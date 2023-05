Terwijl Oekraïne lenteoffensief voorbereidt, krijgt Poetin zware tegenslagen te verduren: ‘Hij vindt dit blijkbaar oké’

Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne met verschillende problemen te kampen gekregen, waarvan vele tot nu toe niet opgelost raken. De vastberadenheid van Russisch president Poetin wordt er echter niet minder om. ‘Moskou heeft alle ruimte om deze criminele oorlog voort te zetten.’

Boven het Kremlin zijn drones ontploft. Russische militaire vliegtuigen storten neer voordat ze het Oekraïense luchtruim bereiken. Een Russische huurlingenbaas lanceert de ene na de andere scheldtirade, waarin hij beweert dat corrupte Russische generaals die “allemaal naar dure parfum stinken” soldaten de dood in sturen. En het langverwachte Oekraïense tegenoffensief moet dan nog op gang komen.

Het zijn moeilijke weken voor de Russische president Vladimir Poetin. De moeilijkheden waarmee het Russische leger al sinds het begin van de oorlog kampt, lijken nu nog ernstiger te worden: beperkte middelen, een ongeorganiseerde verdediging, verdeeldheid in de gelederen.

Al deze problemen dreigen te ontsporen. En als gevolg daarvan komt wat een paar weken geleden nog een zeldzaam Russisch succes leek te worden, namelijk een overwinning in de felbevochten stad Bachmoet, in het gedrang.

Hoewel de Russische strijdkrachten nog steeds hevig vechten binnen de stadsgrenzen, hebben zij zich teruggetrokken uit posities aan de randen van Bachmoet. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Rusland tevens twee kolonels verloren in de strijd om de stad. Jevgeni Prigozjin, de leider van de huurlingengroep Wagner, die van de verovering van Bachmoet zijn hoofddoel heeft gemaakt, heeft op sociale media beschimpingen geuit aan het adres van het Russische leger. Hij beschuldigt de leiding ervan zijn troepen onvoldoende te bevoorraden en zegt dat de soldaten van het reguliere leger hun posities op de flanken van Wagner hebben verlaten.

Russisch minister van Defensie Sergej Sjojgoe (links). Beeld ANP / EPA

De publieke vete tussen Prigozjin en het ministerie van Defensie - en Poetins kennelijke onvermogen of onwil om die te stoppen - wakkert twijfels aan over het vermogen van Moskou om succes te boeken op het slagveld. Coördinatie tussen ongelijksoortige eenheden op het terrein is immers van cruciaal belang. Het Russische leger heeft zich al meerdere malen moeten terugtrekken en is sinds vorig jaar grotendeels vastgelopen langs de bijna 1.000 kilometer lange frontlijn.

Vrijgeleide

“Iets wat Poetin helpt de macht te behouden, is het feit dat er verschillende facties zijn, en dat die facties met elkaar concurreren”, aldus Rob Lee, onderzoeker bij het Foreign Policy Research Institute. “Dat is misschien logisch in de politiek, maar zeer schadelijk voor een militaire operatie.”

De uitdaging waar Poetin voor staat, reikt verder dan het slagveld; hij heeft het moeilijk om zijn eigen publiek en de Russische elite ervan te overtuigen dat hij competent en zelfverzekerd is. Een prominente Russische zakenman in Moskou, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, zegt dat Prigozjin de regering “compleet incompetent, hersenloos en idioot laat overkomen, en het lijkt er steeds meer op dat dat ook zo is.”

Maar de zakenman zegt, in navolging van analisten in het Westen, dat hij niet ziet hoe Prigozjins capriolen, of dramatische incidenten zoals de mysterieuze explosies boven het Kremlin op 3 mei, Poetins oorlogsinspanningen zouden kunnen tegenhouden. Hij en zijn collega’s bereiden zich voor op een oorlog die wel eens jaren zou kunnen duren, zo zegt hij, ook al staan ze er niet achter.

Russisch president Vladimir Poetin. Beeld ANP / EPA

Analisten stellen dat het incorrect is om het disfunctionele Russische leger, het interne gekibbel en de hoogoplopende spanningen te interpreteren als een signaal dat Poetin op politiek vlak voor ernstige hindernissen zal komen te staan als hij doorgaat met de oorlog. Potentiële obstakels zijn daarentegen veeleer van economische aard, en zullen vooral te maken hebben met de militair-industriële capaciteit van het land en wanbeheer op het slagveld.

“Er is zoveel aandacht voor breuken en potentiële bronnen van instabiliteit in Rusland dat ons vermogen om te zien wat er allemaal voor continuïteit en veerkracht zorgt afgenomen is”, aldus Andrew S. Weiss, vice-voorzitter van de studieafdeling bij de Carnegie Endowment for International Peace. Weiss merkt op dat het beleid van de leiders in het autoritaire, van bovenaf opgelegde systeem van Rusland niet de goedkeuring van de bevolking nodig heeft, zoals in een democratie. “Ze hebben alle ruimte om de criminele oorlog voort te zetten”, zegt hij.

Poetin, die loyaliteit boven alles stelt, lijkt bereid om onderling gekibbel tussen zijn militaire leidinggevenden te slikken zolang die hem niet persoonlijk bedreigen. Onder de Russische elite lijken bedrijfsleiders gewend te zijn geraakt aan het idee van een jarenlange oorlog; zij hebben hun bevoorradingsketens, alsook hun eigen consumptie- en reispatronen, aangepast aan de westerse sancties.

Bij het bredere publiek geeft een alomtegenwoordig gevoel belegerd te zijn door een machtige externe vijand - een boodschap die dagelijks op de staatstelevisie wordt herhaald - Poetin een vrijgeleide om de strijd voort te zetten. Zelfs bij tegenslagen.

De Russische president blijft ervan overtuigd dat hij zowel Oekraïne als het Westen kan verslaan, zo stellen westerse functionarissen en analisten, alsook Russen die hem kennen. Maar niets wijst erop dat Poetin binnenkort zal zegevieren.

De recente Russische tegenslagen deden zich voor terwijl de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, naar Berlijn, Parijs en Londen reisde en van zijn Europese bondgenoten nieuwe toezeggingen voor militaire steun kreeg. Zijn succes wijst erop dat de westerse steun voor Oekraïne misschien wel beter standhoudt dan Poetin denkt.

De toegenomen steun van westerse geldschieters begint Oekraïne winst op te leveren op het slagveld, een andere uitdaging voor Moskou. Door de Verenigde Staten geleverde Patriot-raketbatterijen bieden betere bescherming tegen Russische aanvallen op Kiev, en kruisraketten met groot bereik uit het Verenigd Koninkrijk stellen de Oekraïense troepen in staat verder achter de Russische linies toe te slaan.

Russische media hebben ook gemeld ook dat er zondag vier Russische vliegtuigen neergestort of neergehaald zijn boven de westelijke regio Brjansk, die grenst aan Oekraïne. Dat is een aanzienlijke slag voor de Russische luchtmacht.

Opruiende retoriek

Maar geen enkele ontwikkeling heeft de afgelopen dagen meer aandacht getrokken dan de opruiende retoriek van Prigozjin, die nieuwe grenzen overschreed met zijn kritiek op Poetin. En op een gegeven moment suggereerde hij dat het Russische volk het heft in eigen handen zou kunnen nemen als de militaire leiding van het land niet verandert.

Een deel van Poetins probleem komt voort uit de verschillende doelstellingen op het slagveld die zijn militaire leidinggevenden hebben. Lee merkt op dat Prigozjins doel, koste wat het kost Bachmoet innemen, verschilt van de prioriteiten van het Russische Ministerie van Defensie. Dat moet zijn middelen rantsoeneren en daarnaast rekening houden met andere punten langs het front die onder druk kunnen komen te staan van een Oekraïens tegenoffensief.

“De hele oorlog lang”, aldus Lee, “is er een probleem met de eenheid van commando, en Poetin vindt dat blijkbaar oké, maar het heeft een aantal problemen veroorzaakt.” Het is niet duidelijk of reguliere Russische militaire eenheden Wagner te hulp zouden komen, of andersom, mochten ze geconfronteerd worden met een Oekraïense aanval, zo stelt hij.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Beeld AP

Prigozjin probeert al sinds oktober de stad onder controle te krijgen en maakt van Bachmoet een heilige graal voor beide partijen. Hij prijst zijn particuliere strijdmacht - bestaande uit huurlingen, veteranen en uit Russische gevangenissen gerekruteerde veroordeelden - aan als superieur aan het reguliere Russisch leger, dat in zijn ogen onder leiding van incompetente figuren staat.

Prigozjin wilde de Oekraïense stad innemen tegen 9 mei, de feestdag waarop de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd. Toen zijn troepen moeite hadden om de deadline te halen, begon hij in schokkende video’s de Russische militaire leiding onder vuur te nemen en beschuldigde hij hen ervan zijn mannen niet van voldoende munitie te voorzien.

De opnames hebben veel aandacht getrokken. Op een keer trok Prigozjin bijvoorbeeld van leer tegen de Russische generaals wijzend naar een stapel bebloede lijken van zijn manschappen. Zijn opmerkingen over het Russische leger zijn hoogst opvallend gezien het feit dat mensen in heel Rusland vervolging, boetes en gevangenisstraffen riskeren als ze zich negatief over de oorlog uitlaten of de Russische strijdkrachten “in diskrediet brengen”.

In een recente video zei hij dat het Russische leger onder leiding staat van mensen die alleen maar blinde trouw eisen, en dat dit een probleem is dat moet worden aangepakt. “Anders lost het Russische volk het op een dag zelf op”, aldus Prigozjin.

In een andere video leek hij Poetin te viseren. In navolging van een door critici gebruikte bijnaam voor de Russische president vroeg hij retorisch wat er met Rusland zou gebeuren als de “opa” die dacht dat alles goed ging op het slagveld een “complete ezel” zou blijken te zijn. Later suggereerde hij dat hij een Russische topgeneraal bedoelde, niet Poetin.

The Washington Post, die zich beroept op uitgelekte documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst, meldde zondag dat de huurlingenbaas had aangeboden Russische militaire posities aan het front aan Oekraïne te onthullen als het land ermee instemde zich terug te trekken uit het gebied rond Bachmoet. Prigozjin ontkende het bericht en noemde het een “hoax”. Hij suggereerde dat machtige mensen in Rusland, jaloers op de prestaties van zijn strijdmacht, valse informatie over hem zouden verspreiden.

Tot dusver heeft het Kremlin geen ontevredenheid geuit over de manier waarop Prigozjin spreekt en zich gedraagt, aldus Tatjana Stanovja, een onderzoeker bij het Carnegie Russia Eurasia Center. Ze merkt op dat wanneer iemand Poetin boos maakt, dat meestal wel bekend raakt. Het gedrag van Prigozjin brengt aanzienlijke kosten en risico’s met zich mee, zegt ze, maar de Russische president vindt kennelijk dat het tot nu toe binnen de grenzen van het aanvaardbare valt.

Ze ziet de huurlingenbaas ook niet als een politieke bedreiging, ook al maakt Prigozjin naam bij een deel van het Russische publiek. “Ik zie Prigozjin niet als een politiek probleem voor Poetin persoonlijk”, aldus Stanovaja.

Voor de bureaucraten ligt het volgens haar anders. Stanovaja: “Ze kijken allemaal naar Prigozjin en ze zijn allemaal in shock. Voor Poetin is het geen probleem.”