Van Kreminna tot Cherson: dit zijn de belangrijkste brandhaarden aan het Oekraïense front

De strijd in Soledar en Bachmoet en de vele Russische drone- en raketaanvallen trekken alle aandacht. Maar elke dag wordt ook elders in het oosten en zuiden van Oekraïne strijd geleverd. Een overzicht van de belangrijkste brandhaarden langs het front.

1. De strijd in Loehansk: langs de lijn Svatove-Kreminna

Na elf maanden oorlog en vele tegenslagen is het belangrijkste Russische militaire doel nog altijd de inname van de Donbas. Maar na meer dan 100.000 doden en gewonden en de mobilisatie van 300.000 extra soldaten, lijkt het uitroepen van de overwinning in de Donbas, dat bestaat uit de separatistenrepubliekjes Loehansk en Donetsk, verder weg dan ooit.

Sterker nog, in Loehansk is het Oekraïense leger bezig aan een offensief. De Oekraïners boekten in september in de aangrenzende regio Charkiv forse terreinwinst. Het Russische leger sloeg op de vlucht en werd teruggedreven tot aan de grens. Belangrijke plaatsen zoals Izjoem en Lyman werden ingenomen. Sindsdien proberen de Oekraïners verder op te rukken en gebied te veroveren, met name richting het oosten. Ze hebben hun zinnen gezet op aangrenzend gebied in de regio Loehansk.

Loehansk viel in de zomer, na de val van de steden Severodonetsk en Lysytsjansk, volledig in handen van de Russen. Maar ten noorden hiervan proberen de Oekraïners sinds oktober gebied terug te veroveren waar de Russen kwetsbaar zouden zijn. Langs de lijn Svatove-Kreminna voeren beide legers sindsdien dagelijks slag. De strijd gaat moeizaam. Het Oekraïense leger gaat regelmatig in het offensief maar weet nog geen doorbraak te forceren.

Oekraïense soldaten voeren beschietingen uit op Russische troepen in de buurt van Kreminna. Beeld Reuters

Omgekeerd houden de Russen stand, maar slagen ze er niet in om de Oekraïners terug te drijven. De laatste dagen zijn er berichten dat Oekraïense eenheden steeds verder oprukken richting Kreminna, een stadje met zo’n 18.000 inwoners. Volgens de Oekraïners zetten de Russen hier meer en meer ervaren soldaten in, in plaats van gemobiliseerde militairen, om de val van Kreminna te voorkomen.

Als het Oekraïense leger tussen Svatove en Kreminna door de Russische verdediging weet te breken, kan het de strijd dichter bij de provinciehoofdstad Loehansk brengen. “Een belangrijk deel van het Russische Tweede Legercorps, met name de gemobiliseerde soldaten, zal zich dan overgeven”, beweerde de Oekraïense brigade-generaal Oleksii Gromov onlangs. Maar zover is het nog lang niet.

Hoe verbeten er wordt gevochten, bleek deze week opnieuw uit een video die door strijders van de huurlingengroep Wagner op Telegram zou zijn gepubliceerd. Te zien is hoe in een bos bij Kreminna, waar constant geweervuur klinkt, twee Oekraïense soldaten ineen gedoken zitten in hun schuttersputje. Plotseling duiken achter hen Russen op, mogelijk Wagner-militairen. Het tweetal weigert de wapens af te geven waarna ze worden doodgeschoten. De Russen proberen zich vervolgens te verschuilen achter de bomen, maar aan het geweervuur in het bos komt maar geen einde.

Conclusie: ondanks versterkingen uit de regio Cherson en de inzet van gemobiliseerde soldaten kan Rusland de oorlog in Loehansk niet beslechten. Oekraïne is erin geslaagd, na gevoelig terreinverlies in de zomer, de regio opnieuw tot inzet van de strijd te maken.

Russian Reserve Units and VDV Forces including the 76th Guards Air Assault Division have reportedly begun to arrive in the City of Kreminna in an attempt to Counter recent Ukrainian Offensives in the Region. pic.twitter.com/JFYJ2AhSKb — OSINTdefender (@sentdefender) 14 januari 2023

2. De strijd in Donetsk: het gevecht om Bachmoet en Soledar

Proberen de Oekraïners met alle macht de bezette Loehansk-regio binnen te dringen tussen Svatove en Kreminna, bij Bachmoet en Soledar proberen de Russen terreinwinst te boeken in die andere Donbas-regio: Donetsk. Na de volledige inname van Loehansk in de zomer hoopte het Russische leger snel door te stoten om ook heel Donetsk in te nemen. Deze regio is nu nog voor de helft in Oekraïense handen, tot grote onvrede van het Kremlin.

Onder aanvoering van het Wagner-huurlingenleger richtten de Russen het vizier op Bachmoet. De gedachte was dat Bachmoet, dat vóór de invasie zo’n 70.000 inwoners telde, na de verovering kon dienen als springplank voor de bezetting van grote stukken Donetsk.

Met name de inname van de belangrijke steden Slovjansk en Kramatorsk zou dan een stap dichterbij komen. De bezetting van Soledar moest helpen om Bachmoet te omsingelen. Maar de verovering van beide stadjes is een hels karwei gebleken.

Ondanks maandenlange beschietingen en het verlies van veel militairen is de val van Bachmoet nog altijd niet dichtbij. Wagner riep vorige week wel de overwinning uit in Soledar. Op vrijdag leek het Oekraïense leger hier inderdaad verslagen.

Ook om gehuchten en dorpen rond Soledar en Bachmoet wordt al maanden gevochten. De moeizame strijd in dit stukje Donbas heeft opnieuw laten zien dat de Russische eenheden, zowel van het reguliere leger als van Wagner, rammelen aan alle kanten. Strategie en het moreel van de troepen laten nog veel te wensen over.

Voor de Russen is het gevecht om Bachmoet een prestigestrijd geworden. De verovering moet Moskou de overwinning bezorgen in de Donbas waar het Kremlin al maanden naar snakt. De Oekraïners op hun beurt kunnen het zich niet veroorloven om de stad te verliezen. Verlies zal alleen maar vragen oproepen bij de militaire bondgenoten of Kiev, na al die miljarden aan wapensteun, wel in staat is om de Russen te weerstaan en zelfs te verslaan.

Een verwoeste brug in Bachmoet. Beeld AFP

Maar zelfs als de Russen Bachmoet innemen met de hulp van het Wagner-huurlingenleger, is het nog maar de vraag of ze gemakkelijk de andere steden in de Donetsk-regio kunnen veroveren. Want als een leger zoveel moeite heeft om het kleine Bachmoet in te nemen, hoe lang gaat de verovering van grotere steden zoals Kramatorsk dan duren?

De Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War, dat de oorlog nauwgezet bijhoudt, denkt zelfs dat de bloedige strijd om Bachmoet nog een tijdje gaat duren. “De verminderde gevechtskracht en de uitputting van de Russische strijdkrachten zullen voorkomen dat deze aanvallen operationeel belangrijke resultaten opleveren”, aldus het instituut over de Russische belegering van Bachmoet.

Ook meer naar het zuiden, nabij Avdiivka en de provinciehoofdstad Donetsk, zijn de Russen al lange tijd in het offensief. Ze claimen de laatste tijd vooruitgang te boeken maar een diepe inval in Oekraïens gebied is ook hier tot nu toe uitgebleven.

Conclusie: volledige inname van de regio-Donetsk is verder weg dan ooit voor het Russische leger. De Russen hebben veel mankracht en militaire slagkracht opgeofferd in de strijd om twee tamelijk onbeduidende plaatsen, maar het heeft ze geen stap dichterbij een strategische overwinning in de Donetsk gebracht.

Additional before (August 1, 2022) and after (January 10, 2023) #satellite imagery of the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.663700, long: 38.091763), showing homes, schools and buildings that have been destroyed from the month’s long battle and artillery exchanges. pic.twitter.com/0JtVReyeBF — Maxar Technologies (@Maxar) 11 januari 2023

3. De zuidelijke frontlinie

Het devies van de Russen in het zuiden sinds de val van Cherson is: stand houden en zorgen dat de Oekraïners niet verder oprukken naar het zuiden (de Krim) en het oosten (Melitopol).

De Russische defensie houdt tot nu toe stand. Het Oekraïense leger blijft bij Cherson op de westelijke oever van de Dnjepr. Vanuit de oostelijke oever beschieten de Russen, die hun posities versterken, met artillerie en raketten regelmatig de stad. Maar deze aanvallen lijken voornamelijk bedoeld om het Oekraïense leger te waarschuwen voor een nieuw offensief.

Het Russische leger kan zich een nieuw offensief van de Oekraïners in het zuiden niet veroorloven, omdat de regio cruciaal is voor de bevoorrading van de eenheden in de Donbas. Dit gebeurt vooral vanuit de Krim. Ook wordt de zuidelijke sector gebruikt om beschadigd militair materieel af te voeren voor reparatie in Rusland.

Een huis in Cherson dat in brand is gevlogen door Russische beschietingen. Beeld AP

Het gebied is na de val van Cherson en omgeving nog kwetsbaarder geworden voor Oekraïense aanvallen met het Amerikaanse raketsysteem Himars. Omdat de Himars-raketten een bereik hebben van zo’n 90 kilometer, zijn de Russen gedwongen hun logistieke bases dieper het gebied in te verplaatsen. Op hun beurt bestoken de Russische artillerie-eenheden naast Cherson ook Oekraïense posities in de regio’s Zaporizja en Mikolajiv.

Een nieuw Russisch offensief om Cherson weer te veroveren, zit er de komende maanden niet in. Het Oekraïense leger heeft Cherson en omgeving stevig in handen. De Dnjepr vormt ook een groot obstakel voor de Russen om een succesvol tegenoffensief te beginnen: de Oekraïners zijn erin geslaagd de stad onbereikbaar te maken voor de vijand door alle belangrijke verbindingen over de rivier uit te schakelen.

Conclusie: de zuidelijke regio is voor de Russen vanaf de eerste dag van de invasie een probleemgebied geweest. Cherson werd weliswaar snel veroverd maar de hoofdprijs, havenstad Odessa, bleek onbereikbaar voor de Russen. Dat is nog steeds zo. Moskou moet nu zelfs vrezen dat het Oekraïense leger het succesvolle Cherson-offensief gebruikt om de Dnjepr over te steken. Bedreiging van de Krim zou een nachtmerrie zijn voor het Kremlin.

#Ukraine: The Ukrainian special unit "Kraken" damaged a Russian T-90M tank and destroyed a BTR-80 armored personnel carrier and BMP infantry fighting vehicle in Novoselivske, #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/1cq6c4IhQ4 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 30 december 2022

Beeld AP

Beeld AFP