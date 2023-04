Schreeuwend vechten in het centrum of bombarderen via een scherm in de rand: hoe drones de strijd rond Bachmoet bepalen

Het gebruik van drones om de vijand te spotten en het artillerievuur te richten is voor Oekraïne en Rusland een vast onderdeel van de oorlog geworden. ‘We zien ze eten. We zien ze met elkaar praten.’

“Kijk daar, Ivan gaat wandelen”, zegt een Oekraïense commandant in een ondergrondse bunker. Hij kijkt naar live dronebeelden van een tiental Russische soldaten die over een boerenveld aan de rand van Bachmoet lopen. Hij gaat rechter op zijn stoel zitten om het beter te kunnen bekijken. De artillerie wordt geactiveerd. Andere soldaten in de bunker verzamelen zich om te kijken. “Oh, goed zo!” roept er een wanneer er op het scherm naast enkele van de Russische soldaten geruisloos een rookwolk verschijnt.

In de strijd rond Bachmoet en andere fel betwiste steden en dorpen in Oost-Oekraïne sturen beide partijen bombardementen met behulp van drones. Terwijl de troepen in het centrum van Bachmoet hun vijanden horen schreeuwen en zien bloeden, is de strijd aan de rand van de stad een meer geïsoleerde aangelegenheid die vaak wordt plaatsvindt via een geluidloze videofeed.

Op het scherm van de commandant ontstaat een chaotische scène. De kleine figuren beginnen te rennen, maar dat gaat langzaam in de modder. De Oekraïners maken een inschatting van de snelheid van de Russen en de vluchttijd van de mortierbommen en besluiten hoe ver voor de vluchtende groep ze explosieven moeten laten vallen. “Wat denk je, 150 meter? Nee, beter 200 meter”, roept de soldaat die de aanvallen doorgeeft aan de mortierbemanning. Meer rookpluimen ontstaan.

Na een zestal aanvallen hebben de Russen zich verspreid. Sommigen dragen gewonden, de lichamen van de gesneuvelden liggen roerloos in het veld.

Russische vlag

De gevechten in en rond Bachmoet, die nu al tien maanden duren, behoren tot de hevigste en dodelijkste van de oorlog, met tienduizenden doden en gewonden tot gevolg, zo stellen westerse regeringen. Over de strategische betekenis van de stad valt te twisten. Maar beide partijen hebben de voortzetting van de strijd gerechtvaardigd door te zeggen dat ze het leger van de ander op die manier verzwakken.

De 28ste Gemechaniseerde Brigade van de Oekraïense grondtroepen tracht een Russische aanval op hun positie af te slaan. Beeld TYLER HICKS / NYT

Zondag zei Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van het Russische huurlingenbedrijf Wagner dat de aanval op de stad heeft geleid, dat soldaten een Russische vlag hadden gehesen boven de ruïnes van het stadhuis. Op een video die ter plaatse is opgenomen, is inderdaad een Russische vlag te zien.

Oekraïense functionarissen ontkenden dat Rusland de controle over Bachmoet had. In ieder geval toonde de vlag wel aan dat de Russen, die het deel van de stad ten oosten van de Bachmoetka-rivier controleren, langzaam oprukken ten westen van het water. Dronevideo’s van vluchten boven de stad toonden dinsdag aanhoudende gevechten in de westelijke wijken.

De Amerikaanse analysegroep Institute for the Study of War meldde dinsdag dat de Russische troepen hun controle over de centrale wijken van de stad aan het consolideren waren. John Kirby, een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, zei maandag dat Oekraïense troepen nog steeds vechten in de stad.

De strijd om Bachmoet wordt uitgevochten in twee aan elkaar gerelateerde arena’s: er zijn de straten en wijken in het centrum, en er zijn de velden en dorpen ten noordwesten en zuidwesten van de stad. Soldaten die de afgelopen dagen zijn vertrokken, beschrijven chaotische gevechten in de stad, waarbij Russen en Oekraïners soms aan weerszijden van dezelfde straat appartementenblokken in handen hebben. Net buiten de stad proberen Russische troepen de Oekraïense defensie te overvleugelen en hun aanvoerlijnen af te snijden om zo een terugtocht te forceren. Oekraïense commandanten zeggen echter dat de gevechten om de controle over de toegangswegen zijn afgenomen.

Nauwgezette surveillance

In beide gebieden, aldus de commandant van het bataljon dat mortieren in het veld afvuurde, zijn de Oekraïners in het voordeel omdat ze de verdedigende partij zijn. Hij vraagt om alleen met zijn bijnaam, Botsjka of Ton, te worden aangeduid, in overeenstemming met de Oekraïense militaire regels die het om veiligheidsredenen gewoonlijk verbieden namen van soldaten te gebruiken.

“Oorlog is wiskunde”, zegt hij. “Om een stad aan te vallen heb je een voordeel van 3 tegen 1 nodig. Wij verdedigen met een compagnie. Zij vallen aan met een brigade.” De tactiek van de Russen leidt tot zware verliezen, wat de behoefte aan een numeriek voordeel versterkt. Ze sturen vaak troepen het open veld in, zonder de bescherming van pantservoertuigen, om de Oekraïense verdediging te onderzoeken, loopgraven te graven of landmijnen te leggen, wetende dat velen niet zullen terugkeren.

Een soldaat van de 28ste Gemechaniseerde Brigade van het Oekraïense leger vuurt op een Russische positie in de Donetsk-regio in Oost-Oekraïne. Beeld TYLER HICKS / NYT

De Oekraïense soldaten in deze eenheid, het tweede bataljon, verdedigen zich tegen een Russische aanval op een snelweg ten zuidwesten van Bachmoet. Het tempo van de grondaanvallen is afgenomen, zegt Botsjka.

Oekraïne houdt de Russische posities voortdurend vanuit de lucht in het oog. Als de batterij van een drone leeg is, vliegt er al een andere naar de locatie op zijn plaats in te nemen. “Het is alsof je naar een natuurfilm kijkt”, zegt Botsjka over de videobeelden, meestal afkomstig van licht aangepaste drones voor particulieren. “We zien ze eten. We zien ze met elkaar praten.”

Alleen als Russische soldaten samenkomen of proberen op te rukken is het de moeite waard om artillerie af te vuren aangezien de wapens niet nauwkeurig genoeg zijn om een enkele soldaat in een open veld te raken. Over de honderden kilometers frontlijn moeten de Oekraïense troepen, die minder grote kanonnen dan de Russen hebben en met een chronisch tekort aan artilleriegranaten kampen, hun doelen selectiever kiezen.

De Russen passen ook nauwgezette dronesurveillance toe en voeren met behulp daarvan onophoudelijke artillerieaanvallen uit op Oekraïense stellingen. Alleen al in Bachmoet en de omliggende gebieden hebben Russische troepen de afgelopen 24 uur 238 keer artillerie op Oekraïense stellingen afgevuurd. Dat zei Serhiy Tsjerevaty, de woordvoerder van het oostelijke militaire commando van Oekraïne, afgelopen dinsdag.

Ondergrondse bunkers

De Oekraïense troepen die zonet het mortiervuur geleid hebben, wonen in ondergrondse bunkers, verwarmd door knisperend houtvuur. Op de veldbedden liggen slaapzakken. De tafels staan vol radio’s, modems en televisieschermen. Bovengronds op deze frontlijnplek strekt zich een panorama uit van verwoeste dorpshuizen, gordijnen die door kapotte ramen waaien en bomen die door de explosies zijn verscheurd.

Opeens rennen soldaten uit hun jeeps of gepantserde voertuigen naar de relatieve veiligheid van de bunkers. Een Oekraïense radio knettert, orders om een gewonde soldaat te evacueren weerklinken; ook aan deze kant zijn er verliezen. Ondergronds ontvouwt zich op een groot scherm een sepia vroeg lentelandschap van droog gras, kale bomen en modder.

Oekraïense soldaten kijken naar een scherm en volgen zo de bewegingen van een groep Russische soldaten in een veld. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

De kleine figuren van Russische soldaten bewegen zich voort. De Oekraïners speculeren dat ze misschien mijnen aan het leggen zijn in de bufferzone tussen de loopgraven, maar het doel van hun uitstap blijft onduidelijk. Opeens rennen ze voor hun leven; mortiergranaten slaan in rondom hen.

“Jammer, te ver weg”, zegt een Oekraïense soldaat terwijl hij een detonatie ver van de vluchtende Russen gadeslaat. De soldaat die aanvallen afroept, ziet de figuren rennen. “Ze vertrekken naar links”, meldt hij aan de mortierbemanning via de radio. Van buiten de bunker weerklinkt de plof van een uitgaand projectiel. Een paar seconden later verschijnt er weer rook op het scherm. “Oh, goed zo!” schreeuwt een soldaat terwijl hij zijn vuist in de lucht steekt. “Meer, meer!”

De achtervolging duurt ongeveer vijf minuten. “Min twee”, zegt een Oekraïense soldaat na één treffer. “En het lijkt erop dat die daar mank loopt.”

De leden van het droneteam kunnen niet onmiddellijk het aantal slachtoffers inschatten. Ze moeten de camera uitgezoomd houden om op bedreigingen te letten. Pas later kunnen ze dichterbij vliegen om te zien of er nog lichamen van Russische soldaten in het veld liggen.