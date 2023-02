Russische spion bij Duitse geheime dienst moest locaties Oekraïense raketsystemen doorgeven, meldt Der Spiegel

Carsten L., de medewerker van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst die in december werd gearresteerd op verdenking van spionage voor Moskou, was op zoek naar locatiegegevens van geavanceerde wapensystemen in Oekraïne. Waaronder Amerikaanse Himars-raketsystemen en het Duitse IRIS-T luchtafweersysteem. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel vrijdag op basis van eigen onderzoek. De man zit vast op verdenking van landverraad. Bij hem thuis zou een contant geldbedrag van ‘zes cijfers’ zijn gevonden.

L. (52), was medewerker bij de afdeling ‘technische inlichtingen’ van de Bundesnachrichtendienst (BND), de Duitse federale inlichtingendienst. Vlak voor Kerst werd hij opgepakt door de Duitse federale politie, waarna huiszoekingen volgden bij hem thuis en in twee panden van de BND. Eind januari werd op het vliegveld van München Arthur E. opgepakt, een Duitser met Russische wortels. Hij zou L. hebben gerekruteerd, de door hem gestolen informatie in Moskou aan de Russische inlichtingendienst FSB hebben overhandigd, en opdrachten voor L. hebben doorgegeven. De twee leerden elkaar kennen op een feestje.

Wapensystemen

De Amerikaanse Himars-raketsystemen, waarvan Oekraïne er zeker twintig heeft gekregen, hebben een bereik van 85 kilometer. Daardoor kan het wapen buiten bereik van Russische artillerie blijven terwijl het Russische posities bestookt. De wapensystemen hebben Oekraïne op verschillende fronten geholpen het tij te keren. De zeer geavanceerde IRIS-T luchtafweersystemen kunnen volgens Duitsland ‘een grote stad’ beschermen tegen luchtaanvallen. Berlijn heeft drie van deze systemen naar Oekraïne gebracht. De wapensystemen zijn wel kwetsbaar voor aanvallen met bijvoorbeeld kruisraketten of drones, als Rusland weet waar ze staan.

Volgens Der Spiegel vroeg de Russische FSB afgelopen herfst L. om naar deze informatie op zoek te gaan. In die periode boekte Oekraïne mede dankzij de Himars een aantal grote successen. Volgens bronnen bekend met de zaak is het zeer onwaarschijnlijk dat L. gps-data van de wapensystemen daadwerkelijk in handen heeft gekregen.

Rechts-radicale denkbeelden

De spionagezaak rond L. is een van de grootste schandalen in de geschiedenis van de BND en roept een hoop vragen op over de interne veiligheid van de dienst. Vorige week meldde Der Spiegel dat de man jarenlang bij vrienden en collega’s bekend stond om rechts-radicale denkbeelden, en dat zeker één collega een leidinggevende daarvan op de hoogte had gesteld. Tijdens een vijfjaarlijks veiligheidsonderzoek, waarvoor de BND met vijf mensen uit zijn omgeving sprak, waarschuwde ook een naaste hiervoor. Desondanks werd L. vorig jaar opnieuw geschikt bevonden om te werken met dossiers die waren aangemerkt als ‘streng geheim’.

Een tip van een buitenlandse veiligheidsdienst, vermoedelijk de Amerikaanse FBI, zette de Duitsers op het spoor van L. De FBI had diens medeverdachte E. al langer in het vizier, en verhoorde hem toen hij eind januari familie in Miami bezocht. Bij terugkeer in Duitsland werd E. vervolgens opgepakt. Uit verhoren is gebleken dat E. in oktober en november twee keer afreisde naar Moskou, en daar informatie overhandigde aan de FSB. Het zou onder meer gaan om foto’s die Carsten L. met zijn mobiele telefoon maakte van computerschermen. De informatie zou de FSB kunnen helpen bronnen en methodes van de BND bloot te leggen. Opmerkelijk is dat E. beweert dat hij aanvankelijk dacht dat hij aan een BND-operatie meewerkte.

Grootste Duitse inlichtingendienst

Van de drie Duitse federale inlichtingendiensten is de BND veruit de grootste. De andere zijn de binnenlandse veiligheidsdienst en de militaire contraspionagedienst. De BND heeft een budget van ruim 1,1 miljard euro en ongeveer 6.500 medewerkers. In september werd bekend dat de BND Oekraïne bijstaat met militaire inlichtingen, zoals satellietbeelden en afgeluisterde Russische gesprekken.

De laatste keer dat de BND voor zover bekend te maken kreeg met spionage in de eigen gelederen, was in 2014. Toen werd een medewerker opgepakt wegens het doorspelen van geheimen aan de Amerikaanse CIA. In 2020 kwam de BND in opspraak nadat uit gelekte documenten bleek dat de dienst in het verleden jarenlang bevriende landen had afgeluisterd, juist in samenwerking met de CIA.