Russische generaal dood teruggevonden enkele weken nadat hij werd ontslagen door Poetin

Beeld via REUTERS

In Rusland is een politiegeneraal dood teruggevonden in zijn woning. De 72-jarige Vladimir Makarov werd enkele weken geleden ontslagen door president Vladimir Poetin. Volgens de politie zou de Rus zichzelf van het leven hebben beroofd. Het is niet de eerste keer dat een vertrouweling van de Russische president plots overlijdt.