bij ons thuis - we hebben twee kinderen - wordt Nederlands, Oekraïens, Frans en Engels door elkaar gesproken. Toen de oorlog uitbrak waren we natuurlijk nauw betrokken en van het een kwam het ander. Neo Eco is actief in de circulaire economie, wat wil zeggen dat we een tweede leven proberen te geven aan afval. We hadden ervaring opgedaan in Beiroet na de explosie van 2020 met de heropbouw van vernielde graansilo’s en op basis daarvan besloten we in de lente van vorig jaar dat we ons ook nuttig konden maken in Oekraïne.”

De gouverneur van Kiev, Oleksii Kuleba, bleek enorm enthousiast. In plaats van de grote hoeveelheid bouwafval van verwoeste woningen in de velden te dumpen zoals vandaag gebeurt in Oekraïne, wilde hij het liever recycleren. “Alleen al van Irpin en Boetsja ligt er 4 miljoen ton bouwafval in velden en bossen”, weet Gruyaert. “Daar zit ook asbest bij. Oekraïne raakt op die manier steeds meer vervuild, al is dat onbedoeld, natuurlijk. We zien aan het grondwater dat er al een stuk van die vervuiling doorsijpelt.”

Het afvalmateriaal van de verwoeste gebouwen in Hostomel bleek het meest geschikt voor een tweede leven. “De woningen in Irpin en Boetsja waren minder bruikbaar omdat het om relatief nieuwe gebouwen gaat waar veel zwaar vervuilde isolatiematerialen in zijn verwerkt. De woningen in Hostomel zijn bouwconstructies uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van het Sovjettijdperk, met simpele materialen die perfect werkbaar zijn voor recyclage. Bovendien werkte de burgemeester goed mee.”

Inmiddels zit het bedrijf volop in de afbraakwerken. “We hebben tot nu toe 20.000 ton bouwafval verwerkt tot basismateriaal voor de heropbouw. Uiteindelijk zullen we 90 procent van het afval opnieuw kunnen gebruiken.” De financiering voor het project komt van westerse multinationals die al actief zijn in Oekraïne of er in de toekomst iets willen opbouwen. De totale kost bedraagt 30 miljoen euro, bijna de helft daarvan is al binnen.

Gruyaert: “Van Frankrijk hebben we 550.000 euro gekregen, van de Europese Unie is er tot nu toe geen enkele financiële steun. Dat is jammer; er worden veel beloftes gedaan maar in realiteit blijken er weinig middelen beschikbaar voor projecten zoals dat van ons. Na de oorlog zal dat uiteraard anders zijn, maar ik ben van mening dat het belangrijk is om nu al, tijdens de oorlog, steun te geven aan het land om de bevolking zodoende enig perspectief te bieden op de toekomst. Gezinnen met kinderen slapen in garages of schuren. Dat zijn hartverscheurende situaties. We willen dan ook niet wachten tot na de oorlog, al beseffen we dat de kans bestaat op nieuwe Russische aanvallen. Binnen twaalf maanden moet het eerste gebouw af zijn.”

Gruyaert wil zich niet alleen richten op Hostomel. Hij kijkt ook naar het zuiden van het land waar niet alleen in steden zoals Mykolaiv, maar ook in de dorpen op het platteland een enorme ravage is aangericht door de oorlog.

Zoals Myrne, een compleet aan flarden geschoten gehucht midden in de velden tussen Mykolaiv en Cherson. Myrne lag tijdens de negen maanden bezetting van Cherson centraal in de grijze zone tussen de Russische en Oekraïense troepen. Het dorp zelf werd nooit door de Russen belegerd, het plaatsje ernaast, twee kilometer verderop, wel. Al die maanden werd in deze streek intens gevochten. De velden liggen bezaaid met overblijfselen van artillerie, de weg naar het dorp zit vol kuilen van mortier- en raketinslagen. Witte vlaggen aan weerszijden geven aan welke delen ontmijnd zijn, de rood-witte vlaggen in de velden duiden op nog niet ontmijnd terrein.

Myrne is een triest voorbeeld van het Oekraïense landschap na een jaar oorlog. In de paar straten die het boerendorp rijk is, zien we het ene na het andere kapotgeschoten huis. Een opeenvolging van stenen karkassen en zwartgeblakerde houten geraamtes, elk met een eigen verhaal. Op het einde van de weg staat een vrouw naar ons te zwaaien, het enige levende wezen dat tot nu toe te bespeuren valt. “Niet naar het einde van de straat gaan, het ligt vol explosieven”, begroet ze ons.

De 58-jarige Ludmilla Ottomanchuk (58) woont al 38 jaar in Myrne. 'Mijn kinderen zijn hier geboren, mijn hele leven ligt hier.' Beeld Yan Boechat

De 58-jarige Ludmilla Ottomanchuk woont al 38 jaar in Myrne. “Mijn kinderen zijn hier geboren, mijn hele leven ligt hier.” Dat haar dorp voorgoed verleden tijd is, wil ze niet accepteren, zegt ze hoofdschuddend. Ze wijst naar de brokstukken die ooit haar huis vormden. “Russische Grad-raketten vernielden mijn keuken, mijn dak, mijn hele huis. Ze gebruikten ook fosforbommen. Vijfennegentig procent van het dorp is in vlammen opgegaan.”

Van de oorspronkelijke zeshonderd inwoners zijn er dertig teruggekeerd, weet ze. Nadat ze vorig jaar drie weken in haar kelder had moeten schuilen voor de onophoudelijke gevechten, vertrok ze naar een veiliger oord in het westen. Op 12 november, een dag na de bevrijding van Cherson, was ze terug. Nu woont ze in één kamer, samen met haar man. Zonder elektriciteit, gas en stromend water. “Maar beter in mijn eigen bouwval dan in het huis van een ander.”

Van de lokale overheid kreeg ze welgeteld drie metalen platen om alvast op haar dak te leggen, klinkt het schamper. “Ik werkte op de administratie van het gemeentehuis maar dat stopte door de oorlog. Momenteel krijg ik een heel klein beetje geld, net genoeg om niet dood te gaan. Voor de heropbouw van ons huis zijn we afhankelijk van de overheid. Maar dat schiet dus niet op.”

Ze lacht terwijl ze het zegt. “Mijn kinderen dachten dat ik hier alle dagen in tranen zou zitten. Maar wat heeft dat voor zin, ik krijg mijn huis er niet mee terug. Bovendien, het zijn en blijven maar bakstenen. Mijn familie leeft nog, dat is me veel meer waard.”

Bart Gruyaert. Beeld RV

Als we door de doodstille straat terugrijden, stuiten we op een andere levende ziel. Ook Oleg Ponomarchenko (34) stond een dag na de bevrijding terug in zijn dorp, samen met zijn vrouw Marina en hun negenjarige zoon Kyrillo. De jongen komt met alle mogelijke overblijfselen van Russisch oorlogsmateriaal aanzetten en gaat ten overvloede op een enorme ballistische raket uit de Sovjetperiode zitten die ze zelf uit een tuin hebben gesleept. Oleg teelt normaal graan en zonnebloemen op zijn land en kwam elke dag kijken hoe zijn huis en grond eraan toe waren tijdens de Russische bezetting. “We hebben acht maanden op een andere plek gewoond. Nu proberen we ons huis steen voor steen op te bouwen.” Hij toont ons zijn tractor. “Ik heb aan de voorkant zelf een metaaldetector geplaatst zodat ik straks mijn land kan bewerken. Als de modder straks minder kleverig is, begin ik eraan.”

Het leven zal nooit meer hetzelfde worden, beseft Oleg. “Voor de oorlog was dit een prachtig dorp, vol bloemen. Nu ziet het eruit als na de Eerste Wereldoorlog.” Maar ook hier klinkt de nuchtere vaststelling dat het leven doorgaat en ze er wel weer bovenop zullen raken. “Momenteel hebben we hier niets. We maken zelf vuur waarop we koken, er komt een keer per week een wagen langs met water en we gebruiken elektriciteit via oplaadbare batterijen.”

Zijn vrouw Marina neemt ons mee naar de schuur waar ze wonen, een vertrek van drie bij drie meter. “Soms loop ik ’s avonds naar het einde van het dorp. Daar is wel internet. Dan download ik een film die we dan hier samen bekijken. Het is om acht uur ’s avonds te vroeg om te gaan slapen.”

Ze is heel bang dat de Russen terugkomen, geeft ze toe als we bij het vuur zitten en ze een kop dampende koffie inschenkt. En toch wil ze blijven. “Als alle jonge mensen vertrekken, is deze streek ten dode opgeschreven. Onze mentaliteit is: niet klagen en opnieuw beginnen. Ooit zal dit dorp weer vol bloemen staan.”

Gouverneur van het Shevchenkove-district Oleg Pylypenko in een verwoeste school nabij de stad Mykolaiv. Beeld Yan Boechat

De volgende dag bezoeken we samen met Oleg Pylypenko, gouverneur van het district, nog twee dorpen waar geen steen meer overeind staat. “Na een jaar oorlog is de schade zo groot dat ik vrees dat deze gemeentes voorgoed van de kaart geveegd zijn. En hoe langer de oorlog duurt, hoe langer de mensen wegblijven en hoe groter de kans dat ze nooit meer terugkomen omdat ze ergens anders een bestaan hebben opgebouwd.”

We volgen hem langs de ruïnes van Novohryhorivka, een dorpje in de schaduw van Mykolaiv. We klimmen over ingestorte muren en kijken in de gemeenteschool naar de restanten van een verdwenen bestaan. Midden in het gebouw staat een oude piano waarvan de toetsen zijn verdwenen, op de grond vol gebroken glas en steengruis ligt een rugzakje met een roze eenhoorn. Naast het gat in de muur van de sportzaal bengelt een basketring scheef aan een stuk metaal. “Het zit hier tegenwoordig vol uilen”, weet de gouverneur. “En hongerige zwerfhonden.”

Hij vertelt honderduit over de oorlog, over hoe hij drie maanden gevangen zat bij de Russen. “Ze hebben me niet klein gekregen.” Over de toekomst is hij zwijgzamer. “Voor Myrne hebben we drieduizend nieuwe dakplaten besteld. Dat is misschien niet veel maar het is een begin. De elektriciteit wordt opnieuw hersteld, de explosieven worden opgeruimd maar het kan tot twee jaar duren voor we alles hebben weggehaald. Het gaat langzaam, we roeien met de riemen die we hebben. De nood aan bouwmateriaal is hoog, het is vaak echt improviseren.”

President Zelensky is op bezoek geweest, samen met een Deense vertegenwoordiger, vertelt Pylypenko. “De Denen beloven volledige financiële steun voor de wederopbouw in de streek. Maar pas als de oorlog voorbij is.” Het is een tijdje stil. “Dat kan dus nog heel lang duren.” De steden Boetsja en Irpin lopen met het grootste deel van de pot voor de wederopbouw weg, weet de gouverneur. “De hele wereld kent Boetsja en Irpin. Maar wij zijn er ook nog.”

Bart Gruyaert bevestigt dat. “Naar mijn mening gaat er te veel aandacht naar de regio Boetjsa-Irpin. De twee burgemeesters van die gemeentes zijn geweldig goeie marketeers, meer dan de helft van het totale binnenlandse en buitenlandse budget voor de heropbouw in Oekraïne gaat naar hen. Wij willen ook andere regio’s helpen, daarom tekenen we binnenkort een memorandum met Vitalii Kim, de gouverneur van Mykolaiv. Bedoeling is te starten in de stad zelf, later in het voorjaar hopen we naar de kleine dorpjes in de streek tussen Mykolaiv en Cherson te trekken. Het is daar minder gevaarlijk om te opereren dan in Charkiv, waar we ook zijn geweest.”

Marina (32) en Kyrillo (9) Ponomarchenko in hun enige kamer die er nog rest van hun huis in Myrne. Beeld Yan Boechat

Er gebeurt redelijk veel rond de renovatie van kapotgeschoten gebouwen in Oekraïne, weet Gruyaert. Maar op het vlak van nieuwbouw is hij een van de weinigen. “Dat denken we toch. Wel worden er nieuwe scholen en ziekenhuizen gebouwd maar ik heb geen weet van andere bedrijven die bezig zijn met de nieuwbouw van residentiële woningen. En ja, onze gebouwen kunnen opnieuw beschoten worden. Maar wachten we tot het einde van de oorlog of laten we de Oekraïners zien dat we het lef hebben om nu iets te ondernemen? In Mykolaiv is het risico op nieuwe beschietingen groter dan in Hostomel. Daarom hanteren we een andere aanpak. De bevolking kan het bouwafval straks zelf naar een soort van centrale stortplaats brengen waar wij 80 tot 90 procent zullen herwerken tot bouwmateriaal. Ook in de dorpen rondom willen we van die stortplaatsen bouwen. Daar kunnen we dan maandelijks langskomen met een mobiele installatie om het materiaal te verwerken. Bewoners die hun bouwafval brengen, krijgen in ruil vrijwel gratis nieuw materiaal om hun huizen weer op te bouwen.”

In Myrne kijken ze er alvast reikhalzend naar uit.