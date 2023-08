Sirenes of niet, in havenstad Odessa blijven Oekraïners naar het strand gaan

Odessa beleeft zijn zwaarste weken sinds het begin van de oorlog. De haven, die al stilgevallen was, is ernstig geraakt. Tegelijk is de stad nog de enige plek in Oekraïne voor een strandvakantie. En dus zitten de terrassen vol.

Beduusd loopt priester Konstantin door de kathedraal die hij als zijn tweede thuis beschouwde. De engelen uit de plafondschilderingen zijn naar beneden gestort, iconen van heiligen zijn doorzeefd met scherven. De gaten in de muren zijn zo groot dat de zeewind door het opengereten gebedshuis waait.

“Jezus zei dat we moeten leren om te vergeven, want boosheid is als een worm in een appel: het maakt je rot van binnen”, zegt priester Konstantin. “Maar toen ik dit zag, voelde ik boosheid.”

Van vergevingsgezindheid is in Odessa weinig over, nu de stad zijn zwaarste weken beleeft sinds het begin van de oorlog. Eind juli heeft het Russische leger de beschietingen op de stad sterk opgevoerd. Ernstig geraakt is de haven, de reden voor het bestaan van Odessa. Maar ook de historische binnenstad, werelderfgoed vanwege de 19de-eeuwse theaters, pakhuizen en paleizen, wordt niet gespaard door Rusland: ruim tweehonderd gebouwen, waaronder de kathedraal en het geliefde Huis der Wetenschappers, zijn beschadigd.

“Rusland heeft begrepen dat Odessa niet de hoofdstad van het Russische zuiden gaat worden”, zegt Oleksandr Babitsj, een historicus die boeken schrijft over de stad en er rondleidingen geeft. “Nu kan Odessa ze niets meer schelen.”

De zwaar beschadigde kathedraal. Beeld © DANIEL ROSENTHAL

Aan het begin van de grootschalige invasie rekende de Russische president Vladimir Poetin erop dat zijn leger door Oekraïners verwelkomd zou worden met brood en zout, een teken van gastvrijheid in Slavische landen. Toch zeker in Odessa, Russischtalig en gebouwd in opdracht van tsarina Catharina de Grote. Maar met de aanvallen zaait Poetin juist een steeds diepere haat tegen Rusland, zo blijkt in de stad.

“Niemand wil nog horen over de Russische geschiedenis van Odessa”, zegt Babitsj, de historicus. “Elke nieuwe inslag verenigt de bevolking verder tegen Moskou.”

’s Nachts licht de hemel boven Odessa op door oranje flitsen van luchtverdedigingsraketten. De sirenes loeien vijf keer per dag.

In een brandweerkazerne in het centrum wachten dertig reddingswerkers op een teken om uit te rukken. De ploeg is twee keer zo groot als in vredestijd, want de raketinslagen hebben de werkdruk aanzienlijk verhoogd. Ook de sfeer in de kazerne is erdoor veranderd.

“Gewoonlijk kom je met goede moed naar je werk, want je gaat mensen redden”, vertelt brandweerman Pavlo op de achterbank van een loeiende brandweerwagen op weg naar een rokend bedrijfspand. “Nu kom je bij een gebouw, probeer je een deur open te breken, maar valt er niemand meer te redden.”

Pavlo, een dertiger die sinds 2010 bij de brandweer van Odessa zit, zucht om zijn emoties onder bedwang te houden. “Je kijkt toe hoe ouders het lichaam van hun zoon aantreffen. Je ziet het misschien niet aan ons, maar het doet pijn.”

Wachten met blussen

Bovendien lijken de brandweerlieden zelf doelwit geworden van het Russische leger. In de afgelopen maanden voerde Rusland verscheidene dubbele aanvallen uit, waarbij een plek kort na de eerste inslag nog een keer wordt gebombardeerd – op het moment dat Pavlo en zijn collega’s mensen onder het puin zoeken. Bij een recente dubbele aanval in de stad Pokrovsk bestond meer dan de helft van de ruim zeventig doden en gewonden uit toegesnelde politieagenten en brandweerlieden.

Ook in Odessa zijn al brandweerwagens beschadigd geraakt door zulke aanvallen, vertellen reddingswerkers. De regel is nu: wachten met blussen zolang het luchtalarm loeit en er gevaar dreigt op een tweede raket. “De veiligheid van het team staat voorop”, zegt Oleksandr Krycky, commandant van de brandweerkazerne.

Rusland voerde de aanvallen op nadat het zich had teruggetrokken uit de graandeal, de internationale overeenkomst die Oekraïne de mogelijkheid gaf om graan te verschepen vanuit de zeehavens van Odessa. De graanexport was de laatste activiteit in de havens. Alle andere handel had Rusland al lamgelegd via een militaire blokkade op de Zwarte Zee. Nu draaien de gele havenkranen helemaal niet meer.

Wie in Odessa de havens stillegt, maakt geen vrienden. Duizenden havenarbeiders hebben geen werk meer. Velen hebben zich bij het leger gemeld om Rusland uit hun land te verjagen.

Openluchtmarkt de Zevende Kilometer, een begrip in heel Oekraïne, staat op omvallen door de havenblokkade. Voor de oorlog werkten hier zo’n tienduizend verkopers. Nu sluit de ene na de andere zijn zeecontainer, die hier de kraampjes vormen. Zonder import uit Azië geen lage prijzen. En zonder lage prijzen geen klanten. Bovendien is de markt al een keer getroffen door een Russische raket.

Anna Daletsjenko van container nummer 5275 zit in haar eentje voor een restvoorraad pantalons. Haar buren zijn al weg en binnenkort sluit ook zij de deuren van haar rode zeecontainer, na 25 jaar. “De markt gaat dood”, zegt ze. “Het is zo jammer, voor de oorlog bruiste het hier.”

Het verlies van haar werk is niet haar grootste zorg: haar zoon zit in het leger. “Ik blijf maar aan hem denken”, zegt ze.

Ondanks de raketaanvallen weigeren zij en anderen om naar kelders te vluchten. Als op een tropische vrijdagmiddag de sirene weer begint te loeien, volgt er geen enkele reactie van de honderden badgasten op een strand. Ouders blijven met hun kinderen in de branding spelen. Jonge vrouwen gaan ongestoord door met het poseren voor bikiniselfies. Alleen als er een zeemijn aanspoelt, wordt een strand even ontruimd.

Uitgaanswijk

Naast een stad van oorlogsleed is Odessa een stad van zomerpret. Sinds de Russische bezetting van de Krim en de zuidoostkust kunnen Oekraïners voor een strandvakantie alleen nog terecht in Odessa. Terrassen zitten vol, het dolfinarium is open en op vrijdagavond zijn er duizenden jongeren aan de zwier in Arkadia, de bekendste uitgaanswijk van de stad.

“Ik ben naar Odessa gekomen om nieuwe energie te vinden”, zegt Anna Kobyliatskaja, een vertaler Duits uit Kiev, terwijl ze op het strand de kleuren van de zee en de lucht bestudeert. “Al die tinten blauw en groen hier, is het niet prachtig?”

On Arkadia, een populair uitgaansgebied bij het strand van Odessa, is het een druk komen en gaan. Beeld © DANIEL ROSENTHAL

Naast haar op het zand zit haar moeder Natasja, die in Koerachove woont, een dorp op enkele kilometers van de frontlinie in de Donbas. Ze behoren tot de vele Oekraïners die Odessa hebben uitgekozen om deze zomer even samen te zijn met geliefden.

“Ik ben onze militairen dankbaar dat ik met mijn vriendin over de boulevard kan wandelen”, zegt Anton Soroka, een plaatselijke ondernemer die klanten helpt om Amazon-producten te importeren via vrachtwagens, nu de schepen niet meer komen. Vorige week trok hij een biertje open om de dood van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin te vieren. “Mijn beste vriend heeft in Soledar gevochten tegen Wagner”, legt hij uit.

Schuilen na de sirenes doet Soroka allang niet meer, want dan blijft er geen tijd over om te leven. Van de risico’s is hij zich bewust sinds hij onlangs een Russische Kalibr-kruisraket zijn kant op zag vliegen. “De raket ging zo snel dat mijn hersenen geen tijd hadden om te verwerken wat er gebeurde.” Soroka bleef aan de grond genageld staan. De raket ontplofte 200 meter verderop. “Geluk gehad.”

Hij doet zijn verhaal in het Russisch, een taal die je in Odessa meer hoort dan op andere plekken in Oekraïne. Maar inwoners noemen het geen Russisch meer, maar ‘Odesisch’. Steeds meer mensen stappen over op het Oekraïens.

Verliefd stel

Nog verder gaan Heorhy Kornienko (18) en Lera Maslennikova (20), een verliefd stel op een bankje langs de zee. Ze zijn beiden Russischtalig opgevoed, maar besloten na de inval om nooit meer een woord Russisch te spreken. Worden ze door een winkelier of ambtenaar in het Russisch aangesproken, dan wijzen ze die op een taalwet die dienstverleners verplicht om klanten in het Oekraïens te woord te staan, tenzij de klant een voorkeur kenbaar maakt voor een andere taal. Kornienko: “Taal is belangrijk, want Rusland vermoordt ons wegens onze Oekraïense identiteit.” Maslennikova: “Gelukkig schakelen steeds meer mensen zelf over. Er zit vaart achter de Oekraïnisering.”

Ondanks de inslagen en zeeblokkade wordt er in Odessa gedroomd van de toekomst. Op de Marinesko Universiteit, de oudste maritieme onderwijsinstelling van Oekraïne, die heel wat ruiten is verloren door een nabije raketinslag, maken achthonderd jongeren zich op voor een nieuw studiejaar, dat vrijdag begint. Ze gaan ervan uit dat de oorlog tijdelijk is en ze na hun studie aan het werk kunnen in de haven of op de zeevaart.

Studenden aan de Marinesko Universiteit. Beeld © DANIEL ROSENTHAL

Joeri Prodonov (18), tweedejaars scheepswerktuigbouw, wordt gedreven door herinneringen aan zijn vader, een ambulancearts die vorig jaar werd opgeroepen door het leger. Hij kwam om door een Russische artilleriebeschieting. “Ik wilde een stuurmansopleiding volgen, maar mijn vader wilde liever dat ik zou kiezen voor scheepswerktuigbouw. Nu wil ik zijn wens waarmaken.”

Onder de studenten heerst een diepe afkeer van Rusland. Bijna allemaal hebben ze familieleden of kennissen in het leger. Jevgenia verloor haar vader aan het front, Leonid zijn grootvader. Olga, geboren in de Russische havenstad Moermansk, is de enige met een vader in het Russische leger. Ze heeft het contact met hem verbroken en is trots op de man van haar zus, die in het Oekraïense leger dient.

Een nieuwkomer, eerstejaars Konstantin Loetsenko (16), past in de theaterzaal van de universiteit verlegen het matrozenpak dat alle studenten dragen. Zijn moeder kijkt trots toe. Als hem gevraagd wordt naar zijn dromen, beginnen de ogen van Loetsenko te schitteren. “Ik ga studeren om schipper te worden op de grote vaart”, zegt hij. “Ik wil de wereld zien.”