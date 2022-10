Van het materiaalgebruik tot de elektronica: VS ontleden Iraanse kamikazedrones

Ook kwam het eerste luchtverdedigingssysteem in actie dat het Westen had gestuurd om Oekraïne te verdedigen tegen het steeds grotere drone- en raketgevaar van het Russische leger. Restanten van een luchtdoelraket die was afgevuurd door het Duitse Iris-T-systeem werden woensdag gevonden in Kiev. Volgens sommige berichten zou een van de modernste Russische kruisraketten – de Kh-101, die door bommenwerpers wordt afgevuurd – zijn neergehaald.

Het onderzoek van de wrakstukken van de kamikazedrone Shahed 136 wordt door Amerikaanse functionarissen bevestigd in The Washington Post. Het Pentagon kijkt sinds het begin van de invasie met grote belangstelling naar Russische wapens die in handen zijn gevallen van het Oekraïense leger, zoals de modernste Russische tank T-90.

Restanten van een drone, vermoedelijk van Iraanse makelij, liggen op straat in Kiev. Beeld Reuters

Of het Amerikaanse drone-onderzoek plaatsvond in Oekraïne of op een militaire basis in Europa, is niet duidelijk. Door zo veel mogelijk te weten te komen over de Shahed, van het materiaalgebruik tot de elektronica, kunnen de VS kijken hoe de drone het best kan worden neergehaald. Ook wordt bekeken hoe de drone het best gestoord kan worden om hem onschadelijk te maken. Het Oekraïense leger slaagde er ruim een maand geleden voor het eerst in wrakstukken van neergestorte Shaheds in handen te krijgen.

#Ukraine: The recently donated IRIS-T SLM air defense battery from Germany 🇩🇪 is already successfully protecting the skies of Ukraine - the remains of its ground-to-air missile was found by locals today in Kyiv. pic.twitter.com/k3OZSxgDk1 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 19 oktober 2022

Angst inboezemen

Iran wist in 2011 op soortgelijke wijze achter de geheimen te komen van een van de meest geavanceerde Amerikaanse drones. Het Iraanse leger had toen de topgeheime RQ-170 Sentinel onderschept tijdens een spionagemissie. De Iraniërs haalden de stealthdrone helemaal uit elkaar en bouwden hem na. Sindsdien beschikt Teheran over een eigen versie, de Saegheh, die weliswaar kleiner is maar als twee druppels water op de VS-drone lijkt.

De VS en Europa staan onder grote druk om Oekraïne snel te helpen bij de bestrijding van de Russische drones en raketten. De laatste weken gebruikt Moskou met name op grote schaal Iraanse kamikazedrones, die voorzien zijn van een explosief van zo’n 50 kilo, om onder meer energiecentrales uit te schakelen. Ook worden de drones ingezet als ‘terreurwapen’ om de bevolking angst in te boezemen.

Volgens Kiev voerde Moskou in de afgelopen twee weken meer dan tweehonderd drone- en raketaanvallen uit. Doordat de drones laag vliegen, kunnen ze de Oekraïense radar omzeilen. Het Oekraïense ministerie van Defensie claimt talloze Shaheds te hebben neergehaald, op woensdag alleen al 37, maar nog altijd weten genoeg kamikazedrones op hun doelwit in te slaan. Behalve het Iris-T-systeem stuurt het Westen ook het Noors-Amerikaanse luchtverdedigingswapen Nasams naar Oekraïne om drones en raketten te vernietigen.

An even clearer picture of an Iranian-made Shahed-136 used this morning to attack #Ukraine pic.twitter.com/UEiaWAp4nb — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 17 oktober 2022

Vrij kostbaar

De eerste twee van in totaal acht Nasams, geleverd door de VS, moeten in de komende weken aankomen. Met deze wapens kunnen tot op 40 à 50 kilometer en op een hoogte van 20 kilometer vijandelijke raketten en drones worden neergehaald. De luchtdoelraketten zijn vrij kostbaar en het is niet duidelijk hoeveel de Oekraïners er van het Westen krijgen. Als het er niet veel zijn, zal er moeten worden gekozen bij welke Russische aanvallen ze worden ingezet.

Zo maakt de Nasams gebruik van de Amraam-luchtdoelraket, die per stuk zo’n 1,1 miljoen dollar kost. Deze raket werd ontworpen om gevechtsvliegtuigen van tientallen miljoenen dollars uit de lucht te schieten. Als de Oekraïners deze raket gaan gebruiken tegen de vele, vrij eenvoudige kamikazedrones die Rusland inzet, dreigen ze snel door hun voorraad te raken.

Veilig vanuit Rusland

Het Amerikaanse onderzoek moet uitwijzen of de Shaheds niet beter bestreden kunnen worden met andere luchtdoelwapens. De VS besloten in augustus een eenvoudiger systeem, de Vampir, naar het strijdtoneel te sturen. Dit nieuwe luchtverdedigingssysteem werd ontworpen om commando’s en lichte infanterie-eenheden te beschermen. Met een klein lanceersysteem, dat achter op een truck kan worden opgesteld, kunnen luchtdoelraketten worden afgevuurd die aanzienlijk minder kostbaar zijn.

Hoeveel kamikazedrones Rusland heeft ingekocht in Iran is onbekend. Op donderdag zouden er nog eens veertien zijn neergehaald. De Oekraïense luchtmacht claimde woensdag behalve de 36 neergeschoten Shaheds ook vier van de zes gelanceerde Kh-101-kruisraketten te hebben onderschept. Moskou vuurt deze kruisraketten af met Toepolev-bommenwerpers die veilig opereren in het Russische luchtruim.

Kiev heeft nog niet bevestigd of het Duitse Iris-T-systeem een van deze kruisraketten heeft neergehaald. ‘Het is al in gebruik gesteld en het heeft de eerste resultaten laten zien’, was het enige dat een legerwoordvoerder wilde zeggen over het luchtverdedigingssysteem. De Duitse regering heeft toegezegd dat er vier Iris-T’s naar Oekraïne zullen worden gestuurd.