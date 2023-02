‘Speelde Oekraïne paniekvoetbal, of weten ze meer?’: militair expert over kansen op Russisch offensief

Het regende vrijdagochtend opnieuw raketten op Oekraïne. Is het horrorscenario voor Oekraïne van start gegaan: de massale Russische troepenontplooiing terwijl Kiev zelf nog op Europese wapens wacht? ‘Qua timing zou dat een beetje vreemd zijn’, zegt militair historicus Tom Simoens (Koninklijke Militaire School).

Wat is er aan de hand in Oekraïne?

Simoens: “Eigenlijk is dit een voortzetting van wat we al sinds december zien: dat Rusland het initiatief weer in handen heeft genomen. Je ziet zowel in het zuiden als in het noorden dat Rusland stevig op de frontlinie duwt. Niet dat die gigantisch verschuift, maar tot voor enkele maanden was dat omgekeerd.

“Dat wil niet zeggen dat Oekraïne nu geconfronteerd wordt met het grootste Russische offensief ooit. Maar je ziet wel dat Oekraïne geen terrein meer kan veroveren. De frontlijn gaat al enkele weken heel traag in de richting van het westen, met de bedoeling Loehansk en Donetsk te veroveren.”

Wat moeten we daarvan maken?

“Er zijn verschillende mogelijke verklaringen. Qua timing is het een beetje vreemd om nu het grootste Russische offensief ooit te verwachten. In maart en april komt er opnieuw een periode met veel modder, zoals we zagen in het najaar. Dan zullen operaties op het terrein weer moeilijker verlopen. Daarom dat het grote Russische offensief nu vreemd zou zijn. Rusland riskeert dan om binnen een maand de pauzeknop te moeten induwen. Ook zien we nog geen tekenen van grote troepenconcentraties of 20.000 projectielen die dagelijks afgevuurd worden.

“Heeft de timing van de raketten en drones deze week te maken met de promo-tour van Oekraïens president Volodymyr Zelensky in Europa? Hij heeft daarbij toch punten gescoord, is de analyse. Dat kan zeker.

“Er zijn ook analisten die beweren dat Oekraïne wel degelijk het initiatief blijft hebben, bijvoorbeeld door ervoor te kiezen in het defensief te gaan. Het kan dat Oekraïne er nu voor kiest om het Russische leger te laten aanvallen, hen terreinwinst te laten boeken en zelf enkele sterkere eenheden achter de hand houdt om nadien een beslissende slag uit te delen. Dat is theoretisch mogelijk. Maar ik ben er niet zo van overtuigd.

“Mogelijk houdt het Oekraïense leger nu wel enkele eenheden weg van het front om ze op te leiden en is het de bedoeling van Rusland om een potentieel lenteoffensief van Oekraïne te verstoren. Dat het land nu gedwongen wordt om reserves in te zetten die het in de lente en zomer had willen gebruiken, nadat de dooi en bijkomende modderperiode voorbij zijn.”

Een andere analyse is dat Rusland nu wel degelijk zijn slag probeert te slaan, voordat de Europese wapens aan Oekraïne geleverd kunnen worden.

“Dat is een andere mogelijkheid, inderdaad. Op korte termijn zou je inderdaad kunnen zeggen dat het voor Rusland beter is dat ze proberen op te rukken voor wapentuig als Bradleys, Marders, Strykers en tanks er zijn. Nu, ik heb geen glazen bol, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat we spectaculaire Russische offensieven moeten verwachten die 50 kilometer door de Oekraïense linies breken. Dat kan het Russische leger vandaag gewoon niet. Ik zie nu zowel uit het zuiden als het noorden van Oekraïne filmpjes van bijna amateuristische Russische aanvallen die gestopt worden door artillerie en antitankwapens. Dus echt grote pijlen zou ik de komende tijd niet meer tekenen op een kaart - langs beide kanten niet, overigens.

“Op lange termijn speelt het aanslepen van het conflict ook in het voordeel van Rusland. Zolang de kaarten liggen zoals nu zal Oekraïne geen lid worden van de Europese Unie of NAVO. Misschien treedt er oorlogsmoeheid op en zal de westerse steun voor Oekraïne beginnen afbrokkelen omdat het niet vooruitgaat.”

Een paramedicus op een pantserwagen in Kreminna. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

De Oekraïense gouverneur van Loehansk zegt dat er wel meer Russische troepen aan het front arriveren. Gelooft u hem niet?

“Ik laat mij vertellen door mensen die meer lijntjes hebben lopen naar het terrein dat dat nog niet het geval is. Dus ik weet niet of de Oekraïense boodschap paniekvoetbal is of dat ze gewoon meer weten dan wij.

“Wat wel zo is: we mogen ons niet te veel laten leiden door anekdotes over de Russische mobilisatie die spaak loopt. Ik denk dat die op termijn wel zal slagen. Maar dat zal misschien meer druppelsgewijs zijn. Dus Rusland zal niet in staat zijn om van vandaag op morgen 100.000 manschappen op het terrein te brengen. Dat zal nog enige tijd kosten.”

Rusland zal dan kunnen teren op die overvloed aan soldaten. Oekraïne niet.

“Dat is absoluut juist. Ik denk dat we in 2023 een strijd gaan zien tussen Russische kwantiteit - de hoeveelheid soldaten - en Oekraïense kwaliteit - in de vorm van Europese wapens en opleidingen voor Oekraïense soldaten. Ik denk niet dat we veel verfijnde oorlogsvoering moeten verwachten van het Russische offensief.”

Bij de aanvallen vrijdagochtend zouden twee raketten op 35 kilometer van het Roemeense en dus NAVO-luchtruim gepasseerd zijn. Het bewijs dat een klein vonkje nog altijd kan zorgen voor escalatie?

“Neen, dat denk ik niet. Ik denk dat het Westen daar redelijk pragmatisch in zou zijn. De vorige keer in Polen bleek het roekeloos afweergeschut te zijn dat voor burgerslachtoffers had gezorgd. Maar zelfs al was dat een Russische raket: ik denk niet dat de Europese Unie of NAVO nu bereid zouden zijn om een volledige oorlog tegen Rusland af te kondigen. Daar is niemand bij gebaat.”