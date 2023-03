Russische neonazi’s die landgenoten aanvallen bezorgen Kiev hoofdpijn

Met een operatie in het zuidwesten van Rusland heeft een extreem-rechtse Russische groepering de aandacht op zich weten te vestigen. Kiev zit met dit zogenoemde Russische Vrijwilligerskorps in zijn maag.

Niet een “Oekraïense sabotage-eenheid’, zoals de Russische autoriteiten meldden, maar een groep extreem-rechtse Russen zat achter de aanval bij de stad Brjansk waardoor Rusland donderdag werd opgeschrikt. De operatie werd uitgevoerd door leden van het Russische Vrijwilligerskorps (RDK), een groep Russische ultranationalisten en neonazi’s die aan de kant van Oekraïne zegt te staan.

De Russische media wekten aanvankelijk de indruk dat het om een omvangrijke terreuractie ging, waarbij de infiltranten enkele onschuldige burgers en kinderen zouden hebben gedood, een bus beschoten en inwoners van enkele dorpen langs de Oekraïense grens hebben gegijzeld. Dat werd door een woordvoerder van het Russische Vrijwilligerskorps ontkend. Wel hadden de ongeveer 45 RDK-strijders volgens hem twee pantserwagens in een hinderlaag gelokt.

Achteraf meldden de Russische autoriteiten dat de operatie aan twee mensen het leven had gekost. Een jongetje van tien raakte gewond. Volgens het Kremlin werden de infiltranten al snel weer over de grens met Oekraïne gejaagd.

Propagandastunt Denis Nikitin

Alles wijst erop dat het meer om een propagandastunt van het Russische Vrijwilligerskorps ging, dan om een serieuze militaire operatie. Van zware gevechten was geen sprake. Wel wisten de RDK-strijders twee dorpen op enkele kilometers van de grens binnen te dringen, waar ze zich lieten filmen met de vlag van hun korps en het Russische volk opriepen in opstand te komen tegen het “bloedige Poetin-regime”.

De operatie stond onder leiding van Denis Nikitin, een van de mannen die op de videobeelden was te zien. Nikitin (zijn echte naam is Denis Kapoestin) woonde begin jaren 2000 als vluchteling in Duitsland, waar hij nauwe banden onderhield met bekende neonazi's. De autoriteiten in Noordrijn-Westfalen zagen hem als een van de invloedrijkste figuren in extreem-rechtse kringen.

Hij begon zijn eigen kledingmerk, White Rex, dat vooral populair is bij extreem-rechtse liefhebbers van MMA, een combinatie van gevechtssporten. Zelf organiseerde hij ook MMA-toernooien, zoals de ‘Kampf der Nibelungen’, die druk bezocht werden door mensen uit extreem-rechtse hoek. Nikitin deed ook mee aan de massale gevechten van Russische hooligans in Marseille tijdens het EK voetbal in 2016.

De Duitse autoriteiten trokken uiteindelijk zijn verblijfsvergunning in omdat ze hem wegens zijn contacten in neonazistische kringen als een bedreiging voor de democratie beschouwden.

Azov-bataljon

Sindsdien opereerde Nikitin afwisselend vanuit Rusland en Oekraïne. Na het uitbreken van de eerste oorlog in de Donbas in 2014 sloot hij zich aan bij het extreem-rechtse Oekraïense Azov-bataljon. Ook na de Russische invasie begin vorig jaar vocht hij met Azov mee tegen de Russen.

Zijn Russische Vrijwilligerskorps maakt nu deel uit van de Oekraïense Territoriale Defensie, een tak van de Oekraïense strijdkrachten, al doen de autoriteiten nogal vaag over de precieze banden met de groep. Het RDK is omstreden omdat het zijn inspiratie ontleent aan het Russische Bevrijdingsleger van generaal Vlasov, dat in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van Hitler tegen het Rode Leger vocht.

Sommige Oekraïners verdenken Nikitin er wegens zijn ultranationalistische opvattingen van dat hij banden heeft met de Russische veiligheidsdiensten. Maar Nikitin ontkent dat. Het RDK is volgens hem tegen het Poetin-regime in Rusland, omdat het dat ziet als het Sovjetregime in een ander jasje. Zijn grootste bezwaar is dat de etnische Russen ook onder Poetin niet als het leidende volk in het Russische rijk worden beschouwd.

Nadelig voor Kiev

Volgens het Kremlin staat het vast dat Kiev het groene licht voor de operatie heeft gegeven, maar ook dat is onduidelijk. Een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Defensie zei de operatie te zien als een teken dat het Russische volk “begint te ontwaken” en tegen Poetin in opstand begint te komen.

Maar daar is geen enkel bewijs voor. De infiltranten kregen in Rusland voor zover bekend geen enkele steun. Het is ook de vraag of er veel Russen zijn die op een nieuwe versie van het Vlasov-leger zitten te wachten. Waarschijnlijker is dat de operatie juist nadelig is voor Kiev, omdat ook de westerse landen die Oekraïne steunen niets van doen willen hebben met Russische neonazi’s.