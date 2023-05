Terwijl Poetin afwacht, tikt voor Oekraïne de klok: ‘Verwachtingen tegenoffensief worden overschat’

Oekraïne voelt de druk van het Westen om snel succes te boeken in zijn nakende tegenoffensief. Vladimir Poetin lijkt echter een langetermijnstrategie toe te passen.

Beide legers hebben tanks, artillerie en tienduizenden soldaten klaarstaan. Maar één aspect onderscheidt de Oekraïense situatie duidelijk van de Russische: tijd.

Oekraïne ervaart een enorme druk van zijn westerse geldschieters om op de korte termijn militaire successen te boeken. De Verenigde Staten en hun bondgenoten beschouwen het tegenoffensief namelijk als een kritische test die moet bepalen of de wapens, training en munitie die zij de afgelopen maanden met spoed naar het land hebben gestuurd, kunnen leiden tot aanzienlijke vooruitgang.

Als de Oekraïners niet aan de verwachtingen voldoen, riskeren zij de westerse steun te zien afbrokkelen. En dat is een grote bezorgdheid voor topfunctionarissen in Oekraïne. Want zij weten dat, afgezien van kracht en vernuft op het slagveld, de overwinning uiteindelijk afhangt van wie de inspanning het langst wil blijven volhouden, Rusland of het Westen, alsook welke partij meer politieke, economische en industriële macht kan opbrengen, mogelijk jarenlang.

Daardoor heerst in Oekraïne het gevoel dat de klok tikt voor hun oorlogsinspanningen. “In landen die onze partners en vrienden zijn, worden de verwachtingen met betrekking tot het tegenoffensief overschat, zou ik zeggen”, aldus de Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov. “Dat is mijn grootste zorg.”

Maar de druk die Oekraïne ervaart, heeft niet alleen te maken met de verwachtingen op het gebied van militair succes die op dit ogenblik heersen. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten; mochten de Republikeinen winnen, dan zou de volgende regering weleens heel wat minder ondersteuning aan Kiev willen bieden.

Langer tijdschema

De Russische president Vladimir Poetin staat voor zijn eigen uitdagingen, maar er zijn signalen dat hij volgens een veel langer tijdschema opereert. Hij wordt weliswaar gehinderd door economische en militaire beperkingen, maar heeft geen last van de binnenlandse politieke druk die voor Oekraïne de situatie zo onzeker maakt.

Poetin heeft in september al ongeveer 300.000 rekruten gemobiliseerd en legt de basis voor een mogelijke nieuwe mobilisatieronde. Hij heeft de wet gewijzigd zodat de Russische autoriteiten mannen kunnen oproepen door hen online een ‘digitale oproep’ te sturen.

Leden van de 59de Oekraïense Gemotoriseerde Brigade vuren met een houwitser op Russische stellingen in de regio Donetsk. Beeld TYLER HICKS / NYT

In privégesprekken heeft minister van Defensie Sergej Sjojgoe verklaard bereid te zijn een lange inspanning te leveren. Hij beloofde meer mobilisaties uit te voeren indien nodig en benadrukte dat Rusland in staat is tot 25 miljoen mannen in de gevechtsleeftijd op te roepen.

De Russische economie staat onder toenemende druk en de defensiesector heeft het, net als die van westerse landen, moeilijk om voldoende materieel voor het front te leveren. Er zijn tekenen van sluimerende bezorgdheid over het Oekraïense tegenoffensief. Vrijdag hekelde Jevgeni Prigozjin, leider van de huurlingengroep Wagner, de Russische militaire leiding vanwege een gebrek aan munitie en dreigde zijn troepen binnen enkele dagen terug te trekken uit de gevechten in de felbevochten stad Bachmoet.

Maar Poetin heeft de oorlogsinspanning gedefinieerd als een topprioriteit, een operatie van cruciaal nationaal belang. Hij vertelde de Russen in een nieuwjaarstoespraak dat “we alleen maar moeten vechten, alleen maar doorgaan” tegen westerse democratieën die uit zijn op de vernietiging van Rusland.

“Ik denk zeker dat het Kremlin de inschatting maakt dat Rusland veerkrachtiger is dan het Westen”, stelt Thomas Graham, een vooraanstaand medewerker van de Council on Foreign Relations. Hij was van 2004 tot 2007 werkzaam in de Nationale Veiligheidsraad als senior director voor Rusland. “Ze denken wel degelijk na over electorale cycli”, zegt Graham. “Wie weet wat er in 2024 in de Verenigde Staten gaat gebeuren? Het is niet duidelijk welk standpunt het Amerikaanse volk op de lange termijn zal innemen. Ik denk dat het Kremlin en Poetin geloven dat in dat opzicht de tijd aan hun kant staat.”

‘Een van de vele fasen’

De Oekraïense leiders, op het punt te beginnen aan het tegenoffensief, proberen vertrouwen uit te stralen, maar ook niet te veel. Als ze te ambitieus lijken, zouden ze de angst kunnen aanwakkeren dat Rusland zou kunnen reageren met een tactische nucleaire aanval. Als ze daarentegen te bescheiden lijken, ontstaat de kritiek dat miljarden euro’s aan militaire hulp aan Oekraïne voor niets zijn uitgegeven.

Oekraïense functionarissen wijzen op de aanzienlijke successen die zij al hebben geboekt. Zo hebben ze het Russische leger vorig jaar gedwongen zich uit Kiev terug te trekken, is het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de Moskva, tot zinken gebracht en heeft men afgelopen najaar in twee tegenaanvallen duizenden vierkante kilometers grondgebied heroverd.

Mensen lopen over een gebarricadeerd pad in een park in Kiev. Beeld NICOLE TUNG / NYT

“Nu is de wereld klaar voor de volgende fase van deze wedstrijd, als we een sportmetafoor mogen gebruiken”, zegt Reznikov. “We hebben veel supporters die voor ons juichen. Ze wachten op de volgende fase van de wedstrijd. Maar voor ons is het geen sportwedstrijd. Voor ons is het een serieuze uitdaging. Voor ons gaat het om de levens van onze soldaten.”

Hij stelt verder dat de operatie moet worden gezien als onderdeel van een groter geheel. “Voor mij wordt elk succes tijdens deze oorlog een nieuwe fase, een nieuwe stap op weg naar de overwinning,” aldus Reznikov. Het tegenoffensief, zo zegt hij, zal “slechts een van de vele fasen” van de oorlog zijn.

Militaire analisten hebben vermoedens wanneer de periode van verkennende aanvallen, schijnbewegingen en langeafstandsaanvallen in de openingsfase van het offensief zal plaatsvinden. De aantasting van de gevechtscapaciteiten van het Russische leger zal even belangrijk zijn als de herovering van grondgebied, zegt Reznikov. De Oekraïners zien dat hun vijand zijn offensieve vermogen heeft opgebruikt en graag een gevechtspauze inlast om tijd te winnen voor herbewapening en de voorbereiding van een nieuwe aanval.

Focusverlies

Ondanks de Oekraïense bezorgdheid over afnemende westerse steun zijn zijn bondgenoten tot nu toe vastberaden gebleven. Zij hebben honderden miljarden euro’s aan wapens en hulp toegezegd, Oekraïense soldaten getraind, sancties opgelegd en, in verschillende mate, hun economieën onafhankelijk gemaakt van Russische energie. Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft gezegd dat het bondgenootschap zich klaar moet maken om Oekraïne lange tijd te steunen en heeft een voor juli geplande top in Litouwen aangewezen als een moment om die verbintenis te formaliseren.

President Joe Biden heeft beloofd Oekraïne te steunen “zo lang als nodig is” en zou later dit jaar om een aanvullend steunpakket voor Oekraïne kunnen vragen, ongeacht de uitkomst van het tegenoffensief. Ambtenaren van de regering verwachten de steun van beide partijen in het Congres te behouden.

Maar er komt een presidentsverkiezing aan die de Amerikaanse steun voor Oekraïne zou kunnen verstoren, vooral als de Amerikanen de Republikeinse koploper Donald Trump kiezen. Trump heeft de steun van Biden aan de Oekraïense strijdkrachten bekritiseerd en zei dit jaar in een interview met Fox News dat Poetin “uiteindelijk heel Oekraïne zal overnemen”.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky (links) en Amerikaans president Joe Biden (rechts) tijdens het bezoek van Biden aan Kiev op 20 februari 2023. Beeld DANIEL BEREHULAK / NYT

“In Oekraïne begrijpen we dat we een tekort aan tijd en munitie hebben”, zegt Volodymyr Arjev, een parlementslid van de Oekraïense partij Europese Solidariteit. “De financiële hulp van de Europese Unie en de G-7 lijkt niet eindeloos te zijn.”

In landen als Syrië en Libië heeft Poetin jarenlang misbruik gemaakt van de neiging van westerse regeringen om hun focus te verliezen of prioriteiten te verschuiven als het gaat om buitenlandse zaken. “Rusland hoopt nu dat de piek van de westerse militaire steun rond de zomer zal zijn”, en dan zal verdwijnen, zegt Michael Kofman, directeur Ruslandstudies bij CNA, een onderzoeksinstituut in Virginia.

Slepend conflict

De oorlog duurt inmiddels meer dan 14 maanden, een jarenlang slepend conflict wordt daardoor almaar waarschijnlijker. Eenmaal een oorlog meer dan een jaar duurt, duurt hij gemiddeld meer dan tien jaar, aldus het Center for Strategic and International Studies in een analyse op basis van gegevens over conflicten sinds 1946.

Poetin heeft weinig reden om de oorlog nu te beëindigen, tenzij hij daartoe wordt gedwongen, aangezien de voortzetting ervan hem helpt de macht te behouden. Dat zegt Andrea Kendall-Taylor, senior fellow bij het Center for a New American Security en voormalig plaatsvervangend nationaal inlichtingenofficier voor Rusland en Eurazië. Onderhandelingen na een militaire nederlaag zouden op capitulatie lijken en hem thuis kwetsbaarder maken, stelt ze.

“Zelfs als Oekraïne enorm succesvol is in zijn komende tegenoffensief zal hij niet gedwongen kunnen worden tot een onderhandelingsakkoord”, zegt Kendall-Taylor. “Hij heeft alle reden om ondanks alle uitdagingen de gevechten voort te zetten.” De enige uitzondering is als Poetin uit de onderhandelingen kan komen met iets wat hij op het thuisfront in voldoende mate kan verkopen als een overwinning, zegt ze.

Slechts 7 procent van de autoritaire leiders met regeringen zoals die van Rusland zijn afgezet tijdens een conflict dat onder hun toezicht begon. Dat ontdekte Kendall-Taylor in een analyse van conflicten sinds 1919, die ze samen met politicoloog Erica Frantz uitvoerde. “Leiders die een oorlog beginnen worden zelden afgezet zolang de oorlog voortduurt”, aldus Kendall-Taylor.

Leden van de 59de Oekraïense Gemotoriseerde Brigade vuren een houwitser af op Russische stellingen in de regio Donetsk. Beeld TYLER HICKS / NYT

Sommige analisten geloven dat Poetins inschatting van de situatie zou kunnen veranderen als het Oekraïense tegenoffensief erin slaagt de Krim te bedreigen. “Peilingen laten zien dat de status van de Krim het enige is waarover de Russische bevolking niet bereid is te onderhandelen”, aldus Max Bergmann, directeur van het programma Europa, Rusland en Eurazië aan het Center for Strategic and International Studies. “Als de Krim wordt gebombardeerd, dan is dat een mislukking voor hem. Ik denk dat dat veel zou kunnen veranderen.”

Poetin staat waarschijnlijk ook onder druk die voor de buitenwereld niet te zien is. In een autoritair systeem zijn bedreigingen voor de stabiliteit van een regering vaak onvoorspelbaar. Graham zegt dat Poetin veiligheids-, zakelijke en politieke elites heeft die hij aan zijn kant moet houden, waarbij hij opmerkt dat “het verkeerd is te veronderstellen dat Poetin op dit moment gewoon alles kan doen wat hij wil”.

Graham: “Er zijn machtsinstellingen en machtscentra die je moet beheren, controleren en op een bepaalde manier domineren als je het spel wilt kunnen blijven spelen.”