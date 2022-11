Russische soldaten geven zich ordelijk over, maar dan verandert plotseling alles

Video’s die online circuleren, en waarover de Russische staatsmedia berichten, roepen vragen op. Hebben Oekraïense soldaten een oorlogsmisdaad begaan?

Een reeks video’s die vorige week op sociale media is verschenen, heeft een debat op gang gebracht. Hebben Oekraïense troepen oorlogsmisdaden begaan of handelden ze uit zelfverdediging toen ze probeerden een groep Russische soldaten gevangen te nemen die vervolgens werden gedood?

De video’s tonen de gruwelijke taferelen van voor en na een conflict eerder deze maand, waarbij ten minste elf Russen, van wie de meesten op de grond liggen, van dichtbij lijken te zijn doodgeschoten nadat een van hun medestrijders plotseling het vuur had geopend op Oekraïense soldaten in de buurt.

De video’s, waarvan de New York Times de echtheid heeft gecontroleerd, bieden een zeldzame blik op een van de vele gruwelijke momenten in de oorlog, maar laten niet zien hoe of waarom de Russische soldaten werden gedood. Wat rest is een mysterie dat nu door beide partijen wordt gebruikt in de online strijd om de harten en geesten van het volk.

De video’s werden voor het eerst verspreid door Oekraïense nieuws- en socialemediakanalen die ze gebruikten om de militaire dapperheid van hun strijdkrachten op te hemelen en bekendheid te geven aan hun heroïsche herovering van grondgebied dat in het begin van de oorlog aan Rusland was verloren. In Rusland leidden de video’s echter tot een felle reactie van oorlogszuchtige commentatoren, die er bij de regering op aandrongen een internationaal onderzoek in te stellen.

Nu hebben Moskou en Kiev elkaar beschuldigd van oorlogsmisdaden in dezelfde zaak: de Russen beschuldigen de Oekraïense troepen van “genadeloos schieten op ongewapende Russische krijgsgevangenen” en de Oekraïense commissaris voor de mensenrechten, Dmytro Lubinets, zegt dat Russische soldaten het vuur hebben geopend tijdens de overgave.

Russische en Oekraïense troepen zijn allebei beschuldigd van oorlogsmisdaden sinds Moskou eind februari een volledige invasie van Oekraïne beval, al zijn het aantal en de omvang van de gerapporteerde Russische misdaden veel groter dan die waarvan Oekraïne wordt beschuldigd.

De Verenigde Naties hebben gezegd dat de gebeurtenissen moeten worden onderzocht.

“We zijn op de hoogte van de video’s en we onderzoeken ze”, zei Marta Hurtado, een woordvoerder van het VN-mensenrechtenbureau, vrijdag tegen Reuters. “Beschuldigingen van standrechtelijke executies van hors de combat moeten snel, volledig en doeltreffend worden onderzocht en de daders moeten ter verantwoording worden geroepen. Volgens het internationaal recht verwijst de Franse term hors de combat naar mensen die “buiten gevecht zijn” vanwege hun overgave, ongewapend, bewusteloos of anderszins niet in staat zichzelf te verdedigen.

De moorden vonden plaats toen het Oekraïense leger half november het dorp Makiivka in de regio Luhansk heroverde, toen de Russische troepen zware verliezen leden. Door de video’s te vergelijken met satellietbeelden bevestigde de New York Times dat de video’s waren opgenomen bij een boerderij in het dorp. Sommige van de video’s maken deel uit van een serie van vier dronevideo’s die op 12 november werden verspreid door een pro-Oekraïens Telegram-kanaal dat verslag deed van de herovering van Makiivka. De Times heeft vastgesteld dat ook de andere luchtvideo’s onlangs in het dorp zijn gefilmd.

De confrontatie werd gefilmd door twee bronnen: een naamloze Oekraïense soldaat die met zijn mobiele telefoon videoverslagen maakt van de strijd om Makiivka en dronevideo’s die hoogstwaarschijnlijk werden gefilmd door Oekraïense troepen die het offensief in de gaten hielden. Door na te gaan of deze video’s op dezelfde locatie zijn opgenomen en te analyseren wat erop te zien is, kon de Times de gebeurtenissen in volgorde zetten.

De eerste video heeft achtergrondmuziek - een veelgebruikte functie in videodagboeken op sociale media - en toont een groep gewapende Oekraïense soldaten die in een veld liggen terwijl ze schieten op een doelwit in de verte. De soldaten klinken Oekraïens en spreken zowel Oekraïens als Russisch.

Er klinken geweerschoten en de cameraman laat zijn gezicht zien.

De tweede video geeft een luchtbeeld van dezelfde groep Oekraïense soldaten op de binnenplaats van een boerderij. Het huis en de omliggende gebouwen zijn zwaar beschadigd door gevechten, zoals veel andere gebouwen in het gebied.

Te zien is hoe een Oekraïense soldaat in buikligging op de grond ligt en een machinegeweer op een van de loodsen in het complex richt. Een tweede Oekraïense soldaat staat achter hem. Een derde Oekraïense soldaat loopt met een geweer over de binnenplaats en een vierde ligt op de grond en bekijkt het lichaam van wat een dode Russische soldaat lijkt te zijn. Een tweede lichaam, blijkbaar ook Russisch, ligt er roerloos bij.

Meer Russische soldaten schuilen in een van de loodsen, maar we zien ze nog niet.

De volgende scène is een mobiele video, gefilmd op de binnenplaats door dezelfde Oekraïense soldaat. Er zitten gaten in de video, maar het is onduidelijk waarom. Het toont de vier Oekraïense soldaten, waarvan er minstens drie gewapend zijn.

Plotseling verandert alles

Eén soldaat, met getrokken geweer, nadert voorzichtig het gebouw waar de Russische soldaten schuilen. De soldaat met het machinegeweer geeft dekking. Er klinken verschillende geweerschoten - hoewel niet duidelijk is waarvandaan - en de soldaat trekt zich langzaam terug uit een bijgebouw, waardoor de Russische soldaten onder schot worden gehouden.

De video wordt onderbroken en wanneer hij opnieuw begint, liggen zes Russische soldaten met hun gezicht naar beneden naast elkaar op de grond. Tenminste twee van hen leven nog en zijn in de video in beweging te zien; de anderen zijn bewegingsloos. De video toont vier andere soldaten die langzaam het bijgebouw verlaten, de een na de ander, sommigen met opgeheven armen. Ze voegen zich bij de andere soldaten op de grond.

De Russen dragen kogelvrije vesten en helmen, en op hun uniformen zijn opvallende markeringen te zien: rode banden aan hun onderbenen, één met een vierkant blauw voorwerp op zijn rug.

Twee van de Oekraïners die erbij staan, lijken ontspannen en richten hun geweren op de grond. De gevangenneming van deze soldaten verloopt aanvankelijk ordelijk en zonder incidenten, maar plotseling verandert alles.

Wanneer een elfde Russische soldaat uit het bijgebouw komt, opent hij het vuur, gericht op een van de Oekraïense soldaten. De Oekraïners worden verrast. De mobiele telefooncamera schokt terwijl de Oekraïense soldaat die de scène filmt terugdeinst. Een beeld-voor-beeldanalyse van wat er vervolgens gebeurt laat zien dat de Oekraïense soldaat die naast hem staat zijn geweer omhoog houdt en richt op de Russische schutter.

De video eindigt en het is onduidelijk wat er daarna gebeurt. Maar een tweede luchtbeeld van de locatie toont de bloedige afloop.

De Russische soldaten liggen roerloos, schijnbaar dood, de meesten in dezelfde houding als toen ze zich overgaven. Bloed stroomt rond hen en sommigen lijken te bloeden uit het bovenlichaam of het hoofd. De soldaten zijn gekleed in dezelfde uniformen met de kenmerkende rode banden en blauwe markering.

De Russische soldaat die op de Oekraïners schoot, lijkt ter plekke te zijn gedood. Hij ligt op de plaats van waaruit hij het vuur opende. De witte bakstenen muur naast de plek waar hij had gestaan is pas beschadigd, misschien door het terugkerende vuur van de Oekraïense troepen.

De video hieronder bevat expliciete beelden van geweld.

Kritieke factor

“Het lijkt erop dat de meesten van hen in het hoofd zijn geschoten”, zegt Rohini Haar, medisch adviseur bij Physicians for Human Rights, in een interview. “Er zijn plassen bloed. Dat wijst erop dat ze daar gewoon dood zijn achtergelaten. Er lijkt geen moeite te zijn gedaan om ze op te pakken of te helpen.”

Haar merkt op dat toen de Russische soldaten zich overgaven, ze schijnbaar ongewapend met hun armen uitgestrekt of achter hun hoofd lagen. “Ze worden beschouwd als hors de combat of niet-strijders - in feite krijgsgevangenen”, zegt Haar.

Iva Vukusic, een deskundige op het gebied van de vervolging van oorlogsmisdaden aan de Universiteit Utrecht, zegt dat het moeilijk was om te bepalen of er al dan niet een oorlogsmisdaad is gepleegd op basis van het videobewijs alleen. De kritieke factor is het tijdstip wanneer de Russen werden beschoten, zegt ze.

“Was het in één of twee schoten op het moment van, of onmiddellijk nadat de laatste Rus naar buiten komt en op de Oekraïners schiet?” zei Vukusic. “Of was het nadat de onmiddellijke dreiging was geneutraliseerd, als een daad van wraak? Dan is dit duidelijker een oorlogsmisdaad.”

Als de Russen werden neergeschoten in het heetst van de strijd, zegt Vukusic, dan is het niet duidelijk een misdaad.

“Als deze krijgsgevangenen nog niet zijn gefouilleerd, dan weten de Oekraïners niet of ze gewapend zijn, zelfs niet als ze op de grond liggen.”

De acties van de Russische schutter zijn ook van cruciaal belang, zegt Vukusic. Ze zouden kunnen worden beschouwd als een vorm van bedrog - het veinzen van overgave of de status van niet-strijder als een list tegen de Oekraïners. Dat kan vervolgd worden als een oorlogsmisdaad onder de Conventies van Genève.

“Het is heel goed mogelijk dat, als deze man niet had geschoten, zij allemaal als krijgsgevangenen zouden zijn opgepakt en het overleefd zouden hebben”, voegde Vukusic eraan toe.

VN-onderzoekers zeiden vorige maand dat ze gevallen hadden gedocumenteerd van Russische troepen die burger- en militaire gevangenen martelden. De onderzoekers stelden ook vast dat Oekraïense troepen krijgsgevangenen hadden gemarteld en misbruikt, maar “op minder grote schaal”.

Verontwaardiging

De video’s uit Makiivka veroorzaken verontwaardiging onder Russische pro-oorlog commentatoren. Vladlen Tatarsky, een populaire activist en blogger, zegt in een bericht op de sociale berichtenapp Telegram dat elke Rus “dit meerdere keren moet zien om te begrijpen tegen wie we vechten” en dat “geen enkele Rus rustig kan leven en slapen” zolang de daders in leven zijn.

Channel One, het Russische staatstelevisienetwerk, zei vrijdagavond in zijn nieuwsshow dat de video’s het bewijs zijn dat de regering in Kiev oorlogsmisdaden pleegt. Vladimir Kornilov, een politiek wetenschapper, zei daarin: “Oekraïne wordt nooit beschuldigd van oorlogsmisdaden omdat ze de Russen vermoorden.” Een reportage van Rossiya-1, een ander staatsnetwerk, beschuldigde het Westen ervan “georganiseerd te zwijgen” over de Oekraïense oorlogsmisdaden.

De mensenrechtenraad van Rusland zei dat het de video naar internationale organisaties zou sturen. De onderzoekscommissie van het land, het Russische equivalent van de FBI, opende een strafrechtelijk onderzoek naar de ontmoeting.

Vukusic zei dat de aanklager van het Internationaal Strafhof het voorval waarschijnlijk onderzoekt, gezien de aandacht die het heeft gekregen. Ze zegt dat een onderzoek een bezoek ter plaatse zou impliceren om vast te stellen waar iedereen was en om kogelhulzen te verzamelen, pathologisch en forensisch onderzoek van gevonden lichamen, en om het optreden van de Oekraïense eenheid na de schietpartij onder de loep te nemen.

Vukusic zegt dat onderzoekers bij de beoordeling van de zaak kunnen nagaan of de Oekraïense eenheid een patroon van dergelijk gedrag vertoonde, welke groep soldaten in de minderheid was en met hoeveel, en of er andere troepen in de buurt waren en van wie.

De Oekraïense autoriteiten hebben de mogelijkheid een onderzoek in te stellen en zouden hun bewijsmateriaal en bevindingen op transparante wijze moeten delen, aldus Vukusic.

“Ze moeten deze kans aangrijpen en een boodschap afgeven: Wij willen geen vuile oorlog. We willen vechten met eer, en op een rechtmatige manier.”

© The New York Times