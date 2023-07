Tegenoffensief in hogere versnelling: ‘Als Rusland geen troepen meer heeft in het achterland, kan Oekraïne snel oprukken’

Het Oekraïense tegenoffensief komt nu écht op gang, zeggen Pentagon-bronnen. Die melden dat Oekraïne al zijn reservetroepen in de strijd gooit. Maar lukt het ook om een doorbraak te forceren?

Welke aanvallen zijn er geweest?

“Dit wordt de grote test”, zeggen bronnen aan de Amerikaanse krant New York Times. De krant ving bij functionarissen in het Pentagon op dat het grootse deel van de Oekraïense militairen die in het Westen een opleiding kregen, zijn ingezet aan het front. Kiev zou haast willen maken om een grote doorbraak in het zuidoosten te forceren. Vandaar zouden ze richting de Krim kunnen oprukken.

Het Russische ministerie van Defensie bevestigt alvast dat er zware gevechten aan de gang zijn. Igor Konasjenkov, de woordvoerder van het ministerie, spreekt over een “massieve” aanval bij het stadje Orichiv. Oekraïense troepen, versterkt door gepantserde voertuigen en tanks, zouden er op de Russische posities zijn afgestormd.

Nog iets zuidelijker, bij het frontdorpje Robotyne, zijn Oekraïense troepen eveneens in het offensief gegaan. Het Russische ministerie van Defensie beweert dat de aanvallen zijn afgeslagen, maar volgens het Institute for the Study of War is er wel degelijk een kleine doorbraak geweest.

Is dit nu echt het grote offensief?

Dat is moeilijk te zeggen. Oekraïne heeft twaalf brigades klaargestoomd voor de strijd, maar tot voor kort waren er nog maar enkele ingezet. Als de Pentagon-functionarissen beweren dat de meerderheid van die troepen nu alsnog naar het front wordt gestuurd, dan kan het niet anders of het grote offensief is losgebarsten.

Militair historicus Tom Simoens (Koninklijke Militaire School) houdt een slag om de arm. “Het lijkt me iets te vroeg om dit te besluiten”, zegt Simoens. “Maar het is wel duidelijk dat we een versnelling zien in de Oekraïense acties. Ook elders in het zuiden, bij het dorpje Staromajorske, hebben de Oekraïense troepen vooruitgang geboekt. Maar de hele situatie is op dit moment nog heel wazig. Misschien is de aanval bij Orichiv niet meer dan een storm in een glas water.”

Wat zijn de grote doelen?

Ook al is het dus nog afwachten wat deze aanvallen precies betekenen, toch zijn de grote assen van het Oekraïense offensief wel al min of meer duidelijk. De gevechten rond Orichiv en Robotyne kaderen in een grote doorbraak die Oekraïne in het zuiden wil realiseren. Volgens de Amerikaanse functionarissen is het grote doel van de hoofdstrijdmacht om op te rukken naar Tokmak en Melitopol. Als het Oekraïense leger deze stad in handen krijgt, staat het bijna aan de kust, voor de Zee van Azov.

“Vandaar uit kan het met Himars-raketten de Krim onder vuur nemen”, zegt Simoens. “De andere as ligt dus iets meer naar het oosten en loopt langs Velyka Novosylka. Ook langs daar zou het Oekraïense leger kunnen doorstoten om Marioepol te bereiken. De Oekraïners zullen afwachten welke as het meeste succes heeft en dan daarop inzetten.”

Oekraïense soldaten in Bachmoet. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Als de Oekraïners erin slagen om de kust te bereiken, dan snijden ze het Russische leger in twee. De afgesloten Russische soldaten ten noorden van de Krim zouden dan heel kwetsbaar worden, omdat het Russische leger hen dan nog nauwelijks kan bevoorraden.

Behalve in het zuiden, wordt er ook nog steeds in het oosten gevochten om Bachmoet. Als Oekraïne door deze ‘poort tot de Donbas’ breekt, ligt de weg naar het oosten open. “De Russen hebben bij Bachmoet minder tijd gehad om mijnen te leggen”, zegt Simoens. “Dus het is makkelijker voor de Oekraïners om daar door te stoten.”

Wat zijn de grote obstakels?

Simoens heeft het belangrijkste obstakel al genoemd: mijnen. De Russen hebben zich flink voorbereid op het Oekraïense offensief. Hele gebieden liggen bezaaid met mijnen tegen tanks en soldaten. Als de Oekraïners erin slagen zich een weg te banen door deze mijnenvelden, botsen ze nog steeds op de bunkers en loopgraven die de Russen hebben uitgebouwd.

De grote onbekende factor is volgens Simoens hoe sterk de Russische eenheden in deze versterkte posities nog zijn. Degenen die de aanvallen bij Orichiv en Robotyne moeten afslaan, zitten al maanden aan het front. Dat blijkt ook uit de analyse van het Institute for the Study of War.

“We zien dat de Russen hun eenheden niet roteren”, zegt Simoens. “Als het Russische leger geen manschappen meer heeft om de stellingen in het achterland te bemannen, kan het Oekraïense leger snel oprukken. Maar we weten niet in welke mate de Russische reserves al zijn opgebrand.”

Komt er wel een doorbraak?

Het is afwachten wat de uitkomst is van de huidige gevechten. De Oekraïense legerleiding hoopte bij de start van het offensief begin juni al om door de Russische linies te walsen. Maar door de krachtverhoudingen op het slagveld moest ze daarvan afzien. Sindsdien probeert ze dus vooral om de Russen met kleinere acties uit te putten. De vraag is of deze gevechten een trendbreuk betekenen.

Het is ook niet zeker dat de Amerikaanse functionarissen helemaal de waarheid spreken. Simoens twijfelt of alle troepen nu al in de strijd zijn geworpen. “Volgens mij houden ze nog steeds troepen achter de hand om ergens een doorbraak te forceren”, zegt Simoens. “Maar ik merk wel dat de politieke druk uit het Westen toeneemt om dat te doen. De Oekraïners hebben nog twee maanden tijd voor het regenseizoen in november aanbreekt. Ben ik zeker dat het gaat lukken? Nee, maar het kán wel nog.”