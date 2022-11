Russisch raketarsenaal slinkt flink: de vraag is hoeveel precisiewapens Moskou nog heeft

Tientallen peperdure raketten, sommige van 13 miljoen dollar per stuk, worden door het Russische leger op één dag afgeschoten. En ze worden net zo makkelijk weer neergehaald. Op een filmpje van een van de Kalibr-kruisraketten, dat Bellingcat-onderzoeker Christo Grozev woensdag deelde, is te zien hoe de laagvliegende raket bij een dorp wordt onderschept. Weg 6,5 miljoen dollar.

Razendsnel schiet een Oekraïense onderscheppingsraket op de Kalibr af, slechts meters boven de grond, waarna een explosie volgt. In een ander filmpje wordt een Kalibr bij Kyiv neergeschoten door het Duitse raketsysteem Iris-T. Terwijl omstanders zich doodschrikken door de ontploffing, komt een tweede Russische kruisraket aanvliegen. Ook deze wordt boven dezelfde plek onderschept. Bewoners die vanuit hun tuin kijken, lachen van blijdschap.

Het spoor van een Oekraïense onderscheppingsraket in de lucht boven Kyiv. Beeld Lafargue Raphael/ABACA via Reuters

De massale raketaanvallen die Rusland sinds oktober uitvoert op de Oekraïense infrastructuur, zijn bepaald niet goedkoop. En ze hebben tot gevolg dat Moskou snel door de toch al flink geslonken voorraad precisiewapens heen raakt. Alleen al dinsdag, bij de zwaarste raketaanvallen sinds de invasie, zouden volgens het Oekraïense opperbevel meer dan negentig hightechraketten zijn afgevuurd door bommenwerpers en marineschepen.

Peperdure raketten

Op 10 oktober, toen het raketoffensief begon om de licht- en watervoorziening in Oekraïne uit te schakelen, werden 84 Kalibr’s en andere peperdure raketten afgeschoten. Het gezaghebbende zakenblad Forbes, dat de kosten van de oorlog bijhoudt, schat dat deze twee dagen het Kremlin tussen de 1,1 en 1,6 miljard dollar hebben gekost.

“Het Russische leger heeft waarschijnlijk een aanzienlijk deel van zijn resterende precisiewapens gebruikt’, aldus de Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War over de aanval van dinsdag. ‘Het is zijn voorraad van zeer nauwkeurige wapensystemen flink aan het uitputten.”

Volgens het instituut, dat de oorlog nauwgezet volgt, zal Rusland het tempo van de verwoestende campagne tegen onder meer energiecentrales straks moeten vertragen, omdat een tekort aan moderne raketten dreigt. Hoeveel kruisraketten en andere precisiewapens Rusland voor de invasie beschikbaar had, is onduidelijk. Het Pentagon schatte na zes weken oorlog dat de Russen al zo’n 1.400 raketten hadden gebruikt.

Flink geslonken

Toen al zou de voorraad kruisraketten volgens Washington flink zijn geslonken. Maar hoe groot die voorraad was, wilden de VS niet zeggen. Bijna twee maanden later zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat het aantal gebruikte rakketten was opgelopen tot 2.154. Moskou probeerde met alle macht de raketvoorraad weer aan te vullen, maar door de economische sancties was dit moeilijk.

Dit werd duidelijk in juni, toen de luchtmacht plotseling de Kh-22 begon te gebruiken: een oude, minder trefzekere raket uit de Sovjet-tijd. Hoewel de raket is ontworpen om marineschepen aan te vallen, werd deze in Oekraïne gebruikt om doelwitten op het land te vernietigen.

Dat de kruisrakettennood nog steeds hoog is, blijkt ook dezer dagen. Zo gebruikte het Russische leger de laatste weken S-300-raketten om onder andere Mikolajiv te bestoken, terwijl die eigenlijk bedoeld zijn om gevechtsvliegtuigen van tientallen miljoenen dollars mee neer te schieten. Ook werd in september bij Zaporizja een konvooi aangevallen met zo’n luchtverdedigingsraket, waarbij 25 burgers omkwamen.

‘Nederlaag onvermijdelijk’

“Het gebruik van deze raket om gronddoelen aan te vallen is vrijwel zeker het gevolg van een tekort aan munitie, in het bijzonder precisieraketten”, concludeerde het Britse ministerie van Defensie. Maar hoeveel hightechwapens Moskou nog heeft, wilde ook Londen niet kwijt.

Het Oekraïense leger en de inlichtingendiensten kwamen vorige maand wel met cijfers. Volgens Kyiv zouden de Russen tot medio oktober al tweederde van hun geavanceerde raketten hebben gebruikt. Van het arsenaal van 1.844 moderne raketten waarmee Rusland de oorlog begon, zouden er volgens de Oekraïners nog 609 over zijn.

Door de aanvallen van de afgelopen weken is dit aantal nog verder geslonken. “Door honderden precisieraketten in te zetten tegen burgerdoelen”, twitterde de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov, “verkleint de agressor zijn vermogen om militaire doelwitten aan te vallen. De militaire nederlaag van Rusland is onvermijdelijk.”

