Scenario’s voor een naoorlogs Oekraïne: kan het géén NAVO-lid zijn en toch zeker zijn dat Rusland niet opnieuw aanvalt?

Een naoorlogs Oekraïne zal er zeker van willen zijn dat Rusland niet opnieuw aanvalt. Maar is er iets minder dan een volledig NAVO-lidmaatschap dat Kiev tevreden zal stellen en tegelijkertijd Moskou zal afschrikken?

Op een dag zal de oorlog in Oekraïne voorbij zijn. Hoe en wanneer blijft het terrein van de profetie. Maar een van de belangrijkste vragen staat wel al vast: hoe kan de toekomstige veiligheid van Oekraïne worden gewaarborgd - en door wie?

De mogelijke antwoorden zijn niet eenvoudig en zullen afhangen van de uitkomst van de oorlog. Maar wat duidelijk lijkt, is dat zonder een Russische ineenstorting en nederlaag, waarbij Oekraïne al zijn grondgebied terugwint, eventuele veiligheidsgaranties waarschijnlijk slechts gedeeltelijk en fragiel zullen zijn. Maar zonder garanties, zo suggereren functionarissen en analisten, is het moeilijk voorstelbaar dat investeerders weer naar Oekraïne zullen komen om het land weer op te bouwen, of dat er in de toekomst geen nieuwe oorlog uitbreekt.

Veel hangt af van de aarzeling van het Westen zelf, dat Oekraïne wil beschermen, maar heeft laten zien dat het er niet voor wil vechten en geen directe militaire confrontatie met Rusland wil. In plaats daarvan heeft het geprobeerd een koers te houden ergens tussen afschrikken en toch niet provoceren.

Voor de Europese en trans-Atlantische eenheid liggen er “veel risico’s op de loer”, aldus Nathalie Tocci, directeur van het Instituut voor Internationale Zaken in Rome. Als Oekraïne erin slaagt zelfs het grondgebied terug te winnen dat het sinds de Russische invasie van vorig jaar heeft verloren, zullen er volgens haar in Europa en Washington steeds meer stemmen opgaan die zeggen: “Kijk naar de lopende kosten, civiel en militair - zou het niet beter zijn een compromis te sluiten?”

NAVO of niet?

Maar Oekraïne zal in ruil daarvoor solide veiligheidstoezeggingen willen, zegt Tocci, en dat zou het Westen kunnen verdelen - met Midden- en Oost-Europese landen die het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne eisen, en West-Europese bondgenoten die dat weigeren.

De NAVO en de Europese Unie hebben Oekraïne lidmaatschap beloofd, maar er is geen deadline en het is niet zeker dat die beloften zullen worden nagekomen. De omarming van Oekraïne door het Westen was een van de redenen die president Vladimir Poetin van Rusland aanvoerde voor zijn invasie. Zolang er territoriale geschillen blijven bestaan, is het bovendien weinig waarschijnlijk dat zelfs een Oekraïne dat een soort staakt-het-vuren met Rusland overeenkomt, de unanieme steun zal krijgen die nodig is om tot een van beide instellingen toe te treden.

Het einde van de oorlog zal cruciaal zijn, aldus Thomas Kleine-Brockhoff, die heeft meegewerkt aan een paper waarin de ingewikkelde kwesties in verband met de wederopbouw van Oekraïne worden beschreven.

Zelfs vóór de invasie van vorig jaar, merkt hij op, was de soevereiniteit van Oekraïne al aangetast door de annexatie van de Krim door Rusland. De mooiste uitkomst zou nu zijn als Oekraïne al zijn verloren grondgebied zou terugwinnen, hoewel dat verre van zeker is. “Als het een volledige Russische nederlaag is, dan los je het probleem van de Krim op en heb je een ander Rusland”, zegt hij. NAVO-lidmaatschap zou dan gemakkelijker denkbaar zijn voor Oekraïne en het zou een soort onaantastbaarheid creëren, zelfs door een andere revisionistische Russische leider.

“Maar de prijs om tot een totale overwinning te komen is erg hoog”, aldus Kleine-Brockhoff, “en wat dan?”

Een Oekraïense gemechaniseerde infanteriebrigade aan het front in de oostelijke Donbas-regio van Oekraïne vorige maand. Beeld NYT

Het vooruitzicht van een volledige nederlaag van Rusland, die Poetin en zijn kring zou kunnen ondermijnen, brengt risico’s met zich mee van een Russische escalatie die veel leiders van NAVO-landen, waaronder Amerikaans president Joe Biden, niet lijken te willen riskeren.

Mocht het leiderschap van Poetin instorten, dan maken belangrijke Europese landen als Frankrijk en Duitsland zich zorgen over wat een chaotisch, nucleair bewapend Rusland zou kunnen betekenen. Dan is er zelfs sprake van een terugkeer naar een “tijd van problemen”, de jaren van wetteloosheid, onenigheid en anarchie die Rusland aan het begin van de 17e eeuw beleefde.

Hol

Maar alles wat minder is dan NAVO-lidmaatschap, zou beloften inhouden die Kiev al als hol beschouwt. Die zijn al eerder geprobeerd, in 1994, toen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Rusland zelf Oekraïne territoriale integriteit en “veiligheidsgaranties” beloofden in ruil voor het opgeven van zijn Sovjet-kernwapens in het kader van een overeenkomst die het Memorandum van Boedapest werd genoemd. Die toezeggingen kwamen er zonder enige verbintenis - uiteraard niet van Moskou, maar ook niet van Washington of Londen - en bleken waardeloos.

Anders Fogh Rasmussen, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, heeft geprobeerd de kwadratuur van de cirkel te herstellen met ‘The Kyiv Security Compact’, een voorstel dat hij en zijn collega’s vorig najaar hebben opgesteld met Andriy Jermak, de stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het beoogt iets werkbaars te bieden tussen de holle garanties van 1994 en een volledig lidmaatschap van de NAVO en de EU. De belangrijkste aanbeveling is dat de bondgenoten van Oekraïne het land veranderen in een soort egel of stekelvarken, zo goed bewapend dat Rusland niet zal proberen het weer op te slokken. Om dat te bereiken wordt aangedrongen op een “strategisch partnerschap” tussen Oekraïne en belangrijke westerse landen, op bilaterale basis, voor een “inspanning van meerdere decennia” om Oekraïne oninneembaar te maken en in staat te stellen zichzelf te verdedigen.

Rasmussen vergelijkt zijn voorstel zelf met de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël, met veel samenwerking op defensiegebied, maar geen formeel defensieverdrag. In wezen is het voorstel een bondgenootschap zonder lidmaatschap, minder een veiligheidsgarantie voor Oekraïne dan een grote ontmoediging voor Moskou. “De ironie is dat niet-lidmaatschap van de NAVO meer van het Westen zou vergen dan lidmaatschap, en langer,” zegt Kleine-Brockhoff.

Anderen stellen voor dat individuele bondgenoten, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen, na de oorlog hun eigen troepen naar Oekraïne sturen, zoals de NAVO multinationale brigades heeft gestuurd naar NAVO-leden die aan Rusland grenzen.

Provocatie

Maar een aanzienlijke aanwezigheid van troepen in een niet-NAVO-lid zou in Moskou worden gezien als een verdere provocatie en meer bewijs voor het Russische verhaal dat de NAVO probeert Oekraïne uit de Russische sfeer te rukken.

Zoals Ben Hodges, een gepensioneerde generaal die het bevel voerde over het Amerikaanse leger in Europa, opmerkt, hadden de Verenigde Staten, Canada en andere landen al troepen in Oekraïne. Zij trainden het Oekraïense leger tot de invasie van Rusland, toen ze werden teruggetrokken om een NAVO-Russische confrontatie te vermijden.

“Wat zou hun missie zijn?”, vraag hij zich af.

Oekraïense soldaten in het district Lyman, dat Oekraïne in oktober heeft bevrijd van Russische troepen. Beeld NYT

Hodges gelooft dat Oekraïne, met de juiste lange-afstandswapens van een momenteel terughoudend Washington, Rusland kan verslaan en al het bezette gebied, inclusief de Krim, tegen eind augustus kan terugnemen. “Oekraïne zal op geen enkele manier veilig zijn zolang Rusland de Krim controleert”, zegt hij.

Door de Krim kan Rusland de Zee van Azov blokkeren, Marioepol isoleren, Odessa treffen en de Zwarte Zee domineren, terwijl het een exclusieve economische zone rond de Krim opeist, waardoor visserij en gasexploratie worden beperkt. De enige echte veiligheidsgarantie voor Oekraïne is dan ook een eventueel lidmaatschap van de NAVO, aldus Hodges. Maar wat de uitkomst ook is, zo klinkt het: “Het moet gebaseerd zijn op de veronderstelling dat Rusland het niet zal respecteren tenzij het daartoe gedwongen wordt. Rusland kan niet beloond worden en denken dat wat het gedaan heeft, zich heeft geloond met territoriale winst of invloed.”

Maar voor velen, zoals Camille Grand, voormalig adjunct-secretaris-generaal van de NAVO en nu verbonden aan de Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, blijft het waarschijnlijk dat de oorlog zal eindigen met Rusland dat “gedeeltelijke doelstellingen heeft bereikt”. Een volledige nederlaag van Rusland en toetreding van Oekraïne tot de NAVO “is slechts één scenario, en een optimistisch scenario”, zegt hij.

Hoewel alles wat minder is dan NAVO-lidmaatschap “moeilijk te verkopen zou zijn aan de Oekraïners”, zou Rusland er in zijn oorlogsplannen van uitgaan dat Oekraïne effectief deel zou uitmaken van de NAVO, zoals het altijd heeft gedaan met Zweden en Finland. Een post-conflict Oekraïne “zou de NAVO het best uitgeruste, best getrainde en meest capabele leger in Europa verschaffen - op een manier die de NAVO veiligheidsgaranties biedt” en niet andersom, zegt Grand nog.

Achterhaald

In zekere zin is het hele idee van veiligheidsgaranties achterhaald, vindt Stefano Stefanini, een voormalige Italiaanse diplomaat in Rusland en voormalig ambassadeur bij de NAVO.

De enige echte garantie voor de Oekraïense veiligheid is in zijn ogen het lidmaatschap van de NAVO, hoe gecompliceerd ook. Veiligheidsgaranties van grote landen zouden hoe dan ook neerkomen op NAVO-lidmaatschap en zouden onvermijdelijk risico’s inhouden wanneer zij op de proef worden gesteld. “Zelfs nu weigeren individuele NAVO-landen troepen te sturen om Oekraïne militair bij te staan, dus waarom zouden ze dat in de toekomst wel doen?”

Maar stel dat Oekraïne een deel van zijn grondgebied verliest en een latere Oekraïense regering Rusland provoceert om het terug te krijgen, en vervolgens probeert zijn beschermers in een conflict te betrekken. Wat zouden zij dan doen? “Zelfs als Oekraïne lid wordt van de NAVO, is dat een defensief bondgenootschap en gaat het gepaard met beperkingen,” zegt Stefanini.

Toch zou het volgens hem een vergissing zijn de cynische creativiteit van diplomaten te onderschatten. Men zou bijvoorbeeld tot een punt kunnen komen waar de onderhandelingen een verbintenis tot Oekraïense neutraliteit opleveren, maar geen ontwapening, met taal over veiligheidsgaranties, “ook al zou iedereen die geen politicus is die onrealistisch noemen”.

Hij maakt de vergelijking met de Dayton-akkoorden die de Bosnische oorlog afsloten, “een onhandige acrobatische architectuur die alleen diende om de oorlog te beëindigen.” Ook deze oorlog zal eindigen, zegt hij, en waarschijnlijk in onderhandelingen.

“Een totale overwinning voor wie dan ook lijkt onwaarschijnlijk.” Dus op een gegeven moment zullen de diplomaten creatief moeten worden en Oekraïne een solide vooruitzicht op vrede en veiligheid bieden, op de een of andere manier ondersteund door zijn bondgenoten.