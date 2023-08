Russische bommenwerpers die op weg leken naar Nederland zijn niet zo ongewoon. ‘Dit bewijst het belang van snelle inzetbaarheid’

Wat is er gebeurd?

Maandagochtend stegen Nederlandse F-16’s op nadat boven Denemarken twee Russische bommenwerpers waren gesignaleerd. Die vlogen in de richting van het luchtruim dat Nederland volgens de afspraken binnen de NAVO moet bewaken.

Volgens de Nederlandse defensie onderschepte de Deense luchtmacht de toestellen al voordat ze het luchtruim binnenvlogen dat onder Nederlandse controle valt. “De Deense luchtmacht heeft de toestellen begeleid, tot ze weer oostwaarts vlogen”, zegt Wilko Ter Horst woordvoerder van de Nederlandse Defensie. “Maar doordat ze onze richting leken uit te vliegen, is ook onze luchtmacht gealarmeerd.”

De Nederlandse toestellen hielden nog even een oogje in het zeil, en staan inmiddels weer aan de grond.

Hoe bijzonder is dit?

“Dit is niet zo uitzonderlijk”, zegt Ter Horst, “Het gebeurt al jaren dat Russische vliegtuigen in luchtruim vliegen dat onder NAVO-controle valt. Aangezien het om internationaal luchtruim gaat, doen ze daarmee niets verkeerds.”

Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept toen ze waren gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken. In 2019 onderschepten Belgische F-16’s al Russische gevechtsvliegtuigen boven de Baltische zee. En een jaar later vloog een Russisch vliegtuig het Deens luchtruim in.

Waarom kwamen de Nederlandse en Deense luchtmacht in actie?

Het is raden naar wat de Russische vliegtuigen daar te zoeken hadden. Tasten ze hiermee af hoe snel de NAVO in actie schiet? “Dat moet u aan de Russen vragen”, aldus Ter Horst. Maar als ze strikt genomen niets verkeerds doen, waarom onderneemt de NAVO dan toch actie? “Ze mogen daar vliegen als ze aan enkele voorwaarden voldoen”, zegt Ter Horst. “Zo moeten ze vliegplan hebben en contact maken met de luchtverkeersleiding. Gebeurt dat niet, dan worden ze onderschept.”

De NAVO heeft daarvoor met de Quick Reaction Alert voortdurend jachtvliegtuigen paraat staan. België en Nederland bewaken alternerend het luchtruim van de Benelux . Sinds april is Nederland aan de beurt. “Het incident van vandaag toont het belang van snelle inzetbaarheid aan”, laat de Nederlandse luchtmacht nog weten in een officiële reactie.