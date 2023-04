Russische overloper geeft nieuwe details over Poetins paranoïde leven: ‘Hij leeft in een informatievacuüm’

Het relaas van Karakulov komt in grote lijnen overeen met dat van anderen die de Russische president afschilderen als een geïsoleerde leider, die geen mobiele telefoon of internet gebruikt en erop staat dat hij overal toegang heeft tot de Russische staatstelevisie. “Ik heb hem nooit met een mobiele telefoon gezien”, vertelt hij.

Als ingenieur werkte de 36-jarige Karakulov bij een team van de presidentiële communicatieafdeling van veiligheidsdienst FSO. Hij was verantwoordelijk voor de beveiligde communicatie van de Russische president en de premier, waar ze ook heen gingen.

Hoewel hij geen vertrouweling van Poetin is, heeft Karakulov hem jarenlang (van 2009 tot eind 2022) van nabij gevolgd. Hij vertelt dat hij meer dan 180 reizen heeft gemaakt met de Russische president. In tegenstelling tot de wijdverspreide speculaties over zijn gezondheid blijkt Poetin in betere conditie te verkeren dan de meeste mensen van zijn leeftijd, zo weet de overloper.

Het Dossier Center, een in Londen gevestigde onderzoeksgroep die wordt gefinancierd door Poetin-criticus Michail Chodorkovski, heeft de gegevens van Karakulov geverifieerd, hem meerdere malen geïnterviewd en video’s en transcripties gedeeld met persbureau AP.

De man zegt dat het morele verzet tegen de Russische invasie van Oekraïne en zijn angst om daar te sterven hem ertoe brachten zich uit te spreken, ondanks de risico’s voor zichzelf en zijn gezin.

Zo was het al bekend dat Poetin verkiest om met een speciale gepantserde trein te reizen in plaats van met het vliegtuig. “Het toestel kan niet worden opgespoord door informatiesystemen en verplaatst zich in het geheim.” Het Russische onderzoeksbureau Proekt schreef eerder al over een geheim treinnetwerk dat Poetin naar zijn verschillende residenties vervoert.

De Russische leider is zo bezorgd over mogelijke westerse afluisterpraktijken dat hij tijdens buitenlandse reizen zelfs een speciale en goed beveiligde telefooncel meeneemt om te voorkomen dat zijn geheime gesprekken uitlekken.

Volgens Karakulov wilde de Russische leider in oktober vorig jaar een bunker op de Russische ambassade in Kazachstan met een beveiligde communicatielijn. “Ik meen dat hij gewoon bang is”, zegt de ingenieur.

Overal identieke kantoren

Volgens de man heeft Poetin op verschillende locaties identieke kantoren laten inrichten, met dezelfde details, tot aan het bureau en de wandbekleding toe. Toen de Russische president in Sotsji was, deden veiligheidsagenten opzettelijk alsof hij daar vertrok door een autocolonne op pad te sturen, terwijl hij in werkelijkheid gewoon ter plekke bleef, aldus Karakulov. “De jongens praatten daarover en lachten,” zegt hij. “Ik denk dat dit een poging is om verwarring te zaaien, ten eerste bij de inlichtingendiensten, en ten tweede om te voorkomen dat er moordaanslagen worden gepleegd.”

Lees ook Officieren ontvoeren en wapendepots opblazen: deze Oekraïense strijders brengen de oorlog naar Russisch grondgebied De Amerikaanse journalist die schreef over het land dat zijn ouders ontvluchtten, zit er nu opgesloten

“Poetin ontvangt alleen informatie uit zijn naaste omgeving, wat betekent dat hij in een informatievacuüm leeft,” stelt Karakulov. Dit betekent dat zijn informatie over bepaalde gebeurtenissen eerst wordt gefilterd door de geheime diensten.

Westerse analisten vermoeden al lang dat Poetin van zijn generaals en anderen uit zijn inner circle geen nauwkeurige rapporten ontvangt over de situatie in Oekraïne, uit angst voor zijn toorn als hem slecht nieuws wordt verteld.

Permanente lockdown

Op de vraag of Poetin nog altijd in lockdown is, antwoordt de ingenieur: “Ja, dat is hij. We hebben nog steeds een president die zichzelf isoleert. We moeten twee weken voor elk event een strikte quarantaine in acht nemen.”

Er is een groep van medewerkers die zijn goedgekeurd voor de dienst en die dus deze twee weken durende quarantaine hebben ondergaan. Zij worden “niet-besmet” geacht en kunnen in dezelfde ruimte werken als Poetin.

Karakulov zegt dat de Russische invasie van Oekraïne “eenvoudigweg onbegrijpelijk is”. “Wat er nu in Oekraïne gebeurt, die verwoesting en genocide - er is geen ander woord voor - dit alles is een misdrijf. Onze president is een oorlogsmisdadiger geworden.”

Karakulov vluchtte van Kazachstan naar Turkije. Het is onduidelijk waar de overloper zich nu bevindt, maar aangenomen wordt dat hij in het Westen is.

Vladimir Poetin Beeld AP

Kaakslag

Een functionaris van een NAVO-land zei aan de Amerikaanse zender ABC News dat het kaakslag is voor Poetin wanneer iemand met een hoge rang overloopt naar het Westen.

“Dat zou worden gezien als een zeer ernstige klap voor de president zelf, omdat hij zeer gesteld is op zijn veiligheid, en zijn veiligheid is in gevaar,” zei hij. “Dat is iets waar hij erg ongelukkig mee zou zijn - vooral als de communicatie gecompromitteerd is.

Karakulov vermoedt dat veel mensen hem zullen beschuldigen van verraad en haat tegenover zijn vaderland, maar daar is hij het niet mee eens.

“Patriottisme betekent dat je van je land houdt,” vertelt hij. “In dit geval moet ons vaderland gered worden, want er gebeurt iets geks en verschrikkelijks in ons land. We moeten dit oplossen.”