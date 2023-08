Traag maar zeker werd Wagner uitgekleed: ‘Als Poetin hem meteen had omgebracht, zou het een impulsieve beslissing lijken’

De dood van Wagner-leider Prigozjin, oprichter Oetkin en andere prominenten betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het Wagner-imperium. Was de groep te machtig geworden voor Poetin? De president lijkt eropuit om zijn gezag met ijzeren hand te herstellen.

Na een lange stilte heeft Vladimir Poetin donderdagavond voor het eerst gereageerd op het overlijden van de leider van de Wagner-groep Jevgeni Prigozjin. De Russische president biedt volgens persbureau TASS zijn innige deelneming aan aan de familie. “Hij was een getalenteerd zakenman. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er gebeurd is”, aldus Poetin.

Van dat onderzoek hoeven we volgens Rusland-kenner Helga Rottenberg (Raam op Rusland) niet te veel te verwachten. “Waarschijnlijk komt het Kremlin dan met een verklaring dat er een bom aanwezig was op het vliegtuig, of dat het Westen of Oekraïne achter een aanslag op deze ‘Russische held’ zou zitten.”

Voor de voormalige Rusland-correspondent is het inmiddels wel duidelijk: Prigozjin kwam niet om door een noodlottig ongeval, maar door een bewuste daad van het Kremlin.

Als dat inderdaad het geval is, rijst de vraag waarom Poetin hier zo lang mee gewacht heeft. Toen Prigozjin eind juni met zijn Wagner-troepen een gewapende mars hield richting Moskou, noemde Poetin het ‘verraad’ en ‘een dolksteek’ in de rug. Toch leek hij er met een vrijgeleide naar Wit-Rusland verbazend goed vanaf te komen.

Een huurling bij een herdenkplaats. Beeld REUTERS

“Maar als hij hem toen meteen had omgebracht, zou dat als een impulsieve beslissing geleken hebben”, zegt Rottenberg. Paniekvoetbal, met andere woorden. Door hem twee maanden later op een onbewaakt moment om te brengen, is de boodschap des te duidelijker: wraak is een gerecht dat Poetin het liefst koud serveert.

Daarnaast heeft Poetin de voorbije weken mogelijk tijd willen kopen. Tijd om bijvoorbeeld uit te zoeken wie trouw aan hem bleef, en wie de kant van Wagner koos. Zo werd woensdag bekend dat generaal Soerovikin aan de kant geschoven wordt als commandant van de Russische luchtmacht. Sinds de dag van de muiterij werd hij nergens meer gezien. Soerovikin zou op de hoogte geweest zijn van de muiterij en wordt al langer als bondgenoot van Prigozjin gezien. “Er zijn zelfs flink wat vermoedens dat Soerovikin in het geheim een erelid was van Wagner”, zegt Rottenberg.

Het is niet de enige maatregel die Poetin neemt om de tegenstand klein te houden. Het Russische parlement heeft onlangs een wet goedgekeurd waardoor meer geld gaat naar de presidentiële garde, zeg maar het persoonlijke leger van Poetin.

Bovendien leek Poetin bezig de voorbije maanden Wagner beetje bij beetje uit te kleden. De militie moest na de opstand 2.500 ton munitie en 2.000 zware militaire wapens, waaronder tanks en raketten, overdragen aan het Russische ministerie van Defensie, waardoor Wagner meteen een stuk van zijn slagkracht verloor. De troepen werden naar Wit-Rusland verplaatst, waar ze een minder direct gevaar vormden voor het Kremlin. Van de naar schatting 5.000 Wagner-soldaten in Wit-Rusland zouden de afgelopen weken al een kwart vertrokken zijn, uit onvrede over de lagere lonen die ze daar kregen.

Jevgeny Prigozjin. Beeld AFP

Ook in Afrika, waar de Wagner-troepen de afgelopen jaren in dienst van het Kremlin Afrikaanse politieke tegenstanders bekampten, werkte Poetin de voorbije tijd aan een machtstransitie. Zo zoekt Rusland directer contact met staatshoofden in de Sahel, terwijl het ook nieuwe, kleinere privémilities opricht onder toezicht van het ministerie van Defensie. “Het lijkt dat Prigozjin die pogingen probeerde tegen te werken, en mogelijk wilden ze hem daarom nu uit de weg ruimen”, zegt Frederik Mertens, strategisch analist van het The Hague Centre for Strategic Studies.

In de video waarin Prigozjin maandag na maandenlange stilte opnieuw een teken van leven gaf, liet de Wagner-baas weten dat hij opnieuw soldaten rekruteert voor operaties in Afrika. Ook vroeg hij Russische investeerders om geld over te maken aan het Russische huis, een cultureel centrum in de Centraal-Afrikaanse Republiek. “Prigozjin leek dus verder te willen gaan met wat Wagner voor de oorlog in Oekraïne deed”, zegt Mertens. “Misschien is dat voor Poetin de trigger geweest.”

Erfenis van Prigozjin

Voor de Wagner-huurlingen is de dood van Prigozjin een groot verlies. Het Wagner-imperium steunde voor een groot deel op het netwerk, het media-imperium (met onder meer de beruchte trollenfabriek) en de ondernemerskwaliteiten van zijn leider. Bovendien zouden naast Prigozjin ook Wagner-oprichter Dmitri Oetkin en logistiek verantwoordelijke Valeri Tsjekalov omgekomen zijn in de vliegtuigcrash. Als ook de inkomsten opdrogen, betekent dat wellicht het einde van het imperium zoals we het vandaag kennen.

Wat volgt? “Rusland gaat zijn activiteiten in Afrika allerminst verminderen”, zegt Mertens. “Het is voor Rusland de goedkoopste manier om aan grondstoffen te komen en Afrika te destabiliseren, waardoor meer vluchtelingen naar Europa komen.” Dat zal dan weliswaar gebeuren onder striktere controle van het Kremlin zelf. “Poetin zal wel de les getrokken hebben dat Wagner te machtig werd. Dat wil hij niet meer laten gebeuren.”

De Wagner-huurlingen gaan wellicht op in andere milities of in het Russische leger. Op korte termijn lijkt Poetin zijn gezag dus hersteld te hebben. Toch blijft het afwachten wat de erfenis van Prigozjin wordt, zegt Rottenberg. “Als de Oekraïners militaire overwinningen boeken, kan de onvrede weer toenemen. En dan krijgt de mythe van Wagner misschien een tweede leven.”

