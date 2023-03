Schrijver Stanislav Aseyev zat vast in een martelcentrum in Donetsk: ‘Een hel. Er kwam geen eind aan hun fantasie’

In Het concentratiekamp in de Paradijsstraat legde de Oekraïense schrijver Stanislav Aseyev de gruwelijkheden vast die hij en andere gevangenen ondergingen in een martelcentrum van pro-Russische separatisten in Donetsk. ‘In zekere zin ben ik een gijzelaar geworden van dit boek.’

“Het was een hel. Er kwam geen eind aan hun fantasie: martelingen, schijnexecuties, seksuele vernederingen.” Zo beschrijft Stanislav Aseyev de gevangenis Isolatie in Donetsk, waarin hij in 2017 terechtkwam nadat de pro-Russische separatisten hem op het spoor waren gekomen.

Sinds de separatisten drie jaar eerder met hulp van Moskou de macht hadden overgenomen in Donetsk, had de Oekraïense schrijver en journalist vanuit bezet gebied onder pseudoniem kritische stukken geschreven over het leven in de ‘Volksrepubliek Donetsk’. Dat hij de naam van de door de separatisten uitgeroepen republiek tussen aanhalingstekens had gezet, leverde hem vijf van de dertig jaar cel op die de rechter hem uiteindelijk oplegde.

Na 28 maanden in Isolatie, een voormalige fabriek en later kunstgalerie die door de separatisten was omgetoverd tot een martelcentrum, kwam hij eind 2019 vrij bij een gevangenenruil met Kiev. Zijn herinneringen aan de gruwelijkheden die hij als gevangene onder de Russische bezettingsmacht doormaakte, legde hij vast in zijn boek Het concentratiekamp in de Paradijsstraat.

“Ik weet nog steeds niet hoe ze achter mijn identiteit zijn gekomen”, zegt Aseyev, op bezoek in Den Haag voor het literaire festival Winternachten van Writers Unlimited. “Ze zaten al anderhalf jaar achter me aan, misschien was het toeval, maar het kan ook dat iemand me heeft verraden.”

Had u al van Isolatie gehoord, voordat u in die gevangenis terechtkwam?

Aseyev: “Natuurlijk hoorde je wel dat ze mensen in kelders opsloten om politieke redenen, maar dat er midden in Donetsk een echt concentratiekamp was waar ze tientallen mensen gevangen hielden die ze permanent martelden, daar had ik geen idee van.”

Het kost hem nog steeds duidelijk moeite om te vertellen over de martelingen waaraan de gevangenen in Isolatie werden onderworpen. “Ze pasten het hele spectrum van martelingen toe, inclusief stroomstoten. Vrijwel iedereen die daar zat, ook de vrouwen, heeft meegemaakt hoe ze elektrische draden vast maakten aan hun vingers of aan hun geslachtsdelen en dan stroom toedienden. Soms goten ze nog water over je heen om het effect te versterken.”

Om te voorkomen dat voorbijgangers het geschreeuw van het slachtoffer zouden horen, werden de gevangenen in andere cellen soms gedwongen Sovjetliederen te zingen om de ijselijke kreten van pijn te overstemmen. “Of ze tuigden je af, bijvoorbeeld omdat je niet snel genoeg een zak over je hoofd had getrokken wanneer ze de cel binnen kwamen. ’s Nachts werd je geregeld gewekt zodat ze je konden aftuigen.”

U schrijft dat ze ervan genoten de gevangenen te vernederen.

“Ja, het ging hun er niet om een bekentenis uit je te slaan. Ook als je al had bekend, gingen de martelingen door. Er kwam geen eind aan hun fantasie. ’s Nachts sloegen ze op de celdeur, zodat je meteen van je brits sprong en angstig afwachtte of ze de cel zouden binnenkomen om je te mishandelen.

“Als ze een echtpaar vasthielden, brachten ze die naar de martelkamer en moest de een toekijken hoe de ander werd gemarteld. Vaak ging dat ook gepaard met seksuele dreigementen, maar daar bleef het niet bij. Vrouwen werden geregeld verkracht, terwijl mannelijke gevangenen gedwongen werden elkaar seksueel te vernederen. Alles was erop gericht je psychisch te breken. Ze hadden plezier in de vernedering die jij voelde omdat je bang was voor de martelingen die ze voor jou in petto hadden.”

Waren het allemaal sadisten?

“De eerste jaren wel, maar het werd iets beter nadat Denis Koelikovski, de commandant van Isolatie en de allerergste sadist, in 2018 was afgezet. Zelfs het personeel was bang geworden voor zijn dronken buien waarin hij zich overgaf aan een orgie van geweld. Daarna kwamen er ook gewone bewakers. Maar ook na zijn vertrek werd er nog gemarteld.”

In uw boek noemt u geen namen. Weet u wie uw folteraars waren?

“Jazeker, we hebben achteraf alle namen van de hele staf van Isolatie kunnen achterhalen. Met boven aan de lijst Koelikovski, die in Isolatie Palytsj werd genoemd. Hij werd in 2021 opgepakt in Kiev en staat nu terecht voor de moorden, verkrachtingen en martelingen waaraan hij zich te buiten is gegaan in Isolatie. Nadat hij was afgezet door de separatisten, vluchtte hij naar Rusland en vervolgens naar Oekraïne omdat hij wel begreep dat hij in bezet gebied gevaar liep, omdat hij te veel wist.

“In Kiev bood hij zijn diensten aan de Oekraïense veiligheidsdiensten aan, die hem als dank voor zijn inlichtingen zelfs lieten gaan. Dat was gewoonweg misdadig. Uiteindelijk wisten we hem op te sporen en werd hij alsnog gearresteerd. Nu loopt er een proces tegen hem wegens oorlogsmisdaden.”

Wisten de autoriteiten en de Russen wat er gebeurde in Isolatie?

“Natuurlijk, dat wisten ze maar al te goed. Het martelcentrum viel onder het ministerie voor Staatsveiligheid van de separatisten. Ook de Russen wisten het. De Russische veiligheidsdienst FSB stuurde de plaatselijke veiligheidsdiensten aan. Af en toe kwamen er ook FSB-agenten die gevangenen in Isolatie martelden en ondervroegen.”

Stanislav Aseyev: 'Iedereen daar denkt aan zelfmoord. Het was het enige dat ze me niet konden afnemen: het idee dat je er een einde aan kunt maken.' Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Is er iets positiefs dat u heeft overgehouden aan die vreselijke tijd in Isolatie?

“Nou, ik verwacht waarschijnlijk wat minder van het leven. Ik kan nu genieten van dingen die me vroeger nauwelijks opvielen. Dergelijke ervaringen leren je dat je leven ieder moment kan ophouden. Je wordt ook cynischer en harder, dat heb je daar nodig om te overleven. Maar in het gewone leven zit je dat meer dwars dan dat het je helpt.”

Hoe heeft u die hel overleefd?

“Ik wist dat mijn moeder en mijn geliefde me steunden en op mij wachtten. Dat hield me op de been, hoewel mijn moeder maar zelden op bezoek mocht komen in Isolatie. Ik heb haar zelfs een jaar lang niet mogen zien, dat was een heel zware tijd.”

Maar u heeft ook aan zelfmoord gedacht.

“Iedereen daar denkt aan zelfmoord. In het normale leven is het iets uitzonderlijks, maar als je steeds wordt gemarteld, dan ligt het voor de hand dat je zelfmoord als uitweg ziet. Misschien kan ik er zo een einde aan maken, denk je dan. Veel andere mogelijkheden zijn er daar niet.”

U schrijft dat het u ook een zeker gevoel van vrijheid schonk.

“Ja, het was het enige dat ze me niet konden afnemen. Het idee dat je zelf kan beslissen of je verder wil leven of niet. Die beslissing om er een einde aan te maken kunnen ze je niet afpakken. Verder had je niks, zij bepaalden alles: of je mocht slapen of niet, of je gemarteld zou worden of niet, alles.”

U bent nu vrij, maar heeft u zich inmiddels weten te bevrijden van Isolatie of zit u eigenlijk nog steeds vast in de verschrikkingen van het martelcentrum?

“Ik ben in zekere zin een gijzelaar geworden van dit boek. Drie jaar lang ben ik er nu mee bezig. Nu reis ik allerlei landen af om over mijn ervaringen te vertellen, want niemand heeft daar ooit over het martelcentrum gehoord, Natuurlijk is dat psychisch heel zwaar. Wat dat betreft zit ik nog gevangen.

“Ik beschouw het als mijn werk. Ik heb ook een stichting opgericht, het Justice Initiative Fund, waarmee we oorlogsmisdadigers proberen op te sporen. We loven beloningen uit voor hun aanhouding. Folteraars uit Isolatie, maar ook de mensen die de MH17 hebben neergehaald of Russische militairen die in Boetsja of andere plaatsen wreedheden hebben begaan.”

Na uw vrijlating had u aanvankelijk het gevoel dat ook veel Oekraïners niet echt openstonden voor uw ervaringen.

“Dat klopt, maar dat begrijp ik ook. Niemand wil leven met het lijden en de martelingen in kelders. Ik moet zeggen dat het veranderd is sinds de Russische invasie. Deze oorlog treft iedereen, niet alleen de mensen in de Donbas. De Russische raketten komen in allerlei plaatsen neer en verminken en doden overal mensen. Dat heeft het bewustzijn van de Oekraïners sterk beïnvloed.”

In zekere zin is heel Oekraïne nu in Isolatie beland?

“Ja, zo is het precies. Ik heb steeds gezegd dat Isolatie een projectie is van hoe de toekomst eruit zal zien, als Rusland deze oorlog wint. In alle gebieden die de Russen bezetten zal een nieuw Isolatie verschijnen. Dat heb je nu al kunnen zien. Overal waar de Russen gelegerd waren, in Boetsja, in Cherson, in de omgeving van Charkiv, overal was er sprake van kelders waar burgers opgesloten zaten, van wreedheden en martelingen.”

Welke lessen moeten we uit Isolatie trekken?

“Dat er geen compromis met Rusland mogelijk is. Er zijn in de Verenigde Staten en Europa krachten die er bij Oekraïne op aandringen een of ander compromis te sluiten met Moskou en grondgebied af te staan. Misschien vinden sommigen in het Westen dat ethisch verantwoord, maar voor Oekraïne staat vast dat er geen compromis mogelijk is met een land dat overal martelcentra laat verrijzen. Zo’n systeem moet vernietigd worden, dat is de enige oplossing.”

Heeft u nog de hoop dat de Russen zich als gevolg van de verliezen die ze in Oekraïne lijden tegen president Poetin zullen keren?

“Wat dat betreft ben ik heel pessimistisch. Als je hoort dat familieleden van gesneuvelde Russische soldaten als schadeloosstelling soms een auto in ontvangst nemen van de overheid, dan kun je niet van hen verwachten dat ze in opstand komen tegen Poetin. En hij is bereid honderdduizenden Russen op te offeren voor zijn oorlog. Hoe die afloopt, hangt af van de westerse wapenleveranties. Als die op het huidige tempo doorgaan, zal de oorlog waarschijnlijk nog heel lang gaan duren.”

