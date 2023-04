‘Verenigde Staten twijfelen aan slagkracht Oekraïens tegenoffensief’

Aanhoudende problemen met het verzamelen en opleiden van nieuwe troepen, munitie en uitrusting leidden bij de Amerikanen begin februari tot een veel pessimistischere kijk op het offensief dan publiekelijk wordt toegegeven. In het openbaar zeggen zowel de regering-Biden als de Amerikaanse legerleiding dat Oekraïne net een goede kans maakt bij een offensief.

Maar op zijn hoogst zou Oekraïne slechts “bescheiden territoriale winst” kunnen boeken, zo valt in het document te lezen, en die winst zal veel minder spectaculair zijn dan bij de tegenoffensieven in Charkiv en Cherson vorig najaar. Een andere reden voor de pessimistische kijk is de veel sterkere en gelaagde Russische verdedigingsgordel in zowel het oosten als het zuiden van het land.

In de weken nadat het document is opgesteld zouden de hoogste Amerikaanse functionarissen lange gesprekken hebben gevoerd met Oekraïense leiders om hen te proberen te overtuigen hun verwachtingen te temperen. Midden maart zou een ontmoeting hebben plaatsgevonden tussen de Amerikaanse stafchef Mark Milley, minister van Defensie Lloyd Austin, nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan en hun Oekraïense tegenhangers. Ook hebben de VS al samen met de Oekraïense legerleiding meerdere scenario’s voor een offensief gesimuleerd.

Landbrug

Volgens VS-bronnen begon ook Oekraïne door de gesprekken en simulaties in te zien dat er limieten zijn aan zijn voorjaarsoffensief. Zo zou de kans om in de provincie Zaporizja in het zuiden de Russische landbrug tussen de Donbas en Cherson volledig door te steken tot aan de Zee van Azov, bijzonder klein worden geacht. Oekraïne zou dan meer dan 100 kilometer naar het zuiden moeten doorstoten.

De Verenigde Staten zouden wel hopen dat de aanvoer van Russische troepen en materieel via de corridor op zijn minst bemoeilijkt zou kunnen worden, zelfs bij beperkte terreinwinst van Oekraïne. Indien de Krimbrug opnieuw opgeblazen zou worden, zouden de Russen in Cherson en de Krim dan alsnog geïsoleerd kunnen worden.

Nog volgens The Washington Post ontkent een hoge Oekraïense functionaris de informatie in het gelekte document niet. Hij wijst er echter op dat de logistieke moeilijkheden voor Oekraïne gekend zijn: ondanks hun beloftes leveren veel westerse bondgenoten hun materiaal en munitie slechts met mondjesmaat. Daardoor loopt ook de training van nieuwe brigades, en dus het tegenoffensief, vertraging op.

“Iedereen weet dat we weinig munitie hebben - de president en de minister van Defensie praten daar openlijk over”, zegt ook een andere Oekraïense regeringsbron. “En het is sinds november voor iedereen duidelijk dat het volgende tegenoffensief gericht zal zijn op het zuiden, eerst Melitopol en dan Berdjansk. Maar de exacte plaats - dat kunnen we de week ervoor nog veranderen.”