Russische tanks hulpeloos tegen nieuw wapen: op afstand gelegde mijnenvelden

De beelden die de laatste dagen opduiken van hulpeloze Russische tankeenheden in velden en langs bossen, zijn vernederend voor het Kremlin. Te zien is hoe bij Svatove een oprukkende T-72 op een mijn rijdt, waarna een enorme explosie volgt. Een bemanningslid klautert uit de tank en zoekt meters verderop dekking tussen de struiken. Even later weet ook een collega, die zich vastklemt aan het kanon, uit de T-72 te klimmen.

Bij Voehledar, honderden kilometers naar het zuiden, rukken twee Russische tanks in volle snelheid op in een veld bezaaid met de inslagen van artilleriegranaten. Ook deze T-80’s, ooit de paradepaardjes van het Russische tankarsenaal, worden kort na elkaar uitgeschakeld zonder dat er een Oekraïense soldaat aan te pas komt. De explosie van de mijn, gefilmd door een Oekraïense verkenningsdrone, is zo groot dat delen van de tank meters de lucht in vliegen.

Zo’n vijf maanden geleden kondigden de VS aan hun aan Oekraïne geleverde houwitsers te voorzien van een nieuwe granaat, gevuld met antitankmijnen. Nu wordt duidelijk hoe vernietigend de Raam (Remote Anti-Armor Mine), is. Waar de Russen met zwaar pantsermaterieel in de aanval gaan, schieten de Oekraïners de granaten af. Iedere granaat bevat negen mijnen van elk 2 kilo, die door de inslag over een gebied worden verspreid. Daar wachten ze op nietsvermoedende tankbemanningen die snel willen oprukken.

Starting to get a bit more clarity on why Russian assaults are running into so many minefields. Earlier today, a Russian Wagner associated telegram account posted photos of several US-supplied Ukrainian M70 Remote Anti-armour Mines (RAAM), which are deployed via 155mm artillery. https://t.co/DMuWaqbT9T pic.twitter.com/vGmSeazIkm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 11 februari 2023

Zware verliezen

In december werd al duidelijk dat het Oekraïense leger was begonnen met de inzet van de Raam, vorige week meldde een pro-Wagner-kanaal op Telegram dat het wapen ook was ingezet bij Voehledar. Een Russische elite-eenheid liep daar zware verliezen op bij een poging om het plaatsje, ten zuiden van Bachmoet, te bestormen. Het Telegram-kanaal publiceerde diverse foto’s van de mijnen, verspreid over de grond.

“Het begint wat duidelijker te worden waarom de Russen bij hun aanvallen zoveel mijnenvelden tegenkomen”, twitterde het Amerikaanse OSINTtechnical, dat bijhoudt welke wapens in de oorlog worden gebruikt. Op Telegram werd gemeld dat de mislukte Russische aanval op Voehledar mede werd veroorzaakt door de verspreiding van de Raam.

Het Oekraïense leger zou de mijnen hebben afgeschoten op een doorgangsroute die de Russen eerder nog hadden gecontroleerd op mijnen. ‘Ze zien eruit als blikken met voedsel’, aldus het Telegram-kanaal, dat banden heeft met de huurlingen van de Wagner-groep. ‘Ze mogen in geen geval worden vernietigd door erop te schieten.’ De Oekraïners zetten ook steeds meer een antitankmijn in die door Duitsland is geleverd, de AT2.

#Ukraine: A Russian T-72B tank was disabled by Ukrainian anti-tank mines during an attempted attack in the vicinity of Svatove, #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/5cjS5M6XCt — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 13 februari 2023

Fors probleem

Als de Oekraïners de mijnen inderdaad op grotere schaal gebruiken, kan dat een fors probleem vormen als de Russen dit voorjaar massaal in de aanval willen gaan. De video’s die opduiken met eenvoudig getroffen Russische tanks, onderstrepen dat. Met de Raam kan het Oekraïense leger snel een gebied van een paar honderd meter lengte en breedte onbegaanbaar maken voor oprukkende Russische tanks.

De artilleriegranaten met de mijnen worden afgevuurd door de M777-houwitsers, waarvan de Verenigde Staten er 160 aan Oekraïne hebben geleverd. De Raam heeft genoeg explosieve kracht om de bepantsering van een tank of pantserwagen te doorboren. Zodra ze de contouren van een tank waarnemen staan ze op scherp, gereed om te ontploffen. Omdat de mijn zich na enige tijd buiten werking stelt, binnen uren of na een dag, kan het gebied daarna weer worden gebruikt door de Oekraïners.

De VS begonnen in september de Raam op kleine schaal te leveren. Eerst duizend stuks, in de maanden daarna werd het aantal steeds verder opgevoerd. In totaal beschikt het Oekraïense leger nu over zo’n 10 duizend granaten, goed voor in totaal 90 duizend mijnen.

The Russian offensive in the Vuhledar area is failing because the Ukrainians conduct a brilliant defence while the invaders use the worst tactics imaginable.



Observe how Russian tanks and armoured vehicles blow themselves up when they encounter a dense, Ukrainian-laid minefield. pic.twitter.com/q0RMuIpCoe — Michael MacKay (@mhmck) 12 februari 2023

Angst Russen

De Raam kan Kiev ook goed van pas komen als het Oekraïense leger in de komende maanden zelf in het offensief gaat. Zo kunnen ze de mijnen verspreiden om te voorkomen dat de Russen ze in hun flanken aanvallen. De houwitsers kunnen de granaten op diverse afstanden afvuren, van 4 tot 17 kilometer.

Zoals de video’s van getroffen Russische tankeenheden goed duidelijk maken, boezemen de mijnen soldaten grote angst in. Als een tank wordt getroffen, kunnen andere tankbemanningen immers het volgende slachtoffer zijn, als ze verder willen oprukken of zich willen terugtrekken.

Omdat de Oekraïners met hun drones alles kunnen volgen, moeten de Russische tankeenheden ook nog bang zijn voor groot gevaar vanuit de lucht. De M777-houwitsers kunnen in een mum van tijd hightechgranaten op ze afvuren, de door gps geleide Excalibur, die vastzittende Russische tanks met grote precisie kunnen uitschakelen.